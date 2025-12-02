ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 402 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.5.2 с улучшением стабильности и правками квестов

monk70 monk70

Warhorse Studios выпустила хотфикс 1.5.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, сосредоточенный на улучшении стабильности и исправлении наиболее неприятных ошибок, о которых сообщали игроки. Обновление устраняет блокировки заданий, правит визуальные и звуковые проблемы, а также вносит ряд улучшений в игровой процесс.

Среди ключевых изменений:

  • Устранён некорректный шум дождя в помещениях.
  • Исправлены вылеты и сбои, происходившие во время отдельных кат-сцен.
  • NPC больше не проводят весь день во сне в доме Петра Писека.
  • Улучшена логика инвентаря — предметы больше не должны внезапно исчезать.
  • Исправлено множество ошибок, связанных с заданиями основной игры и дополнений.
  • Улучшена работа карты и графики на ПК и Xbox.
  • Добавлена поддержка контроллера SteamLink.
Комментарии:  1
Typka_cs

Сейчас в первую часть играю. Скоро до этой игры скоро руки дотянутся, скоро...

1