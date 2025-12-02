Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.5.2 с улучшением стабильности и правками квестов

Warhorse Studios выпустила хотфикс 1.5.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, сосредоточенный на улучшении стабильности и исправлении наиболее неприятных ошибок, о которых сообщали игроки. Обновление устраняет блокировки заданий, правит визуальные и звуковые проблемы, а также вносит ряд улучшений в игровой процесс.
Среди ключевых изменений:
- Устранён некорректный шум дождя в помещениях.
- Исправлены вылеты и сбои, происходившие во время отдельных кат-сцен.
- NPC больше не проводят весь день во сне в доме Петра Писека.
- Улучшена логика инвентаря — предметы больше не должны внезапно исчезать.
- Исправлено множество ошибок, связанных с заданиями основной игры и дополнений.
- Улучшена работа карты и графики на ПК и Xbox.
- Добавлена поддержка контроллера SteamLink.
Сейчас в первую часть играю. Скоро до этой игры скоро руки дотянутся, скоро...