Kingdom Come: Deliverance 2 получила хотфикс 1.5.2 с улучшением стабильности и правками квестов

Warhorse Studios выпустила хотфикс 1.5.2 для Kingdom Come: Deliverance 2, сосредоточенный на улучшении стабильности и исправлении наиболее неприятных ошибок, о которых сообщали игроки. Обновление устраняет блокировки заданий, правит визуальные и звуковые проблемы, а также вносит ряд улучшений в игровой процесс.

Среди ключевых изменений: