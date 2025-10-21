Kingdom Come: Deliverance 2 получила Hotfix 1.4.2, улучшающий работу контроллеров Sony

Kingdom Come: Deliverance 2 стала еще более совершенной, по сравнению с той, какой она была на момент релиза. Отныне в чешской средневекой RPG не должно быть проблем с контроллерами производства компании Sony.

Warhorse Studios выпустила очередное обновление для своего творения - Hotfix 1.4.2. Как пишут разработчики в официальном сообщении, хотфикс устраняет проблемы как в DLC, так и в базовой версии игры:

Это обновление устраняет проблему, из-за которой контроллеры DualShock и DualSense могли работать некорректно после недавних обновлений прошивки.

Кроме того, чешская студия по-прежнему активно развивает KCD2. После вышедших Brushes with Death и Legacy of the Forge игроков ждет третье крупное дополнение — Mysteria Ecclesiae. По словам разработчиков Mysteria Ecclesiae станет не менее масштабным, чем Legacy of the Forge. Выход дополнения ожидается зимой.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.