ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 259 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 получила Hotfix 1.4.2, улучшающий работу контроллеров Sony

Gruz_ Gruz_

Kingdom Come: Deliverance 2 стала еще более совершенной, по сравнению с той, какой она была на момент релиза. Отныне в чешской средневекой RPG не должно быть проблем с контроллерами производства компании Sony.

Warhorse Studios выпустила очередное обновление для своего творения - Hotfix 1.4.2. Как пишут разработчики в официальном сообщении, хотфикс устраняет проблемы как в DLC, так и в базовой версии игры:

Это обновление устраняет проблему, из-за которой контроллеры DualShock и DualSense могли работать некорректно после недавних обновлений прошивки.

Кроме того, чешская студия по-прежнему активно развивает KCD2. После вышедших Brushes with Death и Legacy of the Forge игроков ждет третье крупное дополнение — Mysteria Ecclesiae. По словам разработчиков Mysteria Ecclesiae станет не менее масштабным, чем Legacy of the Forge. Выход дополнения ожидается зимой.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

12
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
William Dwight

Ребят, подскажите, игра хорошая? В первую не играл

3
-zotik-

Хорошая. Проще первой если сравнивать. Но не простая если не играл. Но лучше все равно в 1ю сыграть

6
ImpulsiveIsidoros

Хорошая. Много юмора, прикольная боевая система, неплохой сюжет, отличная графика. Пейзажи порой аж дух захватывает. Только если играть без озвучки, придется много диалогов читать, ибо без вникания в сюжет, не так интересно будет, но озвучка только нейронная есть. В начале, после пролога, может быть очень сложно, пока не освоишься, потом как по маслу пойдет. И она очень длинная, я ее лично пару месяцев проходил.

3
ImpulsiveIsidoros -zotik-

Я бы не стал в первую играть, весь смысл 1ой части во 2 части расскажут. А вот играть после первой части, может надоесть априори. Если начинать то лучше со 2ой части. Ничего не потеряешь, и получишь лучший игровой экспириенс

7
aptem4ka

связано с этим апдейтом или нет, но у меня перестал работать в игре на ПК геймпад от xbox) Много месяцев KCD 2 на этом паде прохожу и тут внезапно он перестал конкретно в этой игре работать