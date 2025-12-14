ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 434 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 получила новую максимальную скидку в Steam - 50%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, вчера в Steam стартовала распродажа франшизы Kingdom Come: Deliverance от студии Warhorse.

В рамках распродажи Kingdom Come: Deliverance 2 получила свою новую максимальную скидку в размере 50%. Предложение действует и на Royal Edition со всеми сюжетными дополнениями. Предыдущая максимальная скидка на игру составляла 40%. Распродажа продлится по 18 декабря включительно.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  5
Kypощyп
Kaval21

Что так "средневековый бомж" даже за полцены не нужен...как так вы же требовали игру года ?

VELENA-RU

Игра уже 10 месяцев продается, можно уже скидки наваливать.

SergNov

В России недоступно,нахер не надо.Пускай чехи в очко себе забьют свою скидку.

BigLizard

Не поможет.

