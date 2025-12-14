Kingdom Come: Deliverance 2 получила новую максимальную скидку в Steam - 50%

Как стало известно, вчера в Steam стартовала распродажа франшизы Kingdom Come: Deliverance от студии Warhorse.
В рамках распродажи Kingdom Come: Deliverance 2 получила свою новую максимальную скидку в размере 50%. Предложение действует и на Royal Edition со всеми сюжетными дополнениями. Предыдущая максимальная скидка на игру составляла 40%. Распродажа продлится по 18 декабря включительно.
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Что так "средневековый бомж" даже за полцены не нужен...как так вы же требовали игру года ?
Игра уже 10 месяцев продается, можно уже скидки наваливать.
В России недоступно,нахер не надо.Пускай чехи в очко себе забьют свою скидку.
Не поможет.