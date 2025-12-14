Kingdom Come: Deliverance 2 получила новую максимальную скидку в Steam - 50%

Как стало известно, вчера в Steam стартовала распродажа франшизы Kingdom Come: Deliverance от студии Warhorse.

В рамках распродажи Kingdom Come: Deliverance 2 получила свою новую максимальную скидку в размере 50%. Предложение действует и на Royal Edition со всеми сюжетными дополнениями. Предыдущая максимальная скидка на игру составляла 40%. Распродажа продлится по 18 декабря включительно.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.