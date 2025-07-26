Kingdom Come: Deliverance 2 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 30%

Как стало известно, вчера в Steam стартовала распродажа франшизы Kingdom Come: Deliverance от студии Warhorse.
В рамках распродажи Kingdom Come: Deliverance 2 получила свою новую максимальную скидку в размере 30% - распродажа игры продлится по 1 августа. Предыдущая максимальная скидка на игру составляла 20%.
Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Эта база Чел, так всегда было и так будет 🤣🤣🤣🤣
Купил за фулл прайс ещё в первый месяц после релиза. Отличная игра, полностью оправдывающая свою цену.
Какой самообман? На действительно качественный проект не жалко тратить деньги.
А чА я еще предсзаказ делал ра фулна фулл издание. Нисколько не пожалел об том э, за 140своих денег эта игра стоит. Или ты просто
А теюе Тебе мамка денег не дает что ли)?)оп я А
Ну купил я ее в стим что она там с нормальной русской озвучкой ? Зачем вообще покупать игры если Вас не уважают? слушать чириканье ?
Что-то не помню, чтобы первая часть была с русской озвучкой, а та вышла в далеком 2018г. Докопаться с ничего такой себе прикольчик. Скажите спасибо, что хоть русские субтитры завезли, а то некоторые и этого не делают в последнее время.
первая часть стоит 500 рублей
Слишком дорого за хардкорную рпг
Можешь мимо проходить. Эта игра стоит своих денег и без скидок.
а че ты мимо не прошел,но указываешь еще
Успокойся, сынок, я её на релизе купил в полном издании.
Ну, первое, на что я смотрю- это скриншоты из обзоров. На скриншотах такие женщины, что никакого фильма ужасов не нужно. После Ведьмака 3 играть в ЭТО даже бесплатно- нафиг, нафиг. А размахивание мечом во все стороны во всех играх есть, этим игроков не заманить.
- Молодой человек, купите игру Kingdom Come: Deliverance 2! Купите, купитекупитекупите, ну пожааалуйстаааааа...
- А сколько она стоит?
- Бесплатно!
- Неее, дорого....
Ого, в игре про средневековья, женские нпц не как во всех остальных фентези и выглядят как обычные люди, а не как фотомодели из журнала.
Мало, ещё хотим.
Так ее до сих пор на ру акки не продают.
Пофиг, лучшая скидка эта 100% на торрент маркете.
А мне вот первая часть больше понравилась. Там было больше гемплея. Во второй пару сайдов прошёл, в них обнаружил гемплея кот наплакал, за то разговоров и видосов хоть отбавляй. И сюжет еле добил, одни ролики практически. В первой части практически все сайды прошёл.
Лично мой порог для покупки игры - 60%, так что жду дальше)
я уже тогда и играть не захочу, когда будет 60...а ждуля я не привык играть, я вот даже людей не понимаю, которые меняют железо с порожняка на порожняк, зато дешево пздааааа
Просто у меня десятки непройденных игр и мне вообще нет смысла покупать их на релизе))
жиза, завидую людям, кторые не тратят деньги в молоко