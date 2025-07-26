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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 764 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 получила новую максимальную скидку в Steam в размере 30%

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, вчера в Steam стартовала распродажа франшизы Kingdom Come: Deliverance от студии Warhorse.

В рамках распродажи Kingdom Come: Deliverance 2 получила свою новую максимальную скидку в размере 30% - распродажа игры продлится по 1 августа. Предыдущая максимальная скидка на игру составляла 20%.

Kingdom Come: Deliverance 2 доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

64
34
Комментарии: 34
Ваш комментарий
Kypощyп
60
FireLion1993
10
UnwaveringGlenn

Эта база Чел, так всегда было и так будет 🤣🤣🤣🤣

11
North235

Купил за фулл прайс ещё в первый месяц после релиза. Отличная игра, полностью оправдывающая свою цену.

27
DarkLordZetrax
4
North235 DarkLordZetrax

Какой самообман? На действительно качественный проект не жалко тратить деньги.

Graiser DarkLordZetrax

А чА я еще предсзаказ делал ра фулна фулл издание. Нисколько не пожалел об том э, за 140своих денег эта игра стоит. Или ты просто

А теюе Тебе мамка денег не дает что ли)?)оп я А

KitschSkeletor

Ну купил я ее в стим что она там с нормальной русской озвучкой ? Зачем вообще покупать игры если Вас не уважают? слушать чириканье ?

27
HackerokX

Что-то не помню, чтобы первая часть была с русской озвучкой, а та вышла в далеком 2018г. Докопаться с ничего такой себе прикольчик. Скажите спасибо, что хоть русские субтитры завезли, а то некоторые и этого не делают в последнее время.

7
создатель русского репа HackerokX

первая часть стоит 500 рублей

8
Комментарий удален
agula98

Слишком дорого за хардкорную рпг

17
Котян Сутоевич

Можешь мимо проходить. Эта игра стоит своих денег и без скидок.

25
InkubatorKlef Котян Сутоевич

а че ты мимо не прошел,но указываешь еще

16
Котян Сутоевич InkubatorKlef

Успокойся, сынок, я её на релизе купил в полном издании.

16
Владимир Дизель

Ну, первое, на что я смотрю- это скриншоты из обзоров. На скриншотах такие женщины, что никакого фильма ужасов не нужно. После Ведьмака 3 играть в ЭТО даже бесплатно- нафиг, нафиг. А размахивание мечом во все стороны во всех играх есть, этим игроков не заманить.

- Молодой человек, купите игру Kingdom Come: Deliverance 2! Купите, купитекупитекупите, ну пожааалуйстаааааа...
- А сколько она стоит?
- Бесплатно!
- Неее, дорого....

15
Bupycop

Ого, в игре про средневековья, женские нпц не как во всех остальных фентези и выглядят как обычные люди, а не как фотомодели из журнала.

sa1958

Мало, ещё хотим.

5
buddaset

Так ее до сих пор на ру акки не продают.

5
kotasha

Пофиг, лучшая скидка эта 100% на торрент маркете.

5
slamm86

А мне вот первая часть больше понравилась. Там было больше гемплея. Во второй пару сайдов прошёл, в них обнаружил гемплея кот наплакал, за то разговоров и видосов хоть отбавляй. И сюжет еле добил, одни ролики практически. В первой части практически все сайды прошёл.

4
MadDarkGuard

Лично мой порог для покупки игры - 60%, так что жду дальше)

3
trueseva

я уже тогда и играть не захочу, когда будет 60...а ждуля я не привык играть, я вот даже людей не понимаю, которые меняют железо с порожняка на порожняк, зато дешево пздааааа

MadDarkGuard trueseva

Просто у меня десятки непройденных игр и мне вообще нет смысла покупать их на релизе))

trueseva MadDarkGuard

жиза, завидую людям, кторые не тратят деньги в молоко

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