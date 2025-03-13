Kingdom Come: Deliverance 2 получила обновление 1.2 с функцией Парикмахера и различными исправлениями

Вышло обновление 1.2, которое принесло множество исправлений, улучшений и изменений баланса в Kingdom Come: Deliverance II. От доработки боевой механики и полировки анимации до улучшения поведения NPC и оптимизации производительности - это обновление обеспечивает более плавный и захватывающий средневековый опыт. Также на ПК появился поддержка пользовательских модификаций через Steam Workshop.
Самые интересные моды можно уже сейчас найти на нашем сайте.
Основные изменения в патче:
Достижения
- Упрощены некоторые проверки навыков для более надежного получения достижения "На волоске".
- Исправлена ошибка, из-за которой достижение "Господь отнимает" могло не засчитываться.
Алхимия
- Скорректирована сложность некоторых проверок навыков.
- Улучшено разрешение текстуры огня.
- Исправлена анимация наливания жидкости, вызывавшая вспышку.
- Исправлен некорректный перевод названия в списке рецептов алхимии.
Животные
- Улучшены анимации умирания и физика падения для коров и быков.
- Исправлены ошибки с анимацией движения животных и их частыми поворотами.
- Исправлены ошибки поведения животных, включая их случайное передвижение.
Баланс
- Пересчитан урон от комбо-ударов в ближнем бою.
- Увеличен диапазон прочности брони для более заметного различия между разными доспехами.
- Пересчитана формула потери сознания при опьянении.
- Скорректирован баланс скрытных предметов.
- Исправлено несовпадение колес телег с землей.
Бой
- Увеличен урон от серийных атак.
- Улучшены анимации: исполнение удара милосердия, натяжение лука в движении, атака собаки на врага с дальнобойным оружием.
- Исправлена логика НИП при использовании факела в бою без оружия.
- Игрок больше не может мгновенно отступать от атакующих врагов.
- Улучшен переход в режим прицеливания из арбалета.
- Исправлены проблемы с разоружением при клинче.
- Исправлены ошибки камеры в боях без оружия с собаками/волками.
- Исправлены звуковые эффекты боевых столкновений.
Преступления
- НИП стали менее точными в определении местоположения звука.
- Исправлена ошибка, из-за которой нападение не повышалось до статуса убийства при смерти жертвы.
- Исправлена ошибка с НИП, которые не прекращали поиск игрока даже во время драки.
- Улучшены реакции НИП на насилие вблизи.
- Теперь трупы врагов дольше остаются в игре перед исчезновением.
- Улучшена логика НИП при поимке игрока за незаконные действия.
Жизнь в мире
- Улучшены расписания жизни НИП.
- Доработаны анимации подметания и поз сидения у женщин.
- Исправлены ошибки с запиранием дверей в лавках.
- Улучшены эффекты дыма из окон в Куттенберге.
- Исправлены проблемы с воровством предметов у исчезающих НИП.
Быстрое перемещение
- Улучшена система автоматического следования на лошади.
- Добавлена точка быстрого перемещения к хижине Божены.
Верховая езда
- Улучшена "магнитная" привязка лошади к дорогам.
- Исправлены ошибки, связанные с автоматическим следованием.
- Исправлены ограничения скорости лошади в некоторых локациях.
Персонажи
- Улучшена детализация одежды и текстур на моделях.
- Улучшены прически у некоторых женских персонажей.
- Оптимизирована физика одежды у дальних НИП для повышения производительности.
Производительность
- Оптимизированы рынки Куттенберга для повышения плавности работы игры.
- Улучшена скорость загрузки уровней в среднем на 15 секунд.
- Ограничено количество факелов у НИП во время массовых сражений для повышения производительности.
Прочие исправления
- Убраны тени внутри сараев в Жележове во время дождя.
- Добавлена возможность мыть щиты от крови и грязи в водоемах.
- Исправлены проблемы с пропаданием диалогов при преступлениях.
- Улучшены визуальные эффекты в подземельях и в текстурах зданий Куттенберга.
- Добавлена музыка для деревень в регионе Троски.
Ознакомьтесь с полным списком изменений.
Так же введена функция «Парикмахер». Проверьте это в Железове и Куттенберге!
хотел только что запустить , вижу обновление , пусть обновляется в стиме!!!! Сейчас дальше начну прохождение, не торопясь. Игруха крутая на все 100%!!! И я уверен , сейчас в этот пост зайдет чел под ником Fatcannabis и напишет Киндом шлак 2 убогая игра))) Хотят у этого чела дизов выше крыши по поводу этой игры.
Можем только посочувствовать данному индивиду, что он не может насладиться этой классной игрой, а может только брюзжать как маленький ребёнок
Согласен с тобой!!!
Скажи мне во что он играет и я скажу кто он
Можно попробовать почистить кэш nvidia и direct
FPS кто то украл, кадров 20 куда то испарились
Даже не кадров. А стабильность потока. Какие то разрывы, фпс игры показывает 60 кадров, выводишь FPS от самого монитора он показывает от 40 до 144 и прыгает туда сюда. И не важно какое разрешение 1080 или 4к все одно.
Карта у меня 4080 дрова свежие. Вчера играл вообще без проблем, чет сломалось явно в игре.
У меня тоже ртх 4080, играл без проблем до нового патча сегодняшнего. фпс был за 100 на экстримальных настройках. Сейчас же после патча, фпс падает до 60, разрывы, чо разработчики нахимичили там с игрой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот вот таже херня
Я попробовал все на низкое поставить поставил разрешение 1080 и в итоге вижу всего 80 кадров в нативе. Включаешь DLSS - натив получаешь 50-60. Какой то звиздец
сцука даже настроение испортили , играл , кайфовал, и тут на тебе , новый патч, и такая подлянка!!!!!!!!! И что делать, ждать какой нибудь фикс или патч, и когда , как скоро, выйдет он ??? ну разрабы, руки поотрывать
При весе steam версии до обновления 82 Гбайта - вес обновления 64 Гбайта.
это всё моё?
Весь этаж в таверне скупил что ли? Больше никто из псов стражи не будет заваливаться к тебе и на ухо орать МУРДЕРЕР.
В Очередной раз убеждаюсь что бля восточный геймдев весь такой выпустить патчь с "исправлениями" и поломать нахер то что и так было нормально, что с весом бля натварили, почему у жижки наручи текстуры черные, хули трогали то что было в норме, в результате сломали, зато мечь Радцига в инвентаре как багал и пропадал так и пропадает, пIздец на ровном месте так обосраться, это надо уметь
Сперва прочел,затем посмотрел на гифку.😂Держись, мы с Клим Санычем работаем над решением проблемы. Мы сообщим, ты будешь доволен
Блин. Только сел поиграть уже обновление вышло. Ха.
Во во , ток начал капать клад семейки из леса 😂
ужасные просадки с этим патчем
да пипец просто !!!!!! Слов нет, до патча все было ок, сейчас невозможно играть
характеристика пк какие?
Дождь когда исправят? В помещениях льёт как из ведра, стыдоба то какая...
Без багов к сожалению не обошлось, со всех таверн выгоняют где у меня ночлег оплачен был, нет возможности переночевать, и у корчмарей нет в диалоге пункта оплатить ночлег так как я уже до этого покупал, короче ждем патча исправления патча) ниче не меняется в современном геймдеве
У меня пока не получилось воспроизвести баг, из "Императора Карла" в Кутна-Горе вроде не выгоняют. Может деревенские корчмы забаговали хз, продолжаю расследование.
В Кутно-Горе во всех корчмах в комнате где постель синий значок висит
ночуй бесплатно
Да в том то и "соль", что не получается, сразу прибегают стражники и выгоняют)
Доработаны анимации поз сидения у женщин. Милотааа.🤗
А хардкор где=/
После обновления, пропала возможность снимать комнату в тавернах.
И с выбором причёсок отсутствует интерфейс (кнопки не работают) приходится перезагружаться что-бы выйти из режима цирюльника.
Пол игры сломали
Такая же беда, в Стиме тоже люди об этой проблеме пишут, достаточно неприятный баг я считаю, потому как из Кутно-Горы мне теперь приходиться убегать и ночевать в ближайшем дорожном лагере, так как из всех таверн гонят.
На половине игры специально остановился ждать официальных патчей, играю на сериес х, тк напрягало то, что у торговцев уже не было денег на покупку моего барахла. С балансом грошей конечно проблемы явные были
Там разве не оставили систему с первой части? Все торговцы нищие, пока не начнешь кормить их лутом, а каждую неделю фиксируешь результат
Только зашел в игру.Проблема с производительностью осталась после патча 1.2.Ну это ужас конечно.Но ведь вчера еще были эти стабильные 80-90 фпс,а сейчас расброс фпс от 25-50.А когда начинаешь заниматься алхимией,то за алхимическим столом фпс падает до 18 ед.Надеюсь они это поправят.
Толи нвидия конфликтует с игрой,толи они хотели так накатить новый длсс 4.0 в игру.Надо ждать.
Ну неужели они додумались до этого. Как же меня за*бывало добираться до неё каждый раз)
Кому невтерпёж у хатаба на сайте 1.2 обновили.
Там 1.1.2 версия ещё. Ты путаешь. На этот момент по крайней мере
там 1.2, но скорость низкая, не позволит скачать.
Там два сайта, один рабочий.
всех хатабов пересмотрел. не вижу. кинь ссылку пжлста
Звук в игре стал такой же как и этот патч дерьмо полное
На ps5 npc стали грузиться гораздо ближе. Это сильно бросается в глаза.
С ченека так и не снята была активная метка дополнительного квеста, хотя все 3 квеста с ним было выполнено.
Зато пропала метка квеста с углежога Вашека, или как его там. Этот баг пофиксили.
Репутация на общей карте как была сломана, так и осталась... хотя в статистике всё окей.
Многие ранее изученные места, стали снова не изученными.
Бага с комнатами в тавернах не наблюдаю.
Нужны еще исправления. Думал, что будет лучше.
У меня вот так, а когда выбираешь стрижку, то управление перестает работать)) только пауза открывается
Удали моды и всё нормально будет, у самого такое было
у меня нет модов, вообще
Совсем нет модов?И такая ошибка как на скрине?Просто у меня стоят 5 модов.Собираюсь их удалять,проверять.А так как у вас.
Ну наконец то, надеюсь моды это обновление не затронет, у меня их штук 30
Затронет и для этого сначала скопируй папку с модами, обновись запусти игру и потом опять установи папку с модами и всё.
Благодарю за совет
какова цель сей манипуляции? (для тупых)
при обновлении все из папки mods удаляется
Посмотрим.
сюда могут выложить?
Могут, но сдается мне что с задержкой. Учитывая ещё размер патча 1.2 :(
а перехеширование торрента поможет как выложат там? чтобы не качать? не в курсе?
Предположительно торрент быстрее обновят. Пока тишина. Ждём.
короче не раньше чем завтра)). спецон не гамаю.
Хороший патч. На ps5 pro наконец то пофиксили щелчки звука на системах 5.1. Теперь Dolby Atmos работает отлично. В целом картинка стала ещё лучше и приятней.
На пс5 тоже в целом приятнее стало, хотя в некоторых деревнях появились фризы, хотя до этого не было, я почему-то предполагаю, что хот-фиксы будут
Вот такой вопрос. У меня пиратка, я же могу скачать и установить обновление на текущую версию, что бы заново не качать игру?
Да. Либо торрент, либо здесь ждать публикации патча
Спасибо. Тогда ждем)
Я так понял ждем фикс 🤡👍
А как игру вообще запустить теперь? После рекламы цирюльников, появляется заставка Кутна горы и никаких надписей.
Перезагрузка ПК мне помогло
Привет. Та же проблема уже удалил, заново загрузил и тоже самое не нашел ришения?
Продолжают доделывать игру. Через годик-два поиграю со всем контентом и длс.
Кто играет, скажите, исправлен баг из-за которого нельзя с Барбсосом поговорить?
с ним нельзя быыло поговорить после того как отправляешь в таверну куда то.Но через диалог с корчмарём забираешь пса)
У меня с ним нельзя было поговорить после того, как я его нашел по сюжету. Только команды отдавать. При попытке поговорить только экран ненадолго темнеет, как при диалоге, и всё.
Эхх. С первой частью так же было. Чиним баги - попутно ломая, что и так работало. Более-менее стабильная версия - только через полгода вышла.
А новую сложностью не добавили в итоге? А то я не играю, её жду
После рекламы цирюльников, появляется заставка и никаких надписей.Перезапуск и переустановка не помогла(( подскажите у кого нибудь так было и нашли решение????
Единственное что нужно было исправить это всратый дождь. Но похоже перелопатили пол игры, это не исправили и вообще поломали всё. Хорошо что я не успел обновиться...
А хотя, что-то я рано обрадовался. Игра не запуститься, пока я не обновлюсь
так они же говорили уже, что над патчем этим пол года работали, его задолго до релиза начали делать, просто видать к релизу не успевали уже, а переносить игру не хотелось.
в целом минорных исправлений достаточно сделали хороших. но вот то что накосячили еще сверху - это факт что обидно)
УРАААА! как скачать? -_-
Перезапусти стим
она не совсем в стиме:)
Нажми "проверить на наличие обновлений"
Жди до завтра
перехешируй торрент если там, когда зальют
"Убраны тени внутри сараев в Жележове во время дождя."
Что это значит?
на 3060 Ti в FHD полёт нормальный, оптимизация стала лучше, пропали фризы
как?если на 4080 фпс упал на 20-30((
Не понятно пока. Возможно производительность просела из за длсс 4, т.е. только на относительно свежих картах. Хотя возможно и ФСР 3.1 тоже уменьшает ФПС.
У меня 1080 ti вот и не знаю пока, стоит ли обновляться. Возможно просто перед обновлением скопирую папку с системного диска, чтобы если что откатиться назад.
как патчить игру, если перадка ?
купить лицензию и скачать патч
ура -куча моих модов с папки Mods улетела в корзину
так это же дефолт что нужно делать сейв папки модов перед тем как стим по факту перепроверит папку с игрой на наличие ошибок