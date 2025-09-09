Kingdom Come: Deliverance 2 получила сюжетное дополнение Legacy of the Forge и обновление 1.4

Вышедшая в начале этого года игра Kingdom Come Deliverance 2 сегодня получила новое дополнение Legacy of the Forge , которое возвращает Индро к профессии кузнеца, следуя по стопам отца. Как это часто бывает, к дополнению прилагается крупное обновление, исправляющее оставшиеся ошибки или просто улучшающее игровой процесс.

В Legacy of the Forge Индржих становится членом гильдии кузнецов Куттенберга, что даёт ему право взять под свой контроль легендарную, но давно заброшенную кузницу — ту самую мастерскую, где когда-то обучался его приёмный отец, Мартин. Индро находит забытую мечту Мартина и его товарищей: починить городские астрономические часы. Но прежде чем эта задача была выполнена, группа распалась, и кузница была разрушена. Теперь Индро предстоит продолжить дело, восстановить кузницу, завоевать престиж и воссоединить старых коллег Мартина, каждый из которых – мастер своего дела, чьи навыки и истории жизненно важны для завершения игры. Игроков ждут около 15 часов нового сюжетного контента, полного заговоров, товарищества и неожиданных поворотов сюжета.

Кузница – сердце этого дополнения. Эта функция, запрошенная фанатами, позволяет игрокам создать настоящий дом в Куттенберге. Настройте внешний вид, свои личные покои и двор, используя более 100 миллионов вариантов дизайна. Мебель и улучшения могут дать бонусы и игровые преимущества, например, особые кровати, которые позволят Генри быстрее изучать навыки и улучшат общие навыки, превратив вашу мастерскую в безопасное убежище и центр активности.

Вы можете найти список изменений для обновления 1.4 для Kingdom Come Deliverance 2, доступного на всех платформах, по ссылке.