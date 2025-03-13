Kingdom Come: Deliverance 2 получило обновление 1.2 с функцией Парикмахера и различными исправлениями

Вышло обновление 1.2, которое принесло множество исправлений, улучшений и изменений баланса в Kingdom Come: Deliverance II. От доработки боевой механики и полировки анимации до улучшения поведения NPC и оптимизации производительности - это обновление обеспечивает более плавный и захватывающий средневековый опыт. Также на ПК появился поддержка пользовательских модификаций через Steam Workshop.
Достижения
- Упрощены некоторые проверки навыков для более надежного получения достижения "На волоске".
- Исправлена ошибка, из-за которой достижение "Господь отнимает" могло не засчитываться.
Алхимия
- Скорректирована сложность некоторых проверок навыков.
- Улучшено разрешение текстуры огня.
- Исправлена анимация наливания жидкости, вызывавшая вспышку.
- Исправлен некорректный перевод названия в списке рецептов алхимии.
Животные
- Улучшены анимации умирания и физика падения для коров и быков.
- Исправлены ошибки с анимацией движения животных и их частыми поворотами.
- Исправлены ошибки поведения животных, включая их случайное передвижение.
Баланс
- Пересчитан урон от комбо-ударов в ближнем бою.
- Увеличен диапазон прочности брони для более заметного различия между разными доспехами.
- Пересчитана формула потери сознания при опьянении.
- Скорректирован баланс скрытных предметов.
- Исправлено несовпадение колес телег с землей.
Бой
- Увеличен урон от серийных атак.
- Улучшены анимации: исполнение удара милосердия, натяжение лука в движении, атака собаки на врага с дальнобойным оружием.
- Исправлена логика НИП при использовании факела в бою без оружия.
- Игрок больше не может мгновенно отступать от атакующих врагов.
- Улучшен переход в режим прицеливания из арбалета.
- Исправлены проблемы с разоружением при клинче.
- Исправлены ошибки камеры в боях без оружия с собаками/волками.
- Исправлены звуковые эффекты боевых столкновений.
Преступления
- НИП стали менее точными в определении местоположения звука.
- Исправлена ошибка, из-за которой нападение не повышалось до статуса убийства при смерти жертвы.
- Исправлена ошибка с НИП, которые не прекращали поиск игрока даже во время драки.
- Улучшены реакции НИП на насилие вблизи.
- Теперь трупы врагов дольше остаются в игре перед исчезновением.
- Улучшена логика НИП при поимке игрока за незаконные действия.
Жизнь в мире
- Улучшены расписания жизни НИП.
- Доработаны анимации подметания и поз сидения у женщин.
- Исправлены ошибки с запиранием дверей в лавках.
- Улучшены эффекты дыма из окон в Куттенберге.
- Исправлены проблемы с воровством предметов у исчезающих НИП.
Быстрое перемещение
- Улучшена система автоматического следования на лошади.
- Добавлена точка быстрого перемещения к хижине Божены.
Верховая езда
- Улучшена "магнитная" привязка лошади к дорогам.
- Исправлены ошибки, связанные с автоматическим следованием.
- Исправлены ограничения скорости лошади в некоторых локациях.
Персонажи
- Улучшена детализация одежды и текстур на моделях.
- Улучшены прически у некоторых женских персонажей.
- Оптимизирована физика одежды у дальних НИП для повышения производительности.
Производительность
- Оптимизированы рынки Куттенберга для повышения плавности работы игры.
- Улучшена скорость загрузки уровней в среднем на 15 секунд.
- Ограничено количество факелов у НИП во время массовых сражений для повышения производительности.
Прочие исправления
- Убраны тени внутри сараев в Жележове во время дождя.
- Добавлена возможность мыть щиты от крови и грязи в водоемах.
- Исправлены проблемы с пропаданием диалогов при преступлениях.
- Улучшены визуальные эффекты в подземельях и в текстурах зданий Куттенберга.
- Добавлена музыка для деревень в регионе Троски.
Ознакомьтесь с полным списком изменений.
Так же введена функция «Парикмахер». Проверьте это в Железове и Куттенберге!
хотел только что запустить , вижу обновление , пусть обновляется в стиме!!!! Сейчас дальше начну прохождение, не торопясь. Игруха крутая на все 100%!!! И я уверен , сейчас в этот пост зайдет чел под ником Fatcannabis и напишет Киндом шлак 2 убогая игра))) Хотят у этого чела дизов выше крыши по поводу этой игры.
Можем только посочувствовать данному индивиду, что он не может насладиться этой классной игрой, а может только брюзжать как маленький ребёнок
Согласен с тобой!!!
Скажи мне во что он играет и я скажу кто он
При весе steam версии до обновления 82 Гбайта - вес обновления 64 Гбайта.
Блин. Только сел поиграть уже обновление вышло. Ха.
Во во , ток начал капать клад семейки из леса 😂
FPS кто то украл, кадров 20 куда то испарились
Даже не кадров. А стабильность потока. Какие то разрывы, фпс игры показывает 60 кадров, выводишь FPS от самого монитора он показывает от 40 до 144 и прыгает туда сюда. И не важно какое разрешение 1080 или 4к все одно.
Карта у меня 4080 дрова свежие. Вчера играл вообще без проблем, чет сломалось явно в игре.
У меня тоже ртх 4080, играл без проблем до нового патча сегодняшнего. фпс был за 100 на экстримальных настройках. Сейчас же после патча, фпс падает до 60, разрывы, чо разработчики нахимичили там с игрой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вот вот таже херня
Я попробовал все на низкое поставить поставил разрешение 1080 и в итоге вижу всего 80 кадров в нативе. Включаешь DLSS - натив получаешь 50-60. Какой то звиздец
сцука даже настроение испортили , играл , кайфовал, и тут на тебе , новый патч, и такая подлянка!!!!!!!!! И что делать, ждать какой нибудь фикс или патч, и когда , как скоро, выйдет он ??? ну разрабы, руки поотрывать
Доработаны анимации поз сидения у женщин. Милотааа.🤗
Ну наконец то, надеюсь моды это обновление не затронет, у меня их штук 30
Затронет и для этого сначала скопируй папку с модами, обновись запусти игру и потом опять установи папку с модами и всё.
Благодарю за совет
какова цель сей манипуляции? (для тупых)
при обновлении все из папки mods удаляется
Посмотрим.
сюда могут выложить?
Могут, но сдается мне что с задержкой. Учитывая ещё размер патча 1.2 :(
а перехеширование торрента поможет как выложат там? чтобы не качать? не в курсе?
Предположительно торрент быстрее обновят. Пока тишина. Ждём.
короче не раньше чем завтра)). спецон не гамаю.
Хороший патч. На ps5 pro наконец то пофиксили щелчки звука на системах 5.1. Теперь Dolby Atmos работает отлично. В целом картинка стала ещё лучше и приятней.
На пс5 тоже в целом приятнее стало, хотя в некоторых деревнях появились фризы, хотя до этого не было, я почему-то предполагаю, что хот-фиксы будут
Вот такой вопрос. У меня пиратка, я же могу скачать и установить обновление на текущую версию, что бы заново не качать игру?
Да. Либо торрент, либо здесь ждать публикации патча
Спасибо. Тогда ждем)
Без багов к сожалению не обошлось, со всех таверн выгоняют где у меня ночлег оплачен был, нет возможности переночевать, и у корчмарей нет в диалоге пункта оплатить ночлег так как я уже до этого покупал, короче ждем патча исправления патча) ниче не меняется в современном геймдеве
У меня пока не получилось воспроизвести баг, из "Императора Карла" в Кутна-Горе вроде не выгоняют. Может деревенские корчмы забаговали хз, продолжаю расследование.
Кому невтерпёж у хатаба на сайте 1.2 обновили.
УРАААА! как скачать? -_-
Перезапусти стим
она не совсем в стиме:)
Нажми "проверить на наличие обновлений"
Жди до завтра
перехешируй торрент если там, когда зальют
ура -куча моих модов с папки Mods улетела в корзину