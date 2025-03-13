Kingdom Come: Deliverance 2 получило обновление 1.2 с функцией Парикмахера и различными исправлениями

Вышло обновление 1.2, которое принесло множество исправлений, улучшений и изменений баланса в Kingdom Come: Deliverance II. От доработки боевой механики и полировки анимации до улучшения поведения NPC и оптимизации производительности - это обновление обеспечивает более плавный и захватывающий средневековый опыт. Также на ПК появился поддержка пользовательских модификаций через Steam Workshop.

Достижения

Упрощены некоторые проверки навыков для более надежного получения достижения "На волоске".

Исправлена ошибка, из-за которой достижение "Господь отнимает" могло не засчитываться.

Алхимия

Скорректирована сложность некоторых проверок навыков.

Улучшено разрешение текстуры огня.

Исправлена анимация наливания жидкости, вызывавшая вспышку.

Исправлен некорректный перевод названия в списке рецептов алхимии.

Животные

Улучшены анимации умирания и физика падения для коров и быков.

Исправлены ошибки с анимацией движения животных и их частыми поворотами.

Исправлены ошибки поведения животных, включая их случайное передвижение.

Баланс

Пересчитан урон от комбо-ударов в ближнем бою.

Увеличен диапазон прочности брони для более заметного различия между разными доспехами.

Пересчитана формула потери сознания при опьянении.

Скорректирован баланс скрытных предметов.

Исправлено несовпадение колес телег с землей.

Бой

Увеличен урон от серийных атак.

Улучшены анимации: исполнение удара милосердия, натяжение лука в движении, атака собаки на врага с дальнобойным оружием.

Исправлена логика НИП при использовании факела в бою без оружия.

Игрок больше не может мгновенно отступать от атакующих врагов.

Улучшен переход в режим прицеливания из арбалета.

Исправлены проблемы с разоружением при клинче.

Исправлены ошибки камеры в боях без оружия с собаками/волками.

Исправлены звуковые эффекты боевых столкновений.

Преступления

НИП стали менее точными в определении местоположения звука.

Исправлена ошибка, из-за которой нападение не повышалось до статуса убийства при смерти жертвы.

Исправлена ошибка с НИП, которые не прекращали поиск игрока даже во время драки.

Улучшены реакции НИП на насилие вблизи.

Теперь трупы врагов дольше остаются в игре перед исчезновением.

Улучшена логика НИП при поимке игрока за незаконные действия.

Жизнь в мире

Улучшены расписания жизни НИП.

Доработаны анимации подметания и поз сидения у женщин.

Исправлены ошибки с запиранием дверей в лавках.

Улучшены эффекты дыма из окон в Куттенберге.

Исправлены проблемы с воровством предметов у исчезающих НИП.

Быстрое перемещение

Улучшена система автоматического следования на лошади.

Добавлена точка быстрого перемещения к хижине Божены.

Верховая езда

Улучшена "магнитная" привязка лошади к дорогам.

Исправлены ошибки, связанные с автоматическим следованием.

Исправлены ограничения скорости лошади в некоторых локациях.

Персонажи

Улучшена детализация одежды и текстур на моделях.

Улучшены прически у некоторых женских персонажей.

Оптимизирована физика одежды у дальних НИП для повышения производительности.

Производительность

Оптимизированы рынки Куттенберга для повышения плавности работы игры.

Улучшена скорость загрузки уровней в среднем на 15 секунд.

Ограничено количество факелов у НИП во время массовых сражений для повышения производительности.

Прочие исправления

Убраны тени внутри сараев в Жележове во время дождя.

Добавлена возможность мыть щиты от крови и грязи в водоемах.

Исправлены проблемы с пропаданием диалогов при преступлениях.

Улучшены визуальные эффекты в подземельях и в текстурах зданий Куттенберга.

Добавлена музыка для деревень в регионе Троски.

Ознакомьтесь с полным списком изменений.

Так же введена функция «Парикмахер». Проверьте это в Железове и Куттенберге!