Kingdom Come Deliverance 2 появится в каталоге GOG весной 2025 года

Осенью прошлого года в Сети появились сообщения о том, что издатель Kingdom Come: Deliverance 2 выберет обременительную и самую ненавистную ПК-геймерам защиту Denuvo. Позднее разработчики опровергли эти слухи, но распространение через платформу GOG все еще оставалось под вопросом. Сомнения окончательно развеял сам магазин.

Компания GOG сообщила, что Kingdom Come Deliverance 2 появится на польской платформе. Правда, произойдет это не сразу - игра появится в продаже только весной этого года. Более конкретная дата не была указана, так что в худшем случае ждать релиза без DRM придется 4 месяца. По сравнению с первой частью это заметно дольше. Продажи Kingdom Come: Deliverance на GOG начались всего через 2 недели после ее глобального релиза. Впрочем, можно с уверенностью сказать, что когда Kingdom Come Deliverance 2 появится в GOG, в игре не будет никакой антипиратской защиты.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года. Игра будет доступна на PC, а также на Xbox Series S|X и PlayStation 5.