Kingdom Come: Deliverance 2 празднует годовщину

Четвертого февраля Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse отпраздновала свою годовщину. Исполнители главных ролей в RPG, Том Маккей (Индржих из Скалицы) и Люк Дейл (Ян Птачек), поздравили разработчиков. Актер, сыгравший юного пана, и вовсе выставил фотографию с косплеем своего героя.

Люк Дейл в образе Яна Птачека из Kingdom Come: Deliverance 2

Люк Дейл, актер: С первым днем рождения, любимая Kingdom Come: Deliverance 2.

Том Маккей, актер: Целый год прошел с релиза. Огромная благодарность моей команде мечты — Warhorse. Они полностью заслужили свой успех и признание. И спасибо нашим преданным фанатам, которые всегда нас поддерживали.

Геймеры в комментариях поблагодарили Warhorse и всех причастных к созданию игры за огромный труд. Поклонники уверены, что Kingdom Come: Deliverance 2 — не просто RPG, а настоящее достояние человечества.

@CNHarrowAuthor: Спасибо Тому [Маккею] и всем причастным. Вы должны были забирать «Игру года». Великолепная история, игра актеров. Невероятное атмосферное приключение.

@Atsushi4kqt: Это не игра года, а настоящее сокровище человечества, которое останется в истории.

@GreatStoryCorey: Осталось дождаться, что они там еще выпустят.

Глава студии Warhorse, Даниэль Вавра, никак не комментировал сегодняшний праздник для разработчиков. Возможно, что до сих пор отходит от поражения на The Game Awards 2025.