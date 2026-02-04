Kingdom Come: Deliverance 2 празднует годовщину

Четвертого февраля Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse отпраздновала свою годовщину. Исполнители главных ролей в RPG, Том Маккей (Индржих из Скалицы) и Люк Дейл (Ян Птачек), поздравили разработчиков. Актер, сыгравший юного пана, и вовсе выставил фотографию с косплеем своего героя.
Люк Дейл в образе Яна Птачека из Kingdom Come: Deliverance 2
Люк Дейл, актер: С первым днем рождения, любимая Kingdom Come: Deliverance 2.
Том Маккей, актер: Целый год прошел с релиза. Огромная благодарность моей команде мечты — Warhorse. Они полностью заслужили свой успех и признание. И спасибо нашим преданным фанатам, которые всегда нас поддерживали.
Геймеры в комментариях поблагодарили Warhorse и всех причастных к созданию игры за огромный труд. Поклонники уверены, что Kingdom Come: Deliverance 2 — не просто RPG, а настоящее достояние человечества.
@CNHarrowAuthor: Спасибо Тому [Маккею] и всем причастным. Вы должны были забирать «Игру года». Великолепная история, игра актеров. Невероятное атмосферное приключение.
@Atsushi4kqt: Это не игра года, а настоящее сокровище человечества, которое останется в истории.
@GreatStoryCorey: Осталось дождаться, что они там еще выпустят.
Глава студии Warhorse, Даниэль Вавра, никак не комментировал сегодняшний праздник для разработчиков. Возможно, что до сих пор отходит от поражения на The Game Awards 2025.
Спасибо Варве и компании за эту игру.🖤 Как раз сейчас взялась за второе прохождение, на этот раз со всеми аддонами и в хард моде. Честно, мне еще ни в одной игре, даже в Морровинд, не приходилось ориентироваться по солнцу 😂 Скажу, это реально круто и весело, хотя в некоторых моментах такое напрягает (например, вернуться в лагерь во время попойки с половцами теперь реальный челлендж). Но все равно, безумно офигенно, в этой игре реально живешь. Уж не знаю, чем создатели так не угодили всяким вручателям премий. В ККД2 уж точно не меньше трогательных моментов, чем в изделии французов, и такой отрыв по наградам выглядит просто нечестно и ангажированно. Но плевать на это: игры становятся культовыми не по количеству наград, а по тому, сколько людей ее держат в сердечке спустя долгое время. Лично для меня она стала одной из любимых игр, наравне с Ведьмаком, DA или BG. И, если честно, жду продолжения)
P.S. А еще там офигенно красиво, при этом без всяких богомерзких УЕ5 и конских требований
По такому случаю дарю им медаль, пусть выбирают любую
Ну мы рады за них.