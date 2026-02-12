Kingdom Come: Deliverance 2 преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий

В промежуточном отчете за третий квартал холдинг Embracer Group официально сообщил, что продажи Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios превысили 5 миллионов копий в течение первого года с момента релиза.

Эта веха была достигнута спустя всего несколько месяцев после предыдущей отметки в 4 миллиона копий, зафиксированной в ноябре 2025 года. Ниже приведена полная цитата из официального заявления Embracer Group:

Кроме того, мы рады сообщить, что объем продаж Kingdom Come: Deliverance 2 превысил 5 миллионов копий в течение первого года с момента выхода

Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК (Steam, Epic и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.