Kingdom Come: Deliverance 2 преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий

В промежуточном отчете за третий квартал холдинг Embracer Group официально сообщил, что продажи Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios превысили 5 миллионов копий в течение первого года с момента релиза.
Эта веха была достигнута спустя всего несколько месяцев после предыдущей отметки в 4 миллиона копий, зафиксированной в ноябре 2025 года. Ниже приведена полная цитата из официального заявления Embracer Group:
Кроме того, мы рады сообщить, что объем продаж Kingdom Come: Deliverance 2 превысил 5 миллионов копий в течение первого года с момента выхода
Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК (Steam, Epic и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Игра года, че уж. Настоящая.
При всей моей любви к РПГ и ненависти к играм от 1 лица, эта игра меня затянула основательно) Даже видюху обновил ради нее (а я нищеброд так-то), хотя оптимизация там и так отличная, конечно.
надеюсь обновил под 2к монитор, ибо обновлять видюху под фулыжник это смешно
Единственная игра за 2025, которую захотелось купить
Недавно попался ролик.
Топовая реклама. ))
хорош, не то что всякие отсосины, до сих пор нет цифр по продажам
хорошей игре - хорошие продажи.
Лям копий с распродажи
Ну и хорошо, но я думал уже больше.
Цифры отличные, но думал, что больше