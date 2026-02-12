ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 619 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 преодолела отметку в 5 миллионов проданных копий

Gruz_ Gruz_

В промежуточном отчете за третий квартал холдинг Embracer Group официально сообщил, что продажи Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios превысили 5 миллионов копий в течение первого года с момента релиза.

Эта веха была достигнута спустя всего несколько месяцев после предыдущей отметки в 4 миллиона копий, зафиксированной в ноябре 2025 года. Ниже приведена полная цитата из официального заявления Embracer Group:

Кроме того, мы рады сообщить, что объем продаж Kingdom Come: Deliverance 2 превысил 5 миллионов копий в течение первого года с момента выхода

Kingdom Come: Deliverance II доступна на ПК (Steam, Epic и GOG), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

11
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
PanKotovsky

Игра года, че уж. Настоящая.

16
PanKotovsky

При всей моей любви к РПГ и ненависти к играм от 1 лица, эта игра меня затянула основательно) Даже видюху обновил ради нее (а я нищеброд так-то), хотя оптимизация там и так отличная, конечно.

6
Лидер Мур PanKotovsky

надеюсь обновил под 2к монитор, ибо обновлять видюху под фулыжник это смешно

7
Lvinomord

Единственная игра за 2025, которую захотелось купить

7
SoRaS3

Недавно попался ролик.

Топовая реклама. ))

Властелин Сосцов

хорош, не то что всякие отсосины, до сих пор нет цифр по продажам

4
HellowRainbow
6
Anton Vasiljev

хорошей игре - хорошие продажи.

4
era aoi

Лям копий с распродажи

3
sa1958

Ну и хорошо, но я думал уже больше.

Игорь Железной

Цифры отличные, но думал, что больше