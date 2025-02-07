Kingdom Come: Deliverance 2 продается в 8 раз быстрее оригинальной игры

Позавчера студия Warhorse сообщила о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 продалась тиражом в 1 миллион копий всего спустя сутки после релиза игры:
Такой впечатляющий результат уже позволил студии отбить затраты на разработку игры. Впрочем, по словам PR-менеджера студии, Тобиаса Штольц-Цвиллинга, в действительности достигнуть миллиона проданных копий игре удалось даже быстрее чем за сутки - вероятно благодаря предзаказам.
При этом сиквел продается в 8 раз быстрее, чем Kingdom Come: Deliverance: оригинальная игра продалась тиражом в миллион копий лишь за 8 дней. Известно, что в 2017 году студии удалось продать 500 тысяч копий игры за 2 дня, а за год суммарные продажи игры составили 2 миллиона копий.
Синт войс на выходных должен доделать озвучку
Ооооо
Ну а что, заслужено. На этот раз разработчики постарались на славу. И сюжет огонь и оптимизация хороша. Если б дали возможность - тоже денюжку бы занес, первая-то часть у меня куплена. А так пришлось с торрента качнуть.
слушай а что насчет душности как 1?лучше?я просто гайд на ачивки жду, чтобы за раз пройти все какие не оч геморные
боевка упростили?
Да, боевку упростили причем значительно. Там прям в прологе заставляют сразу с двумя бандитами драться, размотать их можно на раз-два, таргет как в первой части не прилипает и вообще управление более отзывчивое.
отлично! топчик! спасибо!
это потому что пидopoв завезли..)
Ну, пока, за 10 часов игры ни одного не встретил.
Ну разрабам можно пожелать дальнейших успехов в игропроме, как будет время обязательно опробую, игр с такими механиками и элементами по сути и нету, очень круто сделано что под броню надо обязательно одевать одежду при чём на все части тела, опять же классная механика когда НПС реагируют на то насколько ГГ грязный, в крови и т.д. в целом репутация прикольно реализована, предусмотрены различные наказания за разные преступления, могут даже заклеймить и потом тебе в этом поселении даже ловить нечего, хрен что продадут.
Все это уже было лет 10 назад. Ничего нового. Бесит когда люди надрачивают на хрень и дают им продажи. А топ игры в роде red dead обходят стороной. Хотя она на много живее и не чувствуется заскриптовоности. А здесь поиграл 5 часов. И ощущается как наша смута. Скрипты прям выпирают. То что Дизайнеры поработали над миром видно но на этом все. А боты стоят и ждут когда их очередь сдохнуть. 🤣 . боевка это прям плевок в душу. 🤣 чуваки пытаются быть правдоподобны в боевики и при этом такой высер в бою вываливают. Как будто деревянными мечами махаешь.
Потому что нет конкурентов в это же время ))))
авовед на горизонте)))
сарказм)
А вы говорите, сжв игры прохо продаются
Kingdom Come: Deliverance 2 то к ним каким боком относиться ?
Вся надежда на польский геймдев!
Ещё и на внедрении повесточки заработали. Ушлые дельцы.