Kingdom Come: Deliverance 2 продается в 8 раз быстрее оригинальной игры

Позавчера студия Warhorse сообщила о том, что Kingdom Come: Deliverance 2 продалась тиражом в 1 миллион копий всего спустя сутки после релиза игры:

Такой впечатляющий результат уже позволил студии отбить затраты на разработку игры. Впрочем, по словам PR-менеджера студии, Тобиаса Штольц-Цвиллинга, в действительности достигнуть миллиона проданных копий игре удалось даже быстрее чем за сутки - вероятно благодаря предзаказам.

При этом сиквел продается в 8 раз быстрее, чем Kingdom Come: Deliverance: оригинальная игра продалась тиражом в миллион копий лишь за 8 дней. Известно, что в 2017 году студии удалось продать 500 тысяч копий игры за 2 дня, а за год суммарные продажи игры составили 2 миллиона копий.