Kingdom Come: Deliverance 2 продалась в 5 раз лучше оригинала и стала хитом

Kingdom Come: Deliverance 2 стала не просто одним из самых успешных релизов 2025 года — её стартовые продажи превысили результаты оригинальной игры в 5 раз, несмотря на насыщенный февральский график релизов.

Согласно данным Circana, средневековый ролевой экшен от Warhorse Studios занял второе место среди самых продаваемых премиальных игр февраля в США. Более того, на данный момент он является второй самой продаваемой игрой 2025 года, уступая лишь Monster Hunter Wilds.

Видеоаналитик Circana Мэт Пискателла сообщил, что по итогам первого месяца продаж доход от Kingdom Come: Deliverance 2 превысил аналогичный показатель оригинала в 5 раз. Учитывая, что обе игры изначально продавались по цене $59.99, можно сделать вывод, что сиквел в первые недели разошёлся в пять раз большим тиражом, чем первая часть в 2018 году. При этом Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 9 днями раньше, чем оригинал, что дало ей небольшое преимущество.

Однако успех игры объясняется не только дополнительной неделей продаж. Критики и игроки приняли сиквел гораздо лучше первой части. На Metacritic у Kingdom Come: Deliverance 2 средний рейтинг 88, в то время как у первой части было 76 баллов. В Steam картина ещё ярче: если у оригинала 83% положительных отзывов, то у продолжения — 93%.

Kingdom Come: Deliverance 2 уверенно закрепляется в числе главных хитов 2025 года, демонстрируя, что интерес к реалистичным ролевым играм с исторической достоверностью только растёт.