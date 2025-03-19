Kingdom Come: Deliverance 2 продалась в 5 раз лучше оригинала и стала хитом

Kingdom Come: Deliverance 2 стала не просто одним из самых успешных релизов 2025 года — её стартовые продажи превысили результаты оригинальной игры в 5 раз, несмотря на насыщенный февральский график релизов.
Согласно данным Circana, средневековый ролевой экшен от Warhorse Studios занял второе место среди самых продаваемых премиальных игр февраля в США. Более того, на данный момент он является второй самой продаваемой игрой 2025 года, уступая лишь Monster Hunter Wilds.
Видеоаналитик Circana Мэт Пискателла сообщил, что по итогам первого месяца продаж доход от Kingdom Come: Deliverance 2 превысил аналогичный показатель оригинала в 5 раз. Учитывая, что обе игры изначально продавались по цене $59.99, можно сделать вывод, что сиквел в первые недели разошёлся в пять раз большим тиражом, чем первая часть в 2018 году. При этом Kingdom Come: Deliverance 2 вышла 9 днями раньше, чем оригинал, что дало ей небольшое преимущество.
Однако успех игры объясняется не только дополнительной неделей продаж. Критики и игроки приняли сиквел гораздо лучше первой части. На Metacritic у Kingdom Come: Deliverance 2 средний рейтинг 88, в то время как у первой части было 76 баллов. В Steam картина ещё ярче: если у оригинала 83% положительных отзывов, то у продолжения — 93%.
Kingdom Come: Deliverance 2 уверенно закрепляется в числе главных хитов 2025 года, демонстрируя, что интерес к реалистичным ролевым играм с исторической достоверностью только растёт.
Заслуженно
Да, игра супер , но мне и первая очень нравилась. Она конечно была более сложная в боевке и багов с лагами там хватало , особенно на релизе , но атмосфера и там была супер. Жаль что игр в этом сеттинге с приятным визуалом и сюжетом выходит оч мало.
Потому что видно сразу, что игру "делали как для себя", а не только с конкретной целью - набить карманы, при этом не важно каким образом. Игры сделанные с душой всегда найдут своих почитателей, такие игры сразу выделяются из масс коричневого конвейерного потока.
Не скажу что игра прям во всем идеальна лично для меня (что не так, модами корректирую под себя), но я прям балдею от каждого (любого квеста), видно что их все вручную проработали и хорошо срежиссировали и подали не линейно, а так же диалоги писали не дебилы для дебилов аля последние отсасины которые в рпг пытались. Впрочем чего это я KCD2 сравниваю с отсасинами, тьфу-тьфу-тьфу.
Ну и отлично, мне KCD 2 в целом не понравилась, хоть я ее и прошел. Но я рад что игра окупилась и принесла прибыль, потому-что это показывает что проработанные синглы нужны геймерам, они могут приносить прибыль, а влажные фантазии многих издателей о том что нужно клепать только онлайн хрючево-дрочево с встроенным казиком разбиваются об объективную реальность.
Да, игра так себе. Ну тем не менее очень хорошо, когда сингловые игры окупаются. Задрали уже эти коопы и сессионки. Даже ММО - РПГ куда-то пропали.
А потому-что зумерки и поколение альфа, кои являются сейчас во многом ЦА как киноделов так и игроделов, сплошь и рядом с клиповым мышлением(не все безусловно, но очень многие), они не смогут не то что месяцами, а даже неделями гриндить в классической ММОРПГ, не важно как этот гринд будет оформлен, тупо вырезанием миллионов мобов аля Lineage 2, или дрочь квестов аля WoW. Поэтому им кстати вполне заходит из старых игр КС\Дота\ЛоЛ\PUBG\CoD Warzone и подобные, ибо сессионный геймплей, зашел отыграл матч 15-45 минут в среднем, и по новой, и кстати в сессионках по-минимуму социалки, а в ММОРПГ классического образца социалочки выше крыши, там хочешь не хочешь придется кооперироваться с другими игроками, чего соевые нитакуськи как правило делать не способны в принципе.
Практически по всем параметрам игра лучшее, что вышло со времен РДР 2. Однако в лидерах продаж безмозглая рубилка и магией-плевалка, которая по сюжету и задачам точная копия оплеванной Skull and Bones. Но Monster Hunter Wilds зализана до дыр почти всеми, и её лидерство точный показатель степени интеллектуальности современных геймеров-думеров. Причем Skull and Bones оплевали потому, что вышло совсем не то, что ожидали, а Monster Hunter Wilds облизали потому, что на них вывалили именно ту телегу навоза, которую они ждали.
Нетакусик интеллектуал и здесь отметился🤣. Опять кругом не разумные глупцы, один лишь ты свет в окошке. Обычное, захолустное РПГ, только без магии. Просто вышла в удачный момент, когда похожих игр давно не выходило и в ближайшее время не выйдет. А на без рыбье и рак - рыба. Игра сама по себе неплоха, но и не хит. За месяц упавший онлайн почти в восемь раз, это как раз подтверждает. Игрушку кинулись на хайпе покупать, потом отрезвели. Вместо боевки, так вообще мини игра какая-то, только вместо КТЕ, стрелочки задрачиваешь по таймингам.
Иди спасимарину в пятый раз.
Зачем мне спасимарина твоя пятый раз? Я в неё и одного раза не играл. И чем она хуже киндокам? Просто игра другого жанра.
Она хуже тем, что для её прохождения хватит даже пол-извилины, 60 IQ.
Ну например тем что лет 10 назад ее бы зачморили за вторичность как и первую. И тут игра окупилась из за дурачков и хайпа.
разрабы добавьте длсс в 1ю часть
ладно
И без всяких Дермнуво.
Ну так оригинал в свое время был очень плох в техническом плане. А тут сходу идеально оптимизированая игра.
Отличной игре отличные продажи!
И не надо никого мультиплеера.
Главное что бы разрабы судьбу проджектов не повторили.
Игра топ! 👆
игра класс!! меня зацепила даже сам не ожидал!!!
Чего?
такой себе red dead redemption средневековья. Достойное продолжение.
Офигенно интерес растёт. За месяц онлайн почти в восемь раз уменьшился.
Но да при этом на фоне вышедших теней надо продолжать пердеть из всех щелей про успешный успех какаду 2,а то вдруг на фоне теней про жирного вавру и его птачека все позабудут?🤣🤣🤣 а так оно и будет, ведь тени получились нереально ахерительными!!!
Люди прошли игру ...и все ,а что не так?
Игра не плохая конечно, но боевка неудобная от 1го лица и вообще мало экшена. Квесты конечно интересно сделаны. Но, я дошел даже до 2й карты, побегал там немного. А потом мне стало скучно уже, а от средневековой тематики пробила ностальгия по Варбанду и модам на него, и я пошел качать и устанавливать Баннерлорд. Там лучше, много экшена, боевка норм, а с модами на расчлененку вообще топчик, а еще можно создавать свою империю
Игры немного разные, с таким же успехом можно сравнить хитман например и ГТА.
Так-то оно так, но в обеих можно рубится и стилистика средневековая.
Так там и не боевка, а мини игра. Только вместо КТЕ, стрелочки по таймингам задрачиваешь. Это по сути больше симулятор ходьбы, некий квест чем классическое РПГ.
но в ккд упор все таки в ролевку и сюжет. а баннерлорд это просто песочница обыкновенная.
эти игры объединяет только средневековье, в остальном совершенно разные
Учитывая пиар компанию и условия вроде как бесплатной раздачи тем кто помог на кикстарторе первой части с определенной суммы у меня сомнения в реальных продажах второй части...Меня например убила совершенно убогая лицевая анимация. Как будто куклы или денег не было на качественую.
Лицевая анимация в 2 части с помощью захвата лица делалась бро..
Но, дружище, это же первая часть-ладно бы, ты просто не играл, но даже в трейлере есть лого kcd 1!!!
Ну да, это первая часть. Но у чела, которому я ответил, вроде было другое сообщение, без упоминания второй части, может отредачил. А может я ещё не так понял первое сообщение, думая что первая часть была роздана многим на кикстартере, и не посчиталась как продажи, по сравнению со второй. Короче удалил, нафиг) Запутано)
не во всех сценах