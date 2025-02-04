Kingdom Come: Deliverance 2 сходу обошла первую часть по игрокам онлайн в Steam

Kingdom Come: Deliverance 2, разработанная Warhorse Studios и изданная Deep Silver, стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S – почти через семь лет после выхода ее предшественницы в 2018 году.

Несмотря на то, что с момента релиза прошлом меньше часа, сиквел уже обошёл оригинал по количеству одновременных игроков в Steam. Максимальный онлайн первой части был достигнут 7 лет назад и составляет 96 069 игроков, у второй части уже более 100 тысяч.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает путешествие Индржиха, сына кузнеца, ставшего воином, в тщательно воссозданной Европе XV века. Благодаря усовершенствованной игровой механике, улучшенной системе боя и детально проработанному миру Kingdom Come: Deliverance 2 переносит игроков в Богемию 1403 года, охваченную войнами, распрями и политическими интригами.