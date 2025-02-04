Kingdom Come: Deliverance 2 сходу обошла первую часть по игрокам онлайн в Steam

Kingdom Come: Deliverance 2, разработанная Warhorse Studios и изданная Deep Silver, стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S – почти через семь лет после выхода ее предшественницы в 2018 году.
Несмотря на то, что с момента релиза прошлом меньше часа, сиквел уже обошёл оригинал по количеству одновременных игроков в Steam. Максимальный онлайн первой части был достигнут 7 лет назад и составляет 96 069 игроков, у второй части уже более 100 тысяч.
Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает путешествие Индржиха, сына кузнеца, ставшего воином, в тщательно воссозданной Европе XV века. Благодаря усовершенствованной игровой механике, улучшенной системе боя и детально проработанному миру Kingdom Come: Deliverance 2 переносит игроков в Богемию 1403 года, охваченную войнами, распрями и политическими интригами.
Индржмых.
Без м
Касипоша
Уже в зелёном стиме 89.42 гб.
Озвучки дополнительные 8гб весят
что за зелйный стим
Бесплатный который))
там, где бомжи, которые любят говорить о своем превосходстве, тусуются
Ого. Наверное если выпустят качественный сиквел, то вероятно, по логике, он тоже обойдет своего предшественника?) Или я ошибаюсь?)
не пойму какого всего 30 кадров (и локе на 60) на 4090 при любых настройках графиня, где блин оптимизация или че там нажать
там есть ограничение в настройках на лимит кадров
может у тебя там установлено
да нет, стоит 60, хз
Короче,, разобрался, вертикальная синхронизация почему то там ставит лок сама на 30 фпс
поставь больше
на 4090 летать будет
у меня на 2к + все ультра с дллс 80-100(4070)
вертикальная синхронизация фпс ограничивала.
а я блин включил экспериментальную графику, думаю ля, не тянет)) потом смотрю, вообще не тянет никакая настройка, ахаха
да 150 фпс +- ща
У меня синхра поставила как надо на 165гц. 165 фпс макс.
Народ как считаете, чтоб начать проходить вторую часть, обязательно перед этим проходить первую ? Или не столь важно это )
Не нужно, в прологе быстро сюжет первой части прогонят
богоподобие качаю в зеленом стиме, какое наслождение)
Да, неплохая игрушка. Второй раз прохожу. Концовка порадовала. Не в курсе когда третья часть выходит?
негров много?
Завтра уже выходит ты шо
Тролль?
третья часть выходит завтра в три