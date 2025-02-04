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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 601 оценка

Kingdom Come: Deliverance 2 сходу обошла первую часть по игрокам онлайн в Steam

monk70
Новости

Kingdom Come: Deliverance 2, разработанная Warhorse Studios и изданная Deep Silver, стала доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S – почти через семь лет после выхода ее предшественницы в 2018 году.

Несмотря на то, что с момента релиза прошлом меньше часа, сиквел уже обошёл оригинал по количеству одновременных игроков в Steam. Максимальный онлайн первой части был достигнут 7 лет назад и составляет 96 069 игроков, у второй части уже более 100 тысяч.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает путешествие Индржиха, сына кузнеца, ставшего воином, в тщательно воссозданной Европе XV века. Благодаря усовершенствованной игровой механике, улучшенной системе боя и детально проработанному миру Kingdom Come: Deliverance 2 переносит игроков в Богемию 1403 года, охваченную войнами, распрями и политическими интригами.

17
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
JackSirris
Генри

Индржмых.

19
Igor Korobkin

Без м

2
Unicorling

Касипоша

2
Александр Дантес

Уже в зелёном стиме 89.42 гб.

4
Комментарий удален
trueseva IceStorm235

Озвучки дополнительные 8гб весят

1
keshishyan

что за зелйный стим

-2
Goodvini keshishyan

Бесплатный который))

1
reactivity keshishyan

там, где бомжи, которые любят говорить о своем превосходстве, тусуются

1
Ясос Убибу

Ого. Наверное если выпустят качественный сиквел, то вероятно, по логике, он тоже обойдет своего предшественника?) Или я ошибаюсь?)

4
Mitya Architect

не пойму какого всего 30 кадров (и локе на 60) на 4090 при любых настройках графиня, где блин оптимизация или че там нажать

1
My life is a game

там есть ограничение в настройках на лимит кадров
может у тебя там установлено

1
Mitya Architect My life is a game

да нет, стоит 60, хз
Короче,, разобрался, вертикальная синхронизация почему то там ставит лок сама на 30 фпс

1
My life is a game Mitya Architect

поставь больше
на 4090 летать будет
у меня на 2к + все ультра с дллс 80-100(4070)

1
Mitya Architect My life is a game

вертикальная синхронизация фпс ограничивала.
а я блин включил экспериментальную графику, думаю ля, не тянет)) потом смотрю, вообще не тянет никакая настройка, ахаха
да 150 фпс +- ща

0
вупсич пупсич Mitya Architect

У меня синхра поставила как надо на 165гц. 165 фпс макс.

0
Misha Mi

Народ как считаете, чтоб начать проходить вторую часть, обязательно перед этим проходить первую ? Или не столь важно это )

0
Well-to-doAelinor

Не нужно, в прологе быстро сюжет первой части прогонят

0
ilya6969

богоподобие качаю в зеленом стиме, какое наслождение)

-1
Чебурешник

Да, неплохая игрушка. Второй раз прохожу. Концовка порадовала. Не в курсе когда третья часть выходит?

-10
TRADS80

негров много?

0
PREDATOR7706

Завтра уже выходит ты шо

3
Kartonkratos

Тролль?

0
Никита Дроздоvv

третья часть выходит завтра в три

1