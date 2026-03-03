Kingdom Come: Deliverance 2 стала частью программы Xbox Play Anywhere

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance 2 официально присоединился к программе Xbox Play Anywhere. Это произошло непосредственно перед включением игры в каталог подписки Game Pass, что расширяет возможности игроков на разных платформах.

Это означает, что проект теперь поддерживает систему единой покупки: пользователи получают доступ к версии как для ПК (через Microsoft Store), так и для консолей Xbox с полной синхронизацией прогресса и сохранений.

Функционал cross-buy продолжает расширяться, всё чаще охватывая сторонние проекты, в то время как для игр Xbox Game Studios это уже давно стало стандартом. В данном случае включение в программу совпадает с выходом игры в Game Pass, что дает пользователям двойное преимущество: доступ к титулу по подписке или возможность приобрести его один раз сразу для двух платформ.

Официального анонса от разработчиков не поступало, однако на странице Kingdom Come: Deliverance 2 в Xbox Store уже появилась соответствующая отметка Xbox Play Anywhere. Данное

изменение подтверждает стремление Microsoft максимально развивать экосистему и делать свои сервисы более гибкими для игроков на разных устройствах.