Kingdom Come Deliverance 2 стала доступна без DRM в GOG

Kingdom Come: Deliverance 2, масштабная средневековая RPG, теперь доступна на ПК в GOG, игровой платформе без DRM. На старте игра получила положительные отзывы критиков и геймеров за ее хорошую графику и игровой процесс. Этот релиз вышел менее чем через два месяца после запуска игры на других платформах ПК.

Kingdom Come Deliverance 2 уже считается одной из лучших игр 2025 года. Это особенно актуально для платформы ПК, где игру хвалят за высокий уровень оптимизации и способность хорошо работать на различных конфигурациях оборудования ПК.

Благодаря отсутствию DRM в GOG геймеры на ПК могут загрузить игру и использовать ее без ограничений. Нет никаких серверов для аутентификации игры или каких-либо других неудобств. Геймеры вольны использовать свои игры так, как они хотят. Пока у вас есть резервные копии игр, вы можете играть в них вечно. Даже если GOG закроется, ваши игры останутся доступными для игры.