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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 617 оценок

Kingdom Come Deliverance 2 стала доступна без DRM в GOG

monk70 monk70

Kingdom Come: Deliverance 2, масштабная средневековая RPG, теперь доступна на ПК в GOG, игровой платформе без DRM. На старте игра получила положительные отзывы критиков и геймеров за ее хорошую графику и игровой процесс. Этот релиз вышел менее чем через два месяца после запуска игры на других платформах ПК.

Kingdom Come Deliverance 2 уже считается одной из лучших игр 2025 года. Это особенно актуально для платформы ПК, где игру хвалят за высокий уровень оптимизации и способность хорошо работать на различных конфигурациях оборудования ПК.

Благодаря отсутствию DRM в GOG геймеры на ПК могут загрузить игру и использовать ее без ограничений. Нет никаких серверов для аутентификации игры или каких-либо других неудобств. Геймеры вольны использовать свои игры так, как они хотят. Пока у вас есть резервные копии игр, вы можете играть в них вечно. Даже если GOG закроется, ваши игры останутся доступными для игры.

50
43
Комментарии: 43
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

А вот это скажу Я вам достойный поступок. Я приятно удивлён. Не каждый разработчик проявляет такое уважение к своим фанатам.

9
Даздрасен Дыклоп
Не каждый разработчик проявляет такое уважение к своим фанатам.

Игра активно продается только первый месяц, два. Дальше продажи реееезко падают и она идет в скидки. Появление в ГОГе не удивляет.

5
1barac9U7ada7 Даздрасен Дыклоп

фигню пишешь, взять китайскую обезьяну например

0
Даздрасен Дыклоп 1barac9U7ada7

Я тебя базу молвлю. Спроси у любого в теме, он тебя просветит деревенщину)

Шо абезьяна? Ты че несешь? Какие продажи были на старте, на хайпе и какие через месяц, после хайпа? Будет разница?

Тебе к сведенью, сейчас онлайн в ней 5к. Где онлайн если она до сих пор хорошо продается?

1
SGate

Хорошим играм ГОГ не страшен.

8
Sprintin

а у кдк2 была дрм?

2
Бомбящий игрок

Steam DRM.

Обн: Для тех кто не верит, что она с защитой стима. Объясняю для необразованных людей. Если запустить игру из папки игры в стимовском, то она запустит не игру, а лаунчер стима, а потом игру.
Если без защиты была бы, то можно сразу из папки запускать без лаунчера стима.

0
Sprintin Бомбящий игрок

стим дрм?)))

ты ща серьезно?

-1
LincolnRimes Бомбящий игрок

что значит стим drm? там не было же никакой защиты игра в доступе была через пару часов после выхода

0
utmuk Sprintin

а что если не денуво то не дрм?)

7
Sprintin utmuk

нет

-8
real19911

90 часов и это не предел

1
BewitchingBaron

такая прелесть достойна покупки

0
Anal4onok

Хорошо когда студия доверяет своей аудитории и не использует защиту! Притом все игру эту знают и ее и так купят у кого капусточка есть! А другие если что потом уже докупят как поиграют в пираточку..

0
real19911

скажите мне какая игра будет игрой 2025 года?сраная гта 6 наверное

0
Dark1994

Ну ккд2 топ, гта 6 должна быть тоже, больше претендентов пока не вижу.

1
real19911 Dark1994

потягаются

0
HerzokSCP

Есть ещё Индиана Джонс

0
Dark1994

Не понимаю фишку гога, т.е она будет доступна если гог накроется? Откуда качать и чем это вообще отличается от пиратки?

-2
utmuk

Можешь скачать и хранить. От пиратки отличается только тем, что оно легально

0
Dark1994 utmuk

А я разве не могу скачать любую игру где угодно и так же хранить?

0
Agentdead Dark1994

Нет конечно!! Там онлайн/офлайн по железу активации.

0
utmuk Dark1994

Если например в стиме уберут игру, будет невозможно легально себе её установить. В GOG же, если даже уберут, можно установить со скачанного установщика и это будет легально, если игра была куплена

0
HerzokSCP utmuk

Ну, отсосина третьего убрали оригинал из уплея, только пиратить, а кто купил раньше, также могут скачивать оригинал. Так что в библиотеке в Стиме может останется, чё там, разрабы только ссылки на свои репозитории дают магазинам, не будут же магазины столько железа закупать, чтоб хранить по 150+ гигов только одного проекта, бред же.

0
ze1n_82

всмысле? на моей 3050 30 редко появляется

-6
PartisanTravis

а у меня в 2к разрешении на экстримальных настройках , только тени на ультра, на ртх 4080, 90-130 фпс и не жалуюсь , что оптимизация плохая!!!

3
tesla707

Научись юзать технологии и проблем не будет.

То что мудила Хуанг не завез на 20 и 30 карты, не говорит о том, что это нельзя использовать.

0
cheezypizey

Не ставить ультра и играть при помощи длсс

0
MadDarkGuard

Ну ты же понимаешь, что 3050 это практически не игровая карта? Она на момент выхода уже была огрызком, я понимаю, что денег может не быть, но просто и не за чем жаловаться с такой картой.

1
PartisanTravis MadDarkGuard

Верно сказал, а так и есть!!!

0