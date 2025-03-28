Kingdom Come Deliverance 2 стала доступна без DRM в GOG

Kingdom Come: Deliverance 2, масштабная средневековая RPG, теперь доступна на ПК в GOG, игровой платформе без DRM. На старте игра получила положительные отзывы критиков и геймеров за ее хорошую графику и игровой процесс. Этот релиз вышел менее чем через два месяца после запуска игры на других платформах ПК.
Kingdom Come Deliverance 2 уже считается одной из лучших игр 2025 года. Это особенно актуально для платформы ПК, где игру хвалят за высокий уровень оптимизации и способность хорошо работать на различных конфигурациях оборудования ПК.
Благодаря отсутствию DRM в GOG геймеры на ПК могут загрузить игру и использовать ее без ограничений. Нет никаких серверов для аутентификации игры или каких-либо других неудобств. Геймеры вольны использовать свои игры так, как они хотят. Пока у вас есть резервные копии игр, вы можете играть в них вечно. Даже если GOG закроется, ваши игры останутся доступными для игры.
А вот это скажу Я вам достойный поступок. Я приятно удивлён. Не каждый разработчик проявляет такое уважение к своим фанатам.
Игра активно продается только первый месяц, два. Дальше продажи реееезко падают и она идет в скидки. Появление в ГОГе не удивляет.
фигню пишешь, взять китайскую обезьяну например
Я тебя базу молвлю. Спроси у любого в теме, он тебя просветит деревенщину)
Шо абезьяна? Ты че несешь? Какие продажи были на старте, на хайпе и какие через месяц, после хайпа? Будет разница?
Тебе к сведенью, сейчас онлайн в ней 5к. Где онлайн если она до сих пор хорошо продается?
Хорошим играм ГОГ не страшен.
а у кдк2 была дрм?
Steam DRM.
Обн: Для тех кто не верит, что она с защитой стима. Объясняю для необразованных людей. Если запустить игру из папки игры в стимовском, то она запустит не игру, а лаунчер стима, а потом игру.
Если без защиты была бы, то можно сразу из папки запускать без лаунчера стима.
стим дрм?)))
ты ща серьезно?
что значит стим drm? там не было же никакой защиты игра в доступе была через пару часов после выхода
а что если не денуво то не дрм?)
нет
90 часов и это не предел
такая прелесть достойна покупки
Хорошо когда студия доверяет своей аудитории и не использует защиту! Притом все игру эту знают и ее и так купят у кого капусточка есть! А другие если что потом уже докупят как поиграют в пираточку..
скажите мне какая игра будет игрой 2025 года?сраная гта 6 наверное
Ну ккд2 топ, гта 6 должна быть тоже, больше претендентов пока не вижу.
потягаются
Есть ещё Индиана Джонс
Не понимаю фишку гога, т.е она будет доступна если гог накроется? Откуда качать и чем это вообще отличается от пиратки?
Можешь скачать и хранить. От пиратки отличается только тем, что оно легально
А я разве не могу скачать любую игру где угодно и так же хранить?
Нет конечно!! Там онлайн/офлайн по железу активации.
Если например в стиме уберут игру, будет невозможно легально себе её установить. В GOG же, если даже уберут, можно установить со скачанного установщика и это будет легально, если игра была куплена
Ну, отсосина третьего убрали оригинал из уплея, только пиратить, а кто купил раньше, также могут скачивать оригинал. Так что в библиотеке в Стиме может останется, чё там, разрабы только ссылки на свои репозитории дают магазинам, не будут же магазины столько железа закупать, чтоб хранить по 150+ гигов только одного проекта, бред же.
всмысле? на моей 3050 30 редко появляется
а у меня в 2к разрешении на экстримальных настройках , только тени на ультра, на ртх 4080, 90-130 фпс и не жалуюсь , что оптимизация плохая!!!
Научись юзать технологии и проблем не будет.
То что мудила Хуанг не завез на 20 и 30 карты, не говорит о том, что это нельзя использовать.
Не ставить ультра и играть при помощи длсс
Ну ты же понимаешь, что 3050 это практически не игровая карта? Она на момент выхода уже была огрызком, я понимаю, что денег может не быть, но просто и не за чем жаловаться с такой картой.
Верно сказал, а так и есть!!!