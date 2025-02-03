Kingdom Come: Deliverance 2 стала самой продаваемой платной игрой в Steam за день до релиза

Несколько часов назад Даниэль Вавра поделился постом, в котом он сообщил, что Kingdom Come Deliverance 2 возглавила список самых продаваемых игр в сервисе Steam. То есть игра от чешской Warhorse Studios опередила все остальные проекты, включая Civilization 7. Предзаказы идут настолько хорошо, что игра занимает второе место в списке глобальных бестселлеров Steam. Больше прибыли приносит только Counter-Strike 2, бесплатная игра, а это значит, что KDC2 стала самой продаваемой платной игрой в Steam.

Оправдаются ли столь высокие ожидания и получится в итоге выйти замечательной игре? Об этом мы узнаем уже завтра, так как Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года. Игра будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Также сегодня в 18:00 будут опубликованы подробные обзоры новой приключенческой экшен/RPG.