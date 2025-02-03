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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 537 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 стала самой продаваемой платной игрой в Steam за день до релиза

Gruz_
Новости

Несколько часов назад Даниэль Вавра поделился постом, в котом он сообщил, что Kingdom Come Deliverance 2 возглавила список самых продаваемых игр в сервисе Steam. То есть игра от чешской Warhorse Studios опередила все остальные проекты, включая Civilization 7. Предзаказы идут настолько хорошо, что игра занимает второе место в списке глобальных бестселлеров Steam. Больше прибыли приносит только Counter-Strike 2, бесплатная игра, а это значит, что KDC2 стала самой продаваемой платной игрой в Steam.

Оправдаются ли столь высокие ожидания и получится в итоге выйти замечательной игре? Об этом мы узнаем уже завтра, так как Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года. Игра будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Также сегодня в 18:00 будут опубликованы подробные обзоры новой приключенческой экшен/RPG.

17
32
Комментарии: 32
Ваш комментарий
DarkoLay

Хз в России она бесплатна вроде.

11
Agentdead

Ну и клоунсы.

3
digitalkid

Реально, некоторых ничему жизнь не учит))

6
hamshut

Всего два вопроса)
Русс сабы хотя бы планируется и будет ли денуао?

1
zSpartacuSz

Денуво нет, русская локализация есть, но без озвучки конечно

6
My life is a game

русс сабы есть
раньше было денуво, но они сняли

3
Mimocrocodil

Платная игра стала самой продаваемой.......шта?

1
вупсич пупсич

Жду меня трясёт мне нужна доза этой игры

0
Opus Magnum

Причина тряски?

3
001fess Opus Magnum

баганное dlss

-1
My life is a game

жиза, сделал предзаказ, надеюсь гайд на ачивки быстро завезут

-1
VIGITAL1 Opus Magnum

Дуреет с чешской прикормки вот и трясет)

2
вупсич пупсич My life is a game

Я первый раз буду проходить как чувствую. Хочется отыграть честного Индро, но получится как всегда. Пьяный и голый мужик тащит на себе 1 тонну пожитков глубокой ночью с факелом в руках.

Потом сделаю паузу в других играх, и второе прохождение основательное. Прощупать каждую механику, ачивки поделать, по другому задания пройти.

0
Dark1994

Жалко в рф даже гифтом недоступно, придется пиратить.

0
spaMER_ID

Можно быть "бесплатной" продаваемой игрой?

0
TheNikolay00

В некоторых магазинах даже на бесплатный товар проводится процедура продажи-покупки. Добавляется товар в корзину и проводится транзакция на сумму 0 руб. Как в стиме с такими не знаю, может так же, но уже за кадром.

0
saa0891

Уже выходит, по роликам выглядит интересно.

0
Pirat13666

Буду там вырезать целые деревни. Уже потираю руки. Дайте, дайте, ДАЙТЕ!!!

0
X_O_MAX_O_X

Так и знал что ПК бояре калоеды)

0
Dima Sumkin

это я заказал

-1
Лидер 666 Racist

Ставлю предзагрузку через 2 часа, выпиваю пол пачки снотворного, сплю до вечера след дня, просыпаюсь под крики жены, и иду задротить сразу 12 часов без остановки.

-2
Wolfenstein

все логично, игра года а то и пяти последних

-3
Авраам Линкольн
Kingdom Come: Deliverance 2 стала самой продаваемой платной игрой в Steam за день до релиза

Сколько же любителей устраивать гомо-свидания Индржиха с мужиками и слушать наставления от негро-чехов! А ещё говорят, что игры с повесткой проваливаются и их никто не покупает! Ага, щас!

-5
My life is a game

что даже пиратить не будешь?или это другое?

-2
Bambaleila

а ты почитай что творилось в эти времена в России и поймешь что все по канону. Хотя в Европе, в те времена, за такое по головке не гладили, так что не канон получается

0
Авраам Линкольн My life is a game

Конечно не буду! Я прошел первую часть и для меня этого достаточно. Второй части для меня не существует!

0
Авраам Линкольн Bambaleila

Ага, просто представь, как Индржих ходит с мужиками на свидания, держась за руки и целуясь с ними на лавочке! И все это происходит в средневековье, где просто за подобные мысли, легко могли посадить на кол!

0
Rumata371

Высока вероятность, что это будет игра десятилетия 2021-2030.

-6