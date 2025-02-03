Kingdom Come: Deliverance 2 стала самой продаваемой платной игрой в Steam за день до релиза

Несколько часов назад Даниэль Вавра поделился постом, в котом он сообщил, что Kingdom Come Deliverance 2 возглавила список самых продаваемых игр в сервисе Steam. То есть игра от чешской Warhorse Studios опередила все остальные проекты, включая Civilization 7. Предзаказы идут настолько хорошо, что игра занимает второе место в списке глобальных бестселлеров Steam. Больше прибыли приносит только Counter-Strike 2, бесплатная игра, а это значит, что KDC2 стала самой продаваемой платной игрой в Steam.
Оправдаются ли столь высокие ожидания и получится в итоге выйти замечательной игре? Об этом мы узнаем уже завтра, так как Kingdom Come Deliverance 2 выйдет 4 февраля 2025 года. Игра будет доступна на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Также сегодня в 18:00 будут опубликованы подробные обзоры новой приключенческой экшен/RPG.
Хз в России она бесплатна вроде.
Ну и клоунсы.
Реально, некоторых ничему жизнь не учит))
Всего два вопроса)
Русс сабы хотя бы планируется и будет ли денуао?
Денуво нет, русская локализация есть, но без озвучки конечно
русс сабы есть
раньше было денуво, но они сняли
Платная игра стала самой продаваемой.......шта?
Жду меня трясёт мне нужна доза этой игры
Причина тряски?
баганное dlss
жиза, сделал предзаказ, надеюсь гайд на ачивки быстро завезут
Дуреет с чешской прикормки вот и трясет)
Я первый раз буду проходить как чувствую. Хочется отыграть честного Индро, но получится как всегда. Пьяный и голый мужик тащит на себе 1 тонну пожитков глубокой ночью с факелом в руках.
Потом сделаю паузу в других играх, и второе прохождение основательное. Прощупать каждую механику, ачивки поделать, по другому задания пройти.
Жалко в рф даже гифтом недоступно, придется пиратить.
Можно быть "бесплатной" продаваемой игрой?
В некоторых магазинах даже на бесплатный товар проводится процедура продажи-покупки. Добавляется товар в корзину и проводится транзакция на сумму 0 руб. Как в стиме с такими не знаю, может так же, но уже за кадром.
Уже выходит, по роликам выглядит интересно.
Буду там вырезать целые деревни. Уже потираю руки. Дайте, дайте, ДАЙТЕ!!!
Так и знал что ПК бояре калоеды)
это я заказал
Ставлю предзагрузку через 2 часа, выпиваю пол пачки снотворного, сплю до вечера след дня, просыпаюсь под крики жены, и иду задротить сразу 12 часов без остановки.
все логично, игра года а то и пяти последних
Сколько же любителей устраивать гомо-свидания Индржиха с мужиками и слушать наставления от негро-чехов! А ещё говорят, что игры с повесткой проваливаются и их никто не покупает! Ага, щас!
что даже пиратить не будешь?или это другое?
а ты почитай что творилось в эти времена в России и поймешь что все по канону. Хотя в Европе, в те времена, за такое по головке не гладили, так что не канон получается
Конечно не буду! Я прошел первую часть и для меня этого достаточно. Второй части для меня не существует!
Ага, просто представь, как Индржих ходит с мужиками на свидания, держась за руки и целуясь с ними на лавочке! И все это происходит в средневековье, где просто за подобные мысли, легко могли посадить на кол!
Высока вероятность, что это будет игра десятилетия 2021-2030.