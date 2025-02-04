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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 601 оценка

Kingdom Come: Deliverance 2 уже обзавелась первыми модами - точкой прицела для лука и быстрым сбором трав

monk70
Новости

Kingdom Come: Deliverance 2, возможно, станет самым крупным запуском месяца. Игра уже получила восторженные отзывы. Кроме того, долгожданный сиквел от Даниэля Вавры и студии Warhorse уже обзавёлся первыми модами, улучшающими геймплей.

Моды были созданы Тимо Шмидтом и опубликованы за несколько часов до выхода игры. Первый называется называется «Totally unnecessary Reticle for Bows and Crossbows» и добавляет точку прицела для луков и арбалетов.

В описании мода говорится:

В [Kingdom Come: Deliverance 2] луки и арбалеты теперь центрируются на экране, что делает прицеливание более естественным и простым по сравнению с первой игрой. Хотя это улучшенное позиционирование в некоторой степени устраняет необходимость в прицеле, некоторые игроки все равно могут найти дополнительную помощь полезной — будь то по причинам доступности, предпочтения или просто для сглаживания игрового процесса. Этот мод включает точку для луков и арбалетов через команду в движке.

Второй мод под названием «Instant Herb Picking II» добавляет быстрый сбор трав. Подобный мод существовал и для первой игры, но теперь перенесёт в сиквел.

Этот мод убирает анимацию от третьего лица, позволяя вам мгновенно собирать травы.
20
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
WerGC

жду самого нужного мода запись без шнапса

8
Unicorling

Хз как тут, в первой части стока шнапса было, что особо проблем не доставляло

4
WerGC Unicorling

не люблю когда меня ограничивают и тратить время на варку

ps вторую голд возьму качать не буду

-4
Unicorling WerGC

Не, я их не варил, просто скупал пачками, и с трупов часто падали

0
Janekste WerGC

Все игры в чём-то ограничивают! Если не любишь, когда тебя ограничивают, тогда зачем играешь в игры? Ограничения есть везде.

Не хочешь тратить время на варку? Не вари! Я в первой части шнапсом в лавке тоннами закупался. Ценники на него были копеечные. Деньги всё равно девать некуда было. Я уверен, что во второй части тоже с деньгами проблем не будет. Шнапс в целом очень крутая фича, я считаю. Никогда не пойму людей, которым такая крутотень не нравится.

0
WerGC Janekste

каждому свое

ps вторая голд куплена

-2
HoganHog

Точку прицела и ряд других приблуд, вполне можно было разробам и в настройки интерфейса добавить.

3
My life is a game

оо точкой лукой это нам надо
еще жду мод на сохранений когда хочу)

1
agula98

Казуал)

-1
My life is a game agula98

конечно, я пришел отдыхать в игры)

11
WHisKY Del

О5 мод на прицел и сохранения ставить. Могли бы опционально сделать

0
Friedrich Woltmann

Придется снова мне делать мод на реалтайм и убирать косяки, как в прошлой части

0
Max Rolens

Быстро что-то.... я блин еще пролог не прошел :D

-2
goodneighbor

Месяц новостей о KCD 2 объявляется открытым!

-2
Гуськов Александр

Что там с читами?

-2
My life is a game

будет через пару дней уже первый трейнер

-1
Чебурешник

Неплохая игра вроде. Концовка порадовала. Второй раз прохожу. Пачку модов накатил, вместе с этим.

-4
Unicorling

Она только вышла

0
slim108 Unicorling

да он шутит же...

-1
Unicorling slim108

Мозг ещё не вырос у него, чтоб шутить, во всех темах это наспамил

3
slim108

да неплохая игрушка. графон конечно устарел да и V.R. не поддерживает ни говоря уже о эффектах присутствия, но в далеком 2025 году это был шедевр...

-1
BewitchingBaron

ну хз, мне третья часть больше понравилась.

1
Well-to-doAelinor

Я на перекур...4070 в 2к вообще не напрягается.. всё на ультра, ФПС больше сотки, ограничел до 72, под геймпад хорошо заточена!

-4
Unicorling

В первой части возле ратуши постоянно фпс проседал

1
My life is a game

+
аналогичный карта
на ультрах все(только разрешение 2к) -90 фпс с длсс
без 65 фпс

0
Well-to-doAelinor Unicorling

Проверим!

0
Well-to-doAelinor My life is a game

Да с длсс, качество, так же в 2к, больше сотки

-1
r0b0tf00t

а в заставках, по любому хоть и немного, но проседает ))

0
YouCantStopMe

мод на смену имени гг надо срочно!!!

-6
Рикочико

Челику поскорее хочется стать Полоцовским подсосом.

0
1barac9U7ada7

Добавьте в игру фаирболы и превратите уже эту бродилку чуваков с вёдрами на головах в Готику которая никак не выйдет)

-9