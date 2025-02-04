Kingdom Come: Deliverance 2 уже обзавелась первыми модами - точкой прицела для лука и быстрым сбором трав

Kingdom Come: Deliverance 2, возможно, станет самым крупным запуском месяца. Игра уже получила восторженные отзывы. Кроме того, долгожданный сиквел от Даниэля Вавры и студии Warhorse уже обзавёлся первыми модами, улучшающими геймплей.

Моды были созданы Тимо Шмидтом и опубликованы за несколько часов до выхода игры. Первый называется называется «Totally unnecessary Reticle for Bows and Crossbows» и добавляет точку прицела для луков и арбалетов.

В описании мода говорится:

В [Kingdom Come: Deliverance 2] луки и арбалеты теперь центрируются на экране, что делает прицеливание более естественным и простым по сравнению с первой игрой. Хотя это улучшенное позиционирование в некоторой степени устраняет необходимость в прицеле, некоторые игроки все равно могут найти дополнительную помощь полезной — будь то по причинам доступности, предпочтения или просто для сглаживания игрового процесса. Этот мод включает точку для луков и арбалетов через команду в движке.

Второй мод под названием «Instant Herb Picking II» добавляет быстрый сбор трав. Подобный мод существовал и для первой игры, но теперь перенесёт в сиквел.

Этот мод убирает анимацию от третьего лица, позволяя вам мгновенно собирать травы.