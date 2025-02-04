Kingdom Come: Deliverance 2 уже обзавелась первыми модами - точкой прицела для лука и быстрым сбором трав

Kingdom Come: Deliverance 2, возможно, станет самым крупным запуском месяца. Игра уже получила восторженные отзывы. Кроме того, долгожданный сиквел от Даниэля Вавры и студии Warhorse уже обзавёлся первыми модами, улучшающими геймплей.
Моды были созданы Тимо Шмидтом и опубликованы за несколько часов до выхода игры. Первый называется называется «Totally unnecessary Reticle for Bows and Crossbows» и добавляет точку прицела для луков и арбалетов.
В описании мода говорится:
В [Kingdom Come: Deliverance 2] луки и арбалеты теперь центрируются на экране, что делает прицеливание более естественным и простым по сравнению с первой игрой. Хотя это улучшенное позиционирование в некоторой степени устраняет необходимость в прицеле, некоторые игроки все равно могут найти дополнительную помощь полезной — будь то по причинам доступности, предпочтения или просто для сглаживания игрового процесса. Этот мод включает точку для луков и арбалетов через команду в движке.
Второй мод под названием «Instant Herb Picking II» добавляет быстрый сбор трав. Подобный мод существовал и для первой игры, но теперь перенесёт в сиквел.
Этот мод убирает анимацию от третьего лица, позволяя вам мгновенно собирать травы.
жду самого нужного мода запись без шнапса
Хз как тут, в первой части стока шнапса было, что особо проблем не доставляло
не люблю когда меня ограничивают и тратить время на варку
ps вторую голд возьму качать не буду
Не, я их не варил, просто скупал пачками, и с трупов часто падали
Все игры в чём-то ограничивают! Если не любишь, когда тебя ограничивают, тогда зачем играешь в игры? Ограничения есть везде.
Не хочешь тратить время на варку? Не вари! Я в первой части шнапсом в лавке тоннами закупался. Ценники на него были копеечные. Деньги всё равно девать некуда было. Я уверен, что во второй части тоже с деньгами проблем не будет. Шнапс в целом очень крутая фича, я считаю. Никогда не пойму людей, которым такая крутотень не нравится.
каждому свое
ps вторая голд куплена
Точку прицела и ряд других приблуд, вполне можно было разробам и в настройки интерфейса добавить.
оо точкой лукой это нам надо
еще жду мод на сохранений когда хочу)
Казуал)
конечно, я пришел отдыхать в игры)
О5 мод на прицел и сохранения ставить. Могли бы опционально сделать
Придется снова мне делать мод на реалтайм и убирать косяки, как в прошлой части
Быстро что-то.... я блин еще пролог не прошел :D
Месяц новостей о KCD 2 объявляется открытым!
Что там с читами?
будет через пару дней уже первый трейнер
Неплохая игра вроде. Концовка порадовала. Второй раз прохожу. Пачку модов накатил, вместе с этим.
Она только вышла
да он шутит же...
Мозг ещё не вырос у него, чтоб шутить, во всех темах это наспамил
да неплохая игрушка. графон конечно устарел да и V.R. не поддерживает ни говоря уже о эффектах присутствия, но в далеком 2025 году это был шедевр...
ну хз, мне третья часть больше понравилась.
Я на перекур...4070 в 2к вообще не напрягается.. всё на ультра, ФПС больше сотки, ограничел до 72, под геймпад хорошо заточена!
В первой части возле ратуши постоянно фпс проседал
+
аналогичный карта
на ультрах все(только разрешение 2к) -90 фпс с длсс
без 65 фпс
Проверим!
Да с длсс, качество, так же в 2к, больше сотки
а в заставках, по любому хоть и немного, но проседает ))
мод на смену имени гг надо срочно!!!
Челику поскорее хочется стать Полоцовским подсосом.
Добавьте в игру фаирболы и превратите уже эту бродилку чуваков с вёдрами на головах в Готику которая никак не выйдет)