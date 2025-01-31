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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 520 оценок

Kingdom Come: Deliverance 2 уже попала в руки некоторых игроков

Gruz_
Новости

Некоторые счастливчики, как сообщается, уже вовсю играют в Kingdom Come: Deliverance 2, несмотря на то, что официальный релиз состоится только 4 февраля. По всей видимости, как отметила чешская Warhorse Studios, кое-кто все-таки смог заполучить физическую, консольную копию игры чуть раньше запланированного срока.

Представители Warhorse Studios с пониманием отнеслись к восторгу по поводу «раннего доступа», но все же советуют дождаться официального релиза KCD 2. Причина тому - крупное обновление, которое, как сообщается, существенно повлияет на качество игры. Как они заявили, это обновление сделает игру «такой, какой она должна быть». Разработчики также попросили не публиковать кадры игрового процесса или какие-либо спойлеры, чтобы не испортить удовольствие другим.

Забавно, но в качестве предупреждения разработчики также опубликовали кадры того, что ждет Генри в KCD 2, если он пойдет по кривой дорожке и нарушит закон (порка, выжигание печатей на шее, виселица и все такое).

Warhorse Studios показала как работают наказания за совершение преступлений в Kingdom Come: Deliverance 2

Напомним, что Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Предзагрузка на консолях Microsoft началась 28 января, а на PS5 и PC игроки смогут загрузить игру с 2 и 3 февраля соответственно.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Шмоня Натанзон
2
Snake Snaake Snaaaaaake

понятное дело, что на пути от печатки диска к полке магазина кто-то мог и прикарманить себе копию другую

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Пользователь ВКонтакте

Скуфы против квадроберов!!! Эпическая битва !!!! // Oleg Smirnov

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