Kingdom Come: Deliverance 2 возглавила британские чарты на дебютной неделе

Появился рейтинг самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании. Как и ожидалось, на его вершине произошли изменения: Kingdom Come: Deliverance 2 заняла первое место в десятке лучших на неделе запуска, что подтвердило огромный энтузиазм и интерес публики к новой RPG от Warhorse Studios.

Помимо этого, в рейтинге наблюдается значительный подъем EA Sports FC 25, которая переместилась с одиннадцатого места, занятого на прошлой неделе, на вторую позицию. Замыкает пьедестал — вечно популярная игра Mario Kart 8 Deluxe.

Остальная часть списка включает в себя игры-бестселлеры последних месяцев, такие как Super Mario Party Jamboree и Call of Duty: Black Ops 6, а также нестареющую классику, такую ​​как Minecraft и Animal Crossing: New Horizons. Sniper Elite: Resisitance, с другой стороны, после отличного дебюта на первом месте опустилась на восьмое место.

Вот 20 самых продаваемых игр в Великобритании за прошлую неделю: