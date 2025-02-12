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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.9 1 924 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 возглавила британские чарты на дебютной неделе

monk70
Новости

Появился рейтинг самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании. Как и ожидалось, на его вершине произошли изменения: Kingdom Come: Deliverance 2 заняла первое место в десятке лучших на неделе запуска, что подтвердило огромный энтузиазм и интерес публики к новой RPG от Warhorse Studios.

Помимо этого, в рейтинге наблюдается значительный подъем EA Sports FC 25, которая переместилась с одиннадцатого места, занятого на прошлой неделе, на вторую позицию. Замыкает пьедестал — вечно популярная игра Mario Kart 8 Deluxe.

Остальная часть списка включает в себя игры-бестселлеры последних месяцев, такие как Super Mario Party Jamboree и Call of Duty: Black Ops 6, а также нестареющую классику, такую ​​как Minecraft и Animal Crossing: New Horizons. Sniper Elite: Resisitance, с другой стороны, после отличного дебюта на первом месте опустилась на восьмое место.

Вот 20 самых продаваемых игр в Великобритании за прошлую неделю:

  1. Kingdom Come: Deliverance 2
  2. EA Sports FC 25
  3. Mario Kart 8 Deluxe
  4. Hogwarts Legacy
  5. Super Mario Party Jamboree
  6. Minecraft
  7. Call of Duty: Black Ops 6
  8. Sniper Elite: Resistance
  9. Donkey Kong Country Returns HD
  10. Animal Crossing: New Horizons
  11. Nintendo Switch Sports
  12. GTA 5
  13. Mortal Kombat 11 UltimateSuper
  14. Mario Bros. Wonder
  15. Just Dance 2025 Edition
  16. WWE 2K24
  17. MySims Cozy Bundle
  18. Astro Bot
  19. Warhammer 40.000: Space Marine 2
  20. Super Mario Odyssey
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
KILLA06

игра интересная ,но боевка это триндец,

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