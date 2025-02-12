Kingdom Come: Deliverance 2 возглавила британские чарты на дебютной неделе

Появился рейтинг самых продаваемых игр на физических носителях в Великобритании. Как и ожидалось, на его вершине произошли изменения: Kingdom Come: Deliverance 2 заняла первое место в десятке лучших на неделе запуска, что подтвердило огромный энтузиазм и интерес публики к новой RPG от Warhorse Studios.
Помимо этого, в рейтинге наблюдается значительный подъем EA Sports FC 25, которая переместилась с одиннадцатого места, занятого на прошлой неделе, на вторую позицию. Замыкает пьедестал — вечно популярная игра Mario Kart 8 Deluxe.
Остальная часть списка включает в себя игры-бестселлеры последних месяцев, такие как Super Mario Party Jamboree и Call of Duty: Black Ops 6, а также нестареющую классику, такую как Minecraft и Animal Crossing: New Horizons. Sniper Elite: Resisitance, с другой стороны, после отличного дебюта на первом месте опустилась на восьмое место.
Вот 20 самых продаваемых игр в Великобритании за прошлую неделю:
- Kingdom Come: Deliverance 2
- EA Sports FC 25
- Mario Kart 8 Deluxe
- Hogwarts Legacy
- Super Mario Party Jamboree
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops 6
- Sniper Elite: Resistance
- Donkey Kong Country Returns HD
- Animal Crossing: New Horizons
- Nintendo Switch Sports
- GTA 5
- Mortal Kombat 11 UltimateSuper
- Mario Bros. Wonder
- Just Dance 2025 Edition
- WWE 2K24
- MySims Cozy Bundle
- Astro Bot
- Warhammer 40.000: Space Marine 2
- Super Mario Odyssey
игра интересная ,но боевка это триндец,