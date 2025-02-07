Kingdom Come: Deliverance 2 второй день подряд ставит рекорд по количеству игроков в Steam

Вышедшая три дня назад Kingdom Come: Deliverance 2 с каждым днем привлекает все больше игроков и демонстрирует отличные продажи, что определенно должно радовать разработчиков из чешской Warhorse Studios.

Согласно данным, появившимся в SteamDB, вчера KCD 2 в один прекрасный момент перешагнула отметку в 185 тысяч игроков. Если посмотреть на график за последние несколько дней, то можно увидеть своего рода синусоиду, растущую примерно на 10 или 15 тысяч человек за каждые 24 часа. Более того, с момента выхода игры 4 февраля ее показатель онлайн на платформе Valve еще не опускался ниже отметки в 85 тысяч игроков. Кроме того, KCD 2 в первый же час после релиза смогла превзойти показатели первой части.

За последние полгода в сегменте однопользовательских игр только Black Myth: Wukong смогла показать лучший показатель по количеству игроков в сети - 2,4 мил. человек. Для сравнения: в S.T.A.L.K.E.R. 2 на пике было 121 тысяча игроков, Dragon Age: The Veilguard - 89 тысяч, Silent Hill 2 - 23 тысячи, а в Indiana Jones and the Great Circle - 12 тысяч.

Ближайшие выходные покажут, достигнет ли KCD 2 показателей Dragon's Dogma 2, еще одной очень популярной одиночной РПГ. В начале 2024 года шедевр Capcom показал результат в 228 тысяч игроков, одновременно играющих в Steam.