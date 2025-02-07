Kingdom Come: Deliverance 2 второй день подряд ставит рекорд по количеству игроков в Steam

Вышедшая три дня назад Kingdom Come: Deliverance 2 с каждым днем привлекает все больше игроков и демонстрирует отличные продажи, что определенно должно радовать разработчиков из чешской Warhorse Studios.
Согласно данным, появившимся в SteamDB, вчера KCD 2 в один прекрасный момент перешагнула отметку в 185 тысяч игроков. Если посмотреть на график за последние несколько дней, то можно увидеть своего рода синусоиду, растущую примерно на 10 или 15 тысяч человек за каждые 24 часа. Более того, с момента выхода игры 4 февраля ее показатель онлайн на платформе Valve еще не опускался ниже отметки в 85 тысяч игроков. Кроме того, KCD 2 в первый же час после релиза смогла превзойти показатели первой части.
За последние полгода в сегменте однопользовательских игр только Black Myth: Wukong смогла показать лучший показатель по количеству игроков в сети - 2,4 мил. человек. Для сравнения: в S.T.A.L.K.E.R. 2 на пике было 121 тысяча игроков, Dragon Age: The Veilguard - 89 тысяч, Silent Hill 2 - 23 тысячи, а в Indiana Jones and the Great Circle - 12 тысяч.
Ближайшие выходные покажут, достигнет ли KCD 2 показателей Dragon's Dogma 2, еще одной очень популярной одиночной РПГ. В начале 2024 года шедевр Capcom показал результат в 228 тысяч игроков, одновременно играющих в Steam.
Когда игра довольно среднего уровня DD2 уже успела шедевром стать?
Тогда, когда стали выходить другие "шедевры".
Сегодня поиграл, удалил через час.Паном там быть как-то оттолкнуло, да и реализовано реально средняково.
Ну иди тогда ценитель поиграй в Concord иди Vellguard xD
ой, других игр же не существует, как же выгодно тебе клоуну упоминать тока пару игр
да боже, веилгард даже лучше будет, чем это недоразумение)))
а приписывать онлайн игру к сюжетным, ну чего ждать от шиза с ватой в голове
что такое DD2?
Рад, что людям игра понравилась
Как это не видели? А Black Myth: Wukong ? Или тебе про неё не разрешают писать? Или для этого есть другой чувак или другой логин? А?))))))))) А S.T.A.L.K.E.R. 2 (прости господи) тоже не видели? И тоже давно? Сам же про неё новости постил, та же самая петрушка - сразу окупилась))) сразу миллион)))
Сейчас бы Китайских ботов Вуконга за серьезный график считать, как и саму игру про смешную макаку с линейными пустыми полуоткрытыми локами, такой же пустышкой ГГ и анимешными 2д вставками с убогой рисовкой вместо повествования между главами.....Прокачка с боевкой ломаются об имбалансные комбинации фич так же как и Елден Кринж через 2 часа исследования открытого мира. Сталкер по онлайну сдох через неделю и цифр близких к KCD2 не выдавал и близко. А касаемо "не видели" есть вопросик где БГ3, который даже спустя полгода держал планку в 300К онлайна и даже сейчас в первой десятке если отфильтровать игры с онлайн составляющей/ПвП....
беги в палату дурик
Блин... чел... люди разные, я дурк соусы вообще не перевариваю но это не значит что какой нибудь вуконг или секиро полная ху*ня.
Что то не очень хорошо с онлайном у спасителя индустрии 2024, если его в онлайне часто обходят годовалый бг3 и двухгодовалый Элден. Не удивлюсь что из этой цифры 50к это поднебесная))
Секиро норм игра, относительно остальной серии соус калов так вообще шедевр Бабадзаки в плане повествования и боевки, его хотя бы можно проходить без нужды читать описание каждого куска кода как в Елдене.
мда,лет так 15-20 назад была бы обычная игра,а сейчас прям ВАУ, опу рвут,шедевр))) вот до чего игродел скатился,игра неплохая,но все же не прям ВАУ,во многих моментах душная... рпг там мало,игра по сути линейная,там и близко нет таких возможностей прохождения как в бг3,и нет такого интересного мира как в скайриме или готике,и таких квестов как в обливионе или масс эффекте,мир маленький,квесты в основном нудные и линейные,персонажи обычные,прокачка так себе,боевка ужасная( думаю дальше будет еще хуже,когда норм рпг будут выходить раз в 50лет то любой середняк будет шедевром и раскупатся будет миллиардами копий...
Блеклое безвкусие и однотипность
Погодите, завтра суббота, ещё волна придёт // Миша Калинин
На выходных будет больше.
Да прикольная игра. Боевку пофиксили, виды шикарные.
лучше бы форсили этот СруEngine, чем неоптимизированный UE5, вегетация в игре моё почтение
Страшно тогда представить что с тобой будет когда выйдет ведьмак 4 ....
действительно страшно: статтеры, лаги, компиляция и обязательные апскейлы на UE5, Вавра на каком то подкасте говорил что Ведьмак 4 в производственном аду из за движка эпиков
SH2 Remake я прошел на 2060s, не заметил я этих проблем движка.
Потому в сх в основном небольшие коридорные локации, однако статтеры всё равно есть. Как пример нужны игры с открытым миром, например хогвартс легаси. Там даже на моей старушке 4070 банальные статтеры при прохождении через дверь из одной локи в другую.
Любит нарот всякую эльфятину в собственном соку, да мечи подлиннее.