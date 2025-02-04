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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 573 оценки

Kingdom Come: Deliverance 2 выходит в насыщенный релизами месяц, но Warhorse Studios не боится конкуренции

butcher69
Новости

Сегодня состоится релиз Kingdom Come: Deliverance 2, и игра выходит в напряженный период, насыщенный громкими релизами. Однако Warhorse Studios не боится конкуренции, ведь студия уже научилась «сидеть за столом со взрослыми».

Февраль традиционно богат на крупные премьеры. Это хорошо для геймеров, но создает риски для разработчиков: в потоке новинок их проекты могут остаться без должного внимания.

Тем не менее, старший геймдизайнер Ондржей Биттнер уверен в успехе. Он отметил, что если бы подобная ситуация сложилась в 2018 году, когда студия была независимой, это могло бы стать проблемой. Однако теперь у Warhorse Studios есть поддержка издателя Plaion, а значит, они готовы к борьбе.

Думаю, если бы такое случилось с первой игрой, моральный дух был бы подорван. Но теперь мы научились, вроде как, сидеть за столом со взрослыми. Мы полностью уверены в собственном продукте
Настоящий шедевр! Kingdom Come: Deliverance 2 получила высокие оценки от критиков

Kingdom Come: Deliverance 2 уже получила высокие оценки от критиков, подтверждая уверенность разработчиков.

3
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Dark1994

Во сколько по москве старт?

2
murderer777

19 мск

2
-zotik-

Я к сожалению не смог купить ккд2. Но в феврале ждал только 2 игры ккд2 и мхв

2
Space marine286

Зачем ее покупать если можно в зеленом магазине приобрести бесплатно)

5
-zotik- Space marine286

Я играю только на консоли) мне приходится страдать. Да и я не приветсвую пиратства среди игр.

0
Sion2 Space marine286

Выходит как минимум хорошая уникальная игра. Которых буквально единицы. Ну правда. Зачем покупать. Лучше на рисованную тянку в китайской дрочильне задонатить.

И главное. Прежде чем покупать ,лучше подождать релиза и посмотреть что там на самом деле. И если все норм уже купить.

4
My life is a game Space marine286

ты рассуждаешь на уровне "зачем покупать еду, можно же из мусорки взять, там же бесплатно"

пиратство норм, и каждый сам для него решает куда тратить деньги

вот "У меня не очень много денег/ я коплю на кв/ лишних денег пока нет/принципиальный пират" это нормальные аргументы

1
Space marine286 Sion2

Чувак, ну они же сами отказываются от наших денег) Я не могу с российского аккаунта стима приобрести игру, а значит им мои деньги не нужны)

Вот зелёный магазин вперед)

5
Темный-Властелин

только мусор боится конкуренции, а Вавра мусор не делает

0
Space marine286

Короче сидеть с предметом в пятой точке настолько приятно, что сохранять дух независимости и достоинства просто невыгодно)

-1
ilya6969

кайф в зеленом стиме шустро появится и покайфую с кайфом

-1
My life is a game

только на проверенных сайтах качай

0
Лидер 666 Racist

а что еще в феврале выходит? alower? вот это конкуренция ))))

-4
murderer777

цива)

0
Лидер 666 Racist murderer777

ну короче ниче не выходит, я понял) да и зачем, будем в кдк2 играть весь месяц , а там ассасинчик выйдет каеф

-1
Sion2

монстер хантер, авовед. Лайк э драгон.Ремастеры томб райдер.Новая цивилизация.

0
Лидер 666 Racist Sion2

без обид, но это все ху###

-4
Partenavia Лидер 666 Racist

а ассасин вершина геймдева?

3