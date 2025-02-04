Kingdom Come: Deliverance 2 выходит в насыщенный релизами месяц, но Warhorse Studios не боится конкуренции

Сегодня состоится релиз Kingdom Come: Deliverance 2, и игра выходит в напряженный период, насыщенный громкими релизами. Однако Warhorse Studios не боится конкуренции, ведь студия уже научилась «сидеть за столом со взрослыми».
Февраль традиционно богат на крупные премьеры. Это хорошо для геймеров, но создает риски для разработчиков: в потоке новинок их проекты могут остаться без должного внимания.
Тем не менее, старший геймдизайнер Ондржей Биттнер уверен в успехе. Он отметил, что если бы подобная ситуация сложилась в 2018 году, когда студия была независимой, это могло бы стать проблемой. Однако теперь у Warhorse Studios есть поддержка издателя Plaion, а значит, они готовы к борьбе.
Думаю, если бы такое случилось с первой игрой, моральный дух был бы подорван. Но теперь мы научились, вроде как, сидеть за столом со взрослыми. Мы полностью уверены в собственном продукте
Kingdom Come: Deliverance 2 уже получила высокие оценки от критиков, подтверждая уверенность разработчиков.
Во сколько по москве старт?
19 мск
Я к сожалению не смог купить ккд2. Но в феврале ждал только 2 игры ккд2 и мхв
Зачем ее покупать если можно в зеленом магазине приобрести бесплатно)
Я играю только на консоли) мне приходится страдать. Да и я не приветсвую пиратства среди игр.
Выходит как минимум хорошая уникальная игра. Которых буквально единицы. Ну правда. Зачем покупать. Лучше на рисованную тянку в китайской дрочильне задонатить.
И главное. Прежде чем покупать ,лучше подождать релиза и посмотреть что там на самом деле. И если все норм уже купить.
ты рассуждаешь на уровне "зачем покупать еду, можно же из мусорки взять, там же бесплатно"
пиратство норм, и каждый сам для него решает куда тратить деньги
вот "У меня не очень много денег/ я коплю на кв/ лишних денег пока нет/принципиальный пират" это нормальные аргументы
Чувак, ну они же сами отказываются от наших денег) Я не могу с российского аккаунта стима приобрести игру, а значит им мои деньги не нужны)
Вот зелёный магазин вперед)
только мусор боится конкуренции, а Вавра мусор не делает
Короче сидеть с предметом в пятой точке настолько приятно, что сохранять дух независимости и достоинства просто невыгодно)
кайф в зеленом стиме шустро появится и покайфую с кайфом
только на проверенных сайтах качай
а что еще в феврале выходит? alower? вот это конкуренция ))))
цива)
ну короче ниче не выходит, я понял) да и зачем, будем в кдк2 играть весь месяц , а там ассасинчик выйдет каеф
монстер хантер, авовед. Лайк э драгон.Ремастеры томб райдер.Новая цивилизация.
без обид, но это все ху###
а ассасин вершина геймдева?