Kingdom Come: Deliverance 2 выходит в насыщенный релизами месяц, но Warhorse Studios не боится конкуренции

Сегодня состоится релиз Kingdom Come: Deliverance 2, и игра выходит в напряженный период, насыщенный громкими релизами. Однако Warhorse Studios не боится конкуренции, ведь студия уже научилась «сидеть за столом со взрослыми».

Февраль традиционно богат на крупные премьеры. Это хорошо для геймеров, но создает риски для разработчиков: в потоке новинок их проекты могут остаться без должного внимания.

Тем не менее, старший геймдизайнер Ондржей Биттнер уверен в успехе. Он отметил, что если бы подобная ситуация сложилась в 2018 году, когда студия была независимой, это могло бы стать проблемой. Однако теперь у Warhorse Studios есть поддержка издателя Plaion, а значит, они готовы к борьбе.

Думаю, если бы такое случилось с первой игрой, моральный дух был бы подорван. Но теперь мы научились, вроде как, сидеть за столом со взрослыми. Мы полностью уверены в собственном продукте

Kingdom Come: Deliverance 2 уже получила высокие оценки от критиков, подтверждая уверенность разработчиков.