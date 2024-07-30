Kingdom Come: Deliverance 2 заглянет на Gamescom 2024

Kingdom Come: Deliverance 2, которая все еще ожидается к релизу в этом году будет представлена ​​в рамках немецкой выставки Gamescom 2024, которая пройдёт в Кёльне с с 21 по 25 августа.

Студия Warhorse объявила об этом в Х, сопроводит сообщение новым скриншотом. Вероятно, создатели подготовят новый трейлер, который больше расскажет об игре, а также представит точную дату релиза.

Kingdom Come: Deliverance 2 продолжает историю Индржиха, но на этот раз в большем масштабе. Игра предлагает две огромные карты, а также множество новых и улучшенных игровых механик. Создатели постарались представить историю таким образом, чтобы знание первой игры не было обязательным. Более масштабный проект отражается в общей продолжительности кат-сцен — ранее они составляли около трех часов, а на этот раз игра содержит более пяти часов кат-сцен.