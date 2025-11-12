ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 333 оценки

Kingdom Come: Deliverance 3 уже находится в разработке? Warhorse работает над новой игрой

monk70 monk70

Прокоп Йирса, один из разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2, выступил на официальном сервере Discord. В эмоциональном посте он поблагодарил игроков за поддержку и отзывы, которые помогли улучшить игру. Но больше всего эмоций вызвала вторая часть его сообщения.

«Не покидайте это место. Грядёт что-то новое, и мы хотим, чтобы вы были с нами, когда это произойдет», — написал Йирса. Эти слова сразу же вызвали волну домыслов. Некоторые фанаты полагают, что речь идёт о Kingdom Come: Deliverance 3, в то время как другие убеждены, что студия работает над совершенно новой интеллектуальной собственностью.

Примечательно, что сообщения о новом проекте Warhorse Studios появлялись и раньше. Финансовый отчёт компании за октябрь показал, что команда начала работу над следующим проектом в январе этого года, ещё до выхода KCD2.

Хотя никаких дополнительных подробностей о новой игре студии пока нет, одно можно сказать наверняка: создатели средневековой RPG не собираются сходить со сцены.

Разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 хотят "заявить о себе как о новых королях RPG"
Lourens_Shiba

Так директор по коммуникациям Warhorse Studios говорил "Мы закончили то, что задумали с самого начала, с нашего Kickstarter'а. Вся большая история Kingdom Come завершена", поэтому что-то новое должно быть.

slamm86

Странно, там концовка как бы намекает на 3ью часть, война в самом разгаре.

mon1332

История Индро окончена, также говорили про новую франшизу в стиле фентези.

Dark1994

Непонятно конечно почему она окончена, вторая часть кончается так же как первая, с жирнющим намёком на продолжение, а-ля свадьба птачека.

Xefren Dark1994

может быть угандошат Индро и дальнейшее повествование будет от другого персонажа? Птачек исторический персонаж, а вот продолжить историю со стороны того еврейского брата Индро и обсосать антисемитизм со всех сторон, заодно обозрев реальные исторические события, выглядит реальным вариантом, как по мне.
Но опять же, я сам не понимаю, зачем отказываться от Индро, который является идеальным гг

Janekste Dark1994

Каким образом намёк на продолжение делает историю не оконченной? История мести, начатая в первой игре, полностью завершена - это была ключевая сюжетная линия. В этом смысле разработчики действительно историю закончили. Однако закончить одну историю не означает, что нельзя начать новую с того же места... Точка.

Константин335

Вряд ли, думаю какая-то новая игра

WeakPalamon

Во первых Автор этой новости олигофрен

Во вторых Продолжения не будет, об этом разработчики заявляли сами

В третьих

Kingdom Come: Deliverance 3 уже находится в разработке?

Так заголовки делают только те кто (смотри пункт первый)

JackBV

5 казахов топят за лошадок , ещё бы)

WerGC

и так хорошо и подругому

Xefren

А почему KCD 3 не будет? Там по сюжету вообще ни разу не финал истории, наоборот жирные намеки на грядущие события. Плюс если брать исторический контекст, шляхта должна будет отправиться в Прагу освобождать Вацлава. Странное решение завершить все вот так, на полуслове.
Может быть не за Индро, а за другого персонажа, но история должна быть продолжена

GoldenHadrian

Где то было, что они хотят сделать игру про викингов рпг, то скорее всего это будет она.

North235

Скорее всего не Kingdom Come там разрабатывается, а совсем новая игра, про крестовые походы что-то.

steler7

В каком именно дискорде он написал? сижу там и в упор не вижу этой новости.

