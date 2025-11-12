Kingdom Come: Deliverance 3 уже находится в разработке? Warhorse работает над новой игрой

Прокоп Йирса, один из разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2, выступил на официальном сервере Discord. В эмоциональном посте он поблагодарил игроков за поддержку и отзывы, которые помогли улучшить игру. Но больше всего эмоций вызвала вторая часть его сообщения.

«Не покидайте это место. Грядёт что-то новое, и мы хотим, чтобы вы были с нами, когда это произойдет», — написал Йирса. Эти слова сразу же вызвали волну домыслов. Некоторые фанаты полагают, что речь идёт о Kingdom Come: Deliverance 3, в то время как другие убеждены, что студия работает над совершенно новой интеллектуальной собственностью.

Примечательно, что сообщения о новом проекте Warhorse Studios появлялись и раньше. Финансовый отчёт компании за октябрь показал, что команда начала работу над следующим проектом в январе этого года, ещё до выхода KCD2.

Хотя никаких дополнительных подробностей о новой игре студии пока нет, одно можно сказать наверняка: создатели средневековой RPG не собираются сходить со сцены.