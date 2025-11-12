Kingdom Come: Deliverance 3 уже находится в разработке? Warhorse работает над новой игрой

Прокоп Йирса, один из разработчиков Kingdom Come: Deliverance 2, выступил на официальном сервере Discord. В эмоциональном посте он поблагодарил игроков за поддержку и отзывы, которые помогли улучшить игру. Но больше всего эмоций вызвала вторая часть его сообщения.
«Не покидайте это место. Грядёт что-то новое, и мы хотим, чтобы вы были с нами, когда это произойдет», — написал Йирса. Эти слова сразу же вызвали волну домыслов. Некоторые фанаты полагают, что речь идёт о Kingdom Come: Deliverance 3, в то время как другие убеждены, что студия работает над совершенно новой интеллектуальной собственностью.
Примечательно, что сообщения о новом проекте Warhorse Studios появлялись и раньше. Финансовый отчёт компании за октябрь показал, что команда начала работу над следующим проектом в январе этого года, ещё до выхода KCD2.
Хотя никаких дополнительных подробностей о новой игре студии пока нет, одно можно сказать наверняка: создатели средневековой RPG не собираются сходить со сцены.
Так директор по коммуникациям Warhorse Studios говорил "Мы закончили то, что задумали с самого начала, с нашего Kickstarter'а. Вся большая история Kingdom Come завершена", поэтому что-то новое должно быть.
Странно, там концовка как бы намекает на 3ью часть, война в самом разгаре.
История Индро окончена, также говорили про новую франшизу в стиле фентези.
Непонятно конечно почему она окончена, вторая часть кончается так же как первая, с жирнющим намёком на продолжение, а-ля свадьба птачека.
может быть угандошат Индро и дальнейшее повествование будет от другого персонажа? Птачек исторический персонаж, а вот продолжить историю со стороны того еврейского брата Индро и обсосать антисемитизм со всех сторон, заодно обозрев реальные исторические события, выглядит реальным вариантом, как по мне.
Но опять же, я сам не понимаю, зачем отказываться от Индро, который является идеальным гг
Каким образом намёк на продолжение делает историю не оконченной? История мести, начатая в первой игре, полностью завершена - это была ключевая сюжетная линия. В этом смысле разработчики действительно историю закончили. Однако закончить одну историю не означает, что нельзя начать новую с того же места... Точка.
Вряд ли, думаю какая-то новая игра
Во первых Автор этой новости олигофрен
Во вторых Продолжения не будет, об этом разработчики заявляли сами
В третьих
Так заголовки делают только те кто (смотри пункт первый)
5 казахов топят за лошадок , ещё бы)
и так хорошо и подругому
А почему KCD 3 не будет? Там по сюжету вообще ни разу не финал истории, наоборот жирные намеки на грядущие события. Плюс если брать исторический контекст, шляхта должна будет отправиться в Прагу освобождать Вацлава. Странное решение завершить все вот так, на полуслове.
Может быть не за Индро, а за другого персонажа, но история должна быть продолжена
Где то было, что они хотят сделать игру про викингов рпг, то скорее всего это будет она.
Скорее всего не Kingdom Come там разрабатывается, а совсем новая игра, про крестовые походы что-то.
В каком именно дискорде он написал? сижу там и в упор не вижу этой новости.