Kingdom Come: Deliverance II не получила ни одной награды на TGA - разработчики отреагировали мемом "Все нормально"

Сиквел популярной RPG Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios потерпел полное фиаско на церемонии The Game Awards 2025 (TGA), не выиграв ни одной награды из номинированных категорий. Игра также не дошла до финала в голосовании игроков.

KCD2 была номинирована на главную премию Игра Года, а также в категориях Лучшее повествование и Лучшая ролевая игра. Однако во всех ключевых номинациях победу одержала Clair Obscur: Expedition 33, которая в итоге завоевала рекордные 9 наград, включая главную.

Официальный аккаунт Kingdom Come: Deliverance II в X отреагировал на провал лаконично и с самоиронией: команда опубликовала культовый мем "Все нормально" с собакой в горящей комнате. Чуть позже они запостили скриншот из игры с опцией диалога "Во всем виноваты Французы!" и поздравили разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 с победой.