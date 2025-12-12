ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 418 оценок

Kingdom Come: Deliverance II не получила ни одной награды на TGA - разработчики отреагировали мемом "Все нормально"

2BLaraSex 2BLaraSex

Сиквел популярной RPG Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios потерпел полное фиаско на церемонии The Game Awards 2025 (TGA), не выиграв ни одной награды из номинированных категорий. Игра также не дошла до финала в голосовании игроков.

Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года и установила абсолютный рекорд The Game Awards 2025

KCD2 была номинирована на главную премию Игра Года, а также в категориях Лучшее повествование и Лучшая ролевая игра. Однако во всех ключевых номинациях победу одержала Clair Obscur: Expedition 33, которая в итоге завоевала рекордные 9 наград, включая главную.

Официальный аккаунт Kingdom Come: Deliverance II в X отреагировал на провал лаконично и с самоиронией: команда опубликовала культовый мем "Все нормально" с собакой в горящей комнате. Чуть позже они запостили скриншот из игры с опцией диалога "Во всем виноваты Французы!" и поздравили разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 с победой.

45
37
Комментарии:  37
TIuBo3aBpuK

Фэнтезийный мир оказался интереснее повседневности немытых чехов времен Богемии, да не может такого быть

48
WAR1OCKS

Всё так. Симулятор немытого бомжа интересен фанатам оригинальной мафии. Обе игры чисто механически тот еще пердолинг геймплейный. А вот фэнтази куда легче и интереснее, группа фанатов игр лавры vs массы игроков

13
ZAUSA WAR1OCKS
Симулятор немытого бомжа интересен фанатам оригинальной мафии. 

Нет. Игры разные.

Обе игры чисто механически тот еще пердолинг геймплейный.

Нет. Ничего сложного и необычного в геймплее "Мафии" не было.

7
WAR1OCKS ZAUSA

На тот момент мафия была сложная. Сейчас же да, она относительно лёгкая.

1
Пользователь ВКонтакте

Ну уж как РПГ - это явно лучше, чем экспедиция. Какой-то бред. // Николай Монахов

35
Пользователь ВКонтакте

Именно, эту номинацию они определенно заслужили. Но современный массовый геймдев настолько глубоко держит свой язык в ж*пе у Голливудского кинематографа, что вот такое вот претенциозное и кинематографическое нечто РПГ года…смех да и только. // Nick Lastlegaldrug

1
Grazy__Rock

Не надо было под повестку прогибаться, теперь терпите, жду от таких же терпил клоунов

24
H-DS

Очень за них обидно

22
H-DS

Вот внатуре, что в первую, что во вторую части играл совсем немного, в принципе как и в 33, но разница ппц какая. Из 33 просто какого-то идола сделали. Да, мощная эмоциональная составляющая, но монотонная, хоть и цветастая.

Чехов очень сильно опрокинули

21
Orbit0330

Я бы даже согласился, что 33 игра года, но чтобы забрала все награды 🥴 это какой-то пи..ну товарищи...

2
H-DS Orbit0330

Вот я о том же. Это прям как мания какая-то. Необоснованная. Ладно Elden Ring, GTA, RDR2 и прочие титаны. Но эта французская игра в японском стиле… меня редко такое трогает, но создатели KDC2 выложились намного больше

7
La ti krisa H-DS

Именно так и образуются секты, с пердижа на пустом месте.

SnobbishGhost

Жесть, показывает что индустрия в за..е игра года, а не этот ваш 33.

14
JAPАN

Ну все логично Сранина 33 гораздо лучше чем Деревья 2.

14
La ti krisa

Каков хитрец))

Павел Юскин

Я может чего то не понимаю но с каких пор РОЛЕВАЯ игра это наборы билдов и прокачка? Времена конечно меняются, понятия и жанры размываются и смешиваются. Но лично для меня ролевая игра - это когда игра тебя не ограничивает и ты можешь отыгрывать роль (это же РОЛЕВАЯ игра). Хочешь добряк, хочешь вор, хочешь злодей, хочешь кузнец, хочешь руби всех, хочешь ныкайся и т.д. Kingdom Come: Deliverance 2 как никая другая игра заслуживала этой награды. А Clair Obscur: Expedition 33 игра тоже классная, но как будто её через чур облизывают, и аж тошно от этого

12
Рикочико

Ничего удивительного. На TGA слишком часто получают награды те кто их недостоин.

10
smallhell

Жаль.
И Экспедиция и ККД2 отличные игры, которые должны были бодаться за первое место, но про ККД2 как-будто забыли. Несправедливо.

8
