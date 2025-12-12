Kingdom Come: Deliverance II не получила ни одной награды на TGA - разработчики отреагировали мемом "Все нормально"

Сиквел популярной RPG Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios потерпел полное фиаско на церемонии The Game Awards 2025 (TGA), не выиграв ни одной награды из номинированных категорий. Игра также не дошла до финала в голосовании игроков.
KCD2 была номинирована на главную премию Игра Года, а также в категориях Лучшее повествование и Лучшая ролевая игра. Однако во всех ключевых номинациях победу одержала Clair Obscur: Expedition 33, которая в итоге завоевала рекордные 9 наград, включая главную.
Официальный аккаунт Kingdom Come: Deliverance II в X отреагировал на провал лаконично и с самоиронией: команда опубликовала культовый мем "Все нормально" с собакой в горящей комнате. Чуть позже они запостили скриншот из игры с опцией диалога "Во всем виноваты Французы!" и поздравили разработчиков Clair Obscur: Expedition 33 с победой.
Фэнтезийный мир оказался интереснее повседневности немытых чехов времен Богемии, да не может такого быть
Всё так. Симулятор немытого бомжа интересен фанатам оригинальной мафии. Обе игры чисто механически тот еще пердолинг геймплейный. А вот фэнтази куда легче и интереснее, группа фанатов игр лавры vs массы игроков
Нет. Игры разные.
Нет. Ничего сложного и необычного в геймплее "Мафии" не было.
На тот момент мафия была сложная. Сейчас же да, она относительно лёгкая.
Ну уж как РПГ - это явно лучше, чем экспедиция. Какой-то бред. // Николай Монахов
Именно, эту номинацию они определенно заслужили. Но современный массовый геймдев настолько глубоко держит свой язык в ж*пе у Голливудского кинематографа, что вот такое вот претенциозное и кинематографическое нечто РПГ года…смех да и только. // Nick Lastlegaldrug
Не надо было под повестку прогибаться, теперь терпите, жду от таких же терпил клоунов
Очень за них обидно
Вот внатуре, что в первую, что во вторую части играл совсем немного, в принципе как и в 33, но разница ппц какая. Из 33 просто какого-то идола сделали. Да, мощная эмоциональная составляющая, но монотонная, хоть и цветастая.
Чехов очень сильно опрокинули
Я бы даже согласился, что 33 игра года, но чтобы забрала все награды 🥴 это какой-то пи..ну товарищи...
Вот я о том же. Это прям как мания какая-то. Необоснованная. Ладно Elden Ring, GTA, RDR2 и прочие титаны. Но эта французская игра в японском стиле… меня редко такое трогает, но создатели KDC2 выложились намного больше
Именно так и образуются секты, с пердижа на пустом месте.
Жесть, показывает что индустрия в за..е игра года, а не этот ваш 33.
Ну все логично Сранина 33 гораздо лучше чем Деревья 2.
Каков хитрец))
Я может чего то не понимаю но с каких пор РОЛЕВАЯ игра это наборы билдов и прокачка? Времена конечно меняются, понятия и жанры размываются и смешиваются. Но лично для меня ролевая игра - это когда игра тебя не ограничивает и ты можешь отыгрывать роль (это же РОЛЕВАЯ игра). Хочешь добряк, хочешь вор, хочешь злодей, хочешь кузнец, хочешь руби всех, хочешь ныкайся и т.д. Kingdom Come: Deliverance 2 как никая другая игра заслуживала этой награды. А Clair Obscur: Expedition 33 игра тоже классная, но как будто её через чур облизывают, и аж тошно от этого
Ничего удивительного. На TGA слишком часто получают награды те кто их недостоин.
Жаль.
И Экспедиция и ККД2 отличные игры, которые должны были бодаться за первое место, но про ККД2 как-будто забыли. Несправедливо.