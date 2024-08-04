Kingdom Come: Deliverance II получила взрослый возрастной рейтинг в Южной Корее

Как стало известно, 25 июля Kingdom Come: Deliverance II получила возрастной рейтинг в Южной Корее. Игре присвоен взрослый возрастной рейтинг, который запрещает продажу игры лицам младше 19 лет.

Таким образом, Kingdom Come: Deliverance II движется к своему релизу. Создатели игры объявили, что привезут игру на предстоящую выставку Gamescom, которая пройдёт в Кёльне с с 21 по 25 августа. Скорее всего именно там студия поделится новым трейлером, подробностями игры и точной датой релиза.

Kingdom Come: Deliverance II выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S в этом году.