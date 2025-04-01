Kingdom Come Deliverance II помогла геймеру пережить потерю любимого питомца

​После завершения игры Kingdom Come: Deliverance II один из геймеров поделился с разработчиками, что прохождение помогло ему справиться с потерей его кота по имени Пион, приложив фотографию питомца.

В ответ студия Warhorse подготовила трогательный арт, изобразив Пиона в образе средневекового героя, скачущего на кабане с гербом и подписью «Пион — храбрый охотник на кабанов».