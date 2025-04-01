Kingdom Come Deliverance II помогла геймеру пережить потерю любимого питомца

После завершения игры Kingdom Come: Deliverance II один из геймеров поделился с разработчиками, что прохождение помогло ему справиться с потерей его кота по имени Пион, приложив фотографию питомца.
В ответ студия Warhorse подготовила трогательный арт, изобразив Пиона в образе средневекового героя, скачущего на кабане с гербом и подписью «Пион — храбрый охотник на кабанов».
очень трогательная история!у меня тоже 2 кошки... Warhorse красавчики
поддерживаю
Контекст упущен, что кот умер во время прохождения. Также непонятно, почему такой арт изобразили разработчики. А ведь геймер рассказывал, что его кот следил за кабанами. Тупой фарм бонусов от балды, бездарное оформление. На нормальном сайте за такое банят.
При нормальной модерации и администрации, но это не про пгшку
Не было бы бонусов и большая часть мракобесия бы исчезла
Не было бы мракобесов и большая часть бонусов бы исчезла
Здорово,когда студии идут на контакт со своим сообществом. Респект.
Вот это отношение к своей аудитории. Варва - красавчик.
Давно читал, как чел от ломки избавился, в Финалку играл какую то часть, типа затянуло и приоритеты изменились.
Финалка порой действительно затягивает)
Я в 15 играл не отрываясь, сейчас в 16 зависаю. Пока все нравится.
Да игры помогают в таких ситуациях. Моя аватарка тоже память о том кого больше нет.
А мне ничто не помогло пережить потерю любимого питомца. Но я же не пишу об этом статью.
Такое одобряем
История была про смерть кота, идиоты снизу обсужадют игру и ее пиар отдел...
Если в мире найдется человек, который закроет комментарии в пг и положит этот сайт уже, я ему руку пожму и всему его роду буду признателен.
А что обсуждать, если не игру, если история про смерть кота выложена в разделе игры Kingdom Come 2 на игровом сайте? Не надо выкладывать в разделе игр и тогда такие истории будут обсуждаться ВНЕ контекста игр. Точка..
Manhunt помог мне контактировать и общаться с людьми.
Скоро у кого то от игр рак вылечится.
Ждём новостей, как кому-то прохождение Star Citizen помогло ипотеку закрыть.
Бл вот красавчики а!!! Общаются с фантами и отвечают им. Всем бы разрабам поучиться у вархорс человечности! Там пацан похоже ревел 3 дня после того как увидел этот арт!!!
Красавчики
Тем временем Барбос жрёт тухлую волчатину.
Это странно
Я думал что разработчики не любят котов, ибо их в первой части я не увидел, зато был барбос с лицом как будто человеческим натянутым на морду пса :D
До сих пор пылится где-то в корчме, раздражает он меня, первую часть прошел полностью без собаки и вторую видимо так же пройду.
Можете заминусовать но когда подобное используют как пиар тошнит от таких бизнесменов.
Ты прав
ничто не заменит
я щас расплачус
Как игра может помочь справиться с потерей кого-то реального?
Никак. Просто реклама. Пиар отдел старается.
Игра baldur's gate 3 помогла мне справиться с расставанием девушки
Легко. Так или иначе мы все справляемся с потерями, а не ложимся и не умираем от горя. Нужно лишь время и различные вещи, отвлекающие от постоянных мыслей. Игры хорошо помогают отвлечься.
Расставание и смерть это разные категории.
Банальная история, каждый раз одно и тоже.
всегда жаль маленьких домашних, их век короток.
Как убогая игра может помочь справится с потерей того, с кем ты был лет 10 минимум? А любил ли он своего питомца на самом деле?)
Убогая? а какая игра для тебя не убогая? оценим твой вкус
Все игоры убоги, каким боком тут мой вкус?)
Что они суют своих котов .В assasin creed mirage тоже подсунули фото своего умирающего кота.
Зачем портить людям настроение.Почему мы должны переживать о чужих котах когда хотим получить радость от игры ?У сотен миллионов домашние животные умирают-никто не пишет об этом разработчикам игр.
Вечно эти заднеприводные выдумывают разную хрень
Господи какие они все нежные кот у него умер блин ...
Умирают люди, животные дохнут.
ты тоже животное сдохнешь
Ты что несёшь, глупец необразованный.
ЧЕЛОВЕК -он мой. мужской род. ""ОН УМЕР"". ЖИВОТНОЕ - оно моё. средний род. "ОНО СДОХЛО" или Слово умер это когда человек оказался у МЕР то есть у ВЕСОВ на которых две чаши одна из них ДОБРО а другая зло. и решается судьба его души если на весах перевесит чаша добра значит человек попадает в рай!
Эти правила не я придумал, это обычная школьная программа, вот люди придирающиеся к таблице градации серого, вот душнилы,
Я всегда говорил покупайте попугаев их не жалко. И попи...деть есть с кем.
Да прям не жалко, у меня был говорящий попуг и нормально так задизморалился на пару недель когда он откис
А некоторые виды еще и правнуков хозяина переживут.
кек
Теперь по каждому пуку будет новость по этой игре? С чего вдруг такой ажиотаж, она не хуже и не лучше первой части, но не припомню, чтобы тогда было по 100 новостей в день о ней.
Ну так игра изначально и хайпанула на всякой хрени. Хренью и поддерживается.