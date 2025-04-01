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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 4 728 оценок

Kingdom Come Deliverance II помогла геймеру пережить потерю любимого питомца

Asfermong Asfermong

​После завершения игры Kingdom Come: Deliverance II один из геймеров поделился с разработчиками, что прохождение помогло ему справиться с потерей его кота по имени Пион, приложив фотографию питомца.

В ответ студия Warhorse подготовила трогательный арт, изобразив Пиона в образе средневекового героя, скачущего на кабане с гербом и подписью «Пион — храбрый охотник на кабанов».

87
53
Комментарии: 53
Ваш комментарий
Grognac

очень трогательная история!у меня тоже 2 кошки... Warhorse красавчики

36
TRADS80

поддерживаю

16
Pawyud

Контекст упущен, что кот умер во время прохождения. Также непонятно, почему такой арт изобразили разработчики. А ведь геймер рассказывал, что его кот следил за кабанами. Тупой фарм бонусов от балды, бездарное оформление. На нормальном сайте за такое банят.

28
QuadrupedalDon

При нормальной модерации и администрации, но это не про пгшку

1
Uelma QuadrupedalDon

Не было бы бонусов и большая часть мракобесия бы исчезла

6
SheriffKo Uelma

Не было бы мракобесов и большая часть бонусов бы исчезла

1
Vetrjak

Здорово,когда студии идут на контакт со своим сообществом. Респект.

10
Halkbigus

Вот это отношение к своей аудитории. Варва - красавчик.

8
Allexandrr

Давно читал, как чел от ломки избавился, в Финалку играл какую то часть, типа затянуло и приоритеты изменились.

7
tesla707

Финалка порой действительно затягивает)

Я в 15 играл не отрываясь, сейчас в 16 зависаю. Пока все нравится.

3
UnforgettableYutaka

Да игры помогают в таких ситуациях. Моя аватарка тоже память о том кого больше нет.

5
_Exsus_

А мне ничто не помогло пережить потерю любимого питомца. Но я же не пишу об этом статью.

4
K.G.B

Такое одобряем

3
Yapa Skuda

История была про смерть кота, идиоты снизу обсужадют игру и ее пиар отдел...

Если в мире найдется человек, который закроет комментарии в пг и положит этот сайт уже, я ему руку пожму и всему его роду буду признателен.

2
Janekste

А что обсуждать, если не игру, если история про смерть кота выложена в разделе игры Kingdom Come 2 на игровом сайте? Не надо выкладывать в разделе игр и тогда такие истории будут обсуждаться ВНЕ контекста игр. Точка..

-1
sogan

Manhunt помог мне контактировать и общаться с людьми.

2
Aaro Niro

Скоро у кого то от игр рак вылечится.

1
Gridon

Ждём новостей, как кому-то прохождение Star Citizen помогло ипотеку закрыть.

1
211186

Бл вот красавчики а!!! Общаются с фантами и отвечают им. Всем бы разрабам поучиться у вархорс человечности! Там пацан похоже ревел 3 дня после того как увидел этот арт!!!

1
AlexFoRestor

Красавчики

0
JackBV

Тем временем Барбос жрёт тухлую волчатину.

0
HoganHog
0
Sheffskiy

Это странно

0
Unmuted

Я думал что разработчики не любят котов, ибо их в первой части я не увидел, зато был барбос с лицом как будто человеческим натянутым на морду пса :D
До сих пор пылится где-то в корчме, раздражает он меня, первую часть прошел полностью без собаки и вторую видимо так же пройду.

0
Egik81

Можете заминусовать но когда подобное используют как пиар тошнит от таких бизнесменов.

0
AndralStormborn

Ты прав

-2
WerGC

ничто не заменит

0
inkomniak

я щас расплачус

-1
sa1958

Как игра может помочь справиться с потерей кого-то реального?

-1
Хаттаб жив

Никак. Просто реклама. Пиар отдел старается.

-4
Kartman9

Игра baldur's gate 3 помогла мне справиться с расставанием девушки

6
Сергей Бачинец

Легко. Так или иначе мы все справляемся с потерями, а не ложимся и не умираем от горя. Нужно лишь время и различные вещи, отвлекающие от постоянных мыслей. Игры хорошо помогают отвлечься.

9
sa1958 Kartman9

Расставание и смерть это разные категории.

0
Kalaka Whitewing

Банальная история, каждый раз одно и тоже.

-3
r0b0tf00t

всегда жаль маленьких домашних, их век короток.

-3
Listoman

Как убогая игра может помочь справится с потерей того, с кем ты был лет 10 минимум? А любил ли он своего питомца на самом деле?)

-4
Ahsis69

Убогая? а какая игра для тебя не убогая? оценим твой вкус

0
Listoman Ahsis69

Все игоры убоги, каким боком тут мой вкус?)

-3
Тигряной

Что они суют своих котов .В assasin creed mirage тоже подсунули фото своего умирающего кота.

Зачем портить людям настроение.Почему мы должны переживать о чужих котах когда хотим получить радость от игры ?У сотен миллионов домашние животные умирают-никто не пишет об этом разработчикам игр.

-4
lesorub88

Вечно эти заднеприводные выдумывают разную хрень

-5
Shigofumi

Господи какие они все нежные кот у него умер блин ...

-8
DestryDes

Умирают люди, животные дохнут.

-5
Narkuhaa DestryDes

ты тоже животное сдохнешь

5
DestryDes Narkuhaa

Ты что несёшь, глупец необразованный.

ЧЕЛОВЕК -он мой. мужской род. ""ОН УМЕР"". ЖИВОТНОЕ - оно моё. средний род. "ОНО СДОХЛО" или Слово умер это когда человек оказался у МЕР то есть у ВЕСОВ на которых две чаши одна из них ДОБРО а другая зло. и решается судьба его души если на весах перевесит чаша добра значит человек попадает в рай!

-5
MihaNick94 DestryDes
2
DestryDes MihaNick94

Эти правила не я придумал, это обычная школьная программа, вот люди придирающиеся к таблице градации серого, вот душнилы,

-3
hpi

Я всегда говорил покупайте попугаев их не жалко. И попи...деть есть с кем.

-11
Dark1994

Да прям не жалко, у меня был говорящий попуг и нормально так задизморалился на пару недель когда он откис

5
Destroited

А некоторые виды еще и правнуков хозяина переживут.

8
Комментарий удален
r0b0tf00t ИЗВРАЩЕНКА

кек

1
Onotole_console

Теперь по каждому пуку будет новость по этой игре? С чего вдруг такой ажиотаж, она не хуже и не лучше первой части, но не припомню, чтобы тогда было по 100 новостей в день о ней.

-13
dxskk
7
YummyBayard

Ну так игра изначально и хайпанула на всякой хрени. Хренью и поддерживается.

-11