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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 6 900 оценок

Kingdom Come: Deliverance II - Royal Edition выйдет на Switch 2 в 2027 году

monk70 monk70

Warhorse Studios и Deep Silver официально подтвердили, что Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition доберётся до Nintendo Switch 2 в 2027 году. Издание станет полной версией средневековой RPG и будет включать весь выпущенный после релиза контент.

По информации издателя, комплект включает:

  • базовую игру Kingdom Come: Deliverance II;
  • все сюжетные дополнения;
  • дополнительные наборы контента и бонусные материалы, выпущенные после релиза.

Ранее первая Kingdom Come: Deliverance успешно вышла на Nintendo Switch благодаря сотрудничеству с Saber Interactive, а теперь сиквел также получит нативную версию для Switch 2. Пока разработчики не назвали точную дату выхода — известно лишь окно релиза 2027 год.

Для владельцев Switch 2 это станет первой возможностью пройти полную историю Индржиха со всеми DLC на портативной консоли нового поколения.

Консоли 12 Трейлеры 31
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Комментарии:  7
Ваш комментарий
North235
станет первой возможностью пройти полную историю Индржиха

Нейронка текст писала? Полная история Индро - это первая и вторая часть.

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