Kingdom Come: Deliverance II - Royal Edition выйдет на Switch 2 в 2027 году

Warhorse Studios и Deep Silver официально подтвердили, что Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition доберётся до Nintendo Switch 2 в 2027 году. Издание станет полной версией средневековой RPG и будет включать весь выпущенный после релиза контент.

По информации издателя, комплект включает:

базовую игру Kingdom Come: Deliverance II;

все сюжетные дополнения;

дополнительные наборы контента и бонусные материалы, выпущенные после релиза.

Ранее первая Kingdom Come: Deliverance успешно вышла на Nintendo Switch благодаря сотрудничеству с Saber Interactive, а теперь сиквел также получит нативную версию для Switch 2. Пока разработчики не назвали точную дату выхода — известно лишь окно релиза 2027 год.

Для владельцев Switch 2 это станет первой возможностью пройти полную историю Индржиха со всеми DLC на портативной консоли нового поколения.