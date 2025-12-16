ЧАТ ИГРЫ
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 6 441 оценка

Kingdom Come: Deliverance II стала Игрой года по версии журнала PC Gamer

2BLaraSex 2BLaraSex

Редакция одного из самых уважаемых игровых изданий в мире, PC Gamer, объявила лауреата своей высшей награды - Игра года. В 2025 году пальма первенства досталась игре, которую сами журналисты называют "чудом": Kingdom Come: Deliverance II.

Это решение стало единодушным. В мире, где крупные издатели все чаще стремятся сгладить острые углы и упростить механики, чтобы не отпугнуть случайную аудиторию, KCD II смело пошла в противоположном направлении. Игра требует от игрока терпения и внимания к деталям: здесь нужно вручную надевать поддоспешник перед кольчугой, один на один сражаться с опытным разбойником (который в первые десятки часов запросто отправит Индро к праотцам) и варить зелья для сохранения прогресса. Именно эта бескомпромиссная преданность своему видению и принесла проекту Warhorse Studios высшую оценку.

Джошуа Воленс, новостной редактор, назвал KCD2 "игрой для чудаков", отметив ее одержимость деталями, которые в любой другой RPG отпугнули бы обычного игрока. По его словам, сила игры - в непоколебимой приверженности симуляции Богемии XV века и в ослепительно амбициозном масштабе этого мира.

Морган Парк, штатный автор, провел в игре более 100 часов, и она стала для него главным впечатлением года. Особую похвалу получили побочные задания, которые не уступают, а часто и превосходят основной сюжет - уровень, который он не видел со времен The Witcher 3.

Фрейзер Браун, онлайн-редактор, лаконично охарактеризовал игру как "чешский Morrowind".

Молли Тейлор, продюсер материалов, отмечает, что игра смогла объединить восторженными отзывами авторов с диаметрально противоположными вкусами, что говорит о ее качестве.

Фил Сэвидж, главный редактор, резюмирует: "Настоящий преемник Morrowind и Oblivion. Триумф. Правильная PC RPG".

Kingdom Come: Deliverance II, вышедшая в начале 2025 года, продолжает историю Индржиха, сына кузнеца, втянутого в водоворот войн и интриг. Она получила признание за беспрецедентный уровень исторической достоверности, сложную боевую систему, нелинейное повествование и детализированный открытый мир.

53
38
Комментарии:  38
Summor Ner

Бедолажечка, ну хоть где-то она победила.😆

22
Brainstoun

Ну тебе то клоуну только в КС играть, пив, пав, моя бить, моя крушить. Качественные повествования, к сожалению не для твоего ума. Жалкий высер...

Walkan90

Заслуженно, а не распиаренная и перехваленная второсортная Экспедиция, которой еще и звание РПГ года дают. Смешно.

14
cheezypizey

Экспедиция неплохая игра с точки зрения повествования, геймплея и саунда, но она незаслуженно получила звание лучшей РПГ года, с натяжкой можно ей дать лучшую инди, ибо Экспедиция не совсем инди...

3
Renslayer

Ну хоть где-то, кроме пегача, поздравляшки.❤ Я люблю эту игру. Она позволяет тебе почувствовать, что ты реально помогаешь людям, а не тупо делаешь квесты.

А грудь Кати это отдельное произведение искусства

Спойлер

Пройдете увидите 😉

13
Carissa7517

Признание фанатов важнее всяких премий, надо об этом думать

13
Антон Гришко

Ммм... Объясните за что вы ему клоунов ставите? Типа премия важнее чем признание фанатов? Если например Fallout не будет игрой года, но его фанаты просто в восторге от него, то не пофиг-ли на эту премию?

5
Carissa7517 Антон Гришко

Я уже давно понял, что эти эмодзи могут работать в обратную сторону, сами клоуны так отмечаются под комментом

7
Рикочико Carissa7517

Да клоуны сейчас в большинстве случаев значат что ты прав.

3
Лидер 666

respect

6
z8TiREX8z
как Morrowind".

Непохожи не разу.

сложную боевую систему

В чем она сложная?

детализированный открытый мир.

Пустые площади скучного леса?

Игра отличная, но многое притянуто зауши.

6
Renslayer
Пустые площади скучного леса?

Ты по России путешествовал хоть раз?)

2
z8TiREX8z Renslayer

Да, знаешь что я увидел?

Пустые площади скучного леса.

3
Renslayer z8TiREX8z

Ну вот, и Чехия такая же)

3
KILLA06

самый нормальный журнал

5
Сережаа
одного из самых уважаемых игровых изданий в мире

Кем?

5
Legioner999

теми кто там работает

1
orion1786

Мной.

GeraltMorgan

Несколько лет читаю PC Gamer удивительно как "прогрессивные" сотрудники этой студии внешне, пишут настолько консервативные статьи, за что их часто критикуют

4
WerGC

хоть кто то адекватный остался

4
