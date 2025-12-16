Kingdom Come: Deliverance II стала Игрой года по версии журнала PC Gamer

Редакция одного из самых уважаемых игровых изданий в мире, PC Gamer, объявила лауреата своей высшей награды - Игра года. В 2025 году пальма первенства досталась игре, которую сами журналисты называют "чудом": Kingdom Come: Deliverance II.
Это решение стало единодушным. В мире, где крупные издатели все чаще стремятся сгладить острые углы и упростить механики, чтобы не отпугнуть случайную аудиторию, KCD II смело пошла в противоположном направлении. Игра требует от игрока терпения и внимания к деталям: здесь нужно вручную надевать поддоспешник перед кольчугой, один на один сражаться с опытным разбойником (который в первые десятки часов запросто отправит Индро к праотцам) и варить зелья для сохранения прогресса. Именно эта бескомпромиссная преданность своему видению и принесла проекту Warhorse Studios высшую оценку.
Джошуа Воленс, новостной редактор, назвал KCD2 "игрой для чудаков", отметив ее одержимость деталями, которые в любой другой RPG отпугнули бы обычного игрока. По его словам, сила игры - в непоколебимой приверженности симуляции Богемии XV века и в ослепительно амбициозном масштабе этого мира.
Морган Парк, штатный автор, провел в игре более 100 часов, и она стала для него главным впечатлением года. Особую похвалу получили побочные задания, которые не уступают, а часто и превосходят основной сюжет - уровень, который он не видел со времен The Witcher 3.
Фрейзер Браун, онлайн-редактор, лаконично охарактеризовал игру как "чешский Morrowind".
Молли Тейлор, продюсер материалов, отмечает, что игра смогла объединить восторженными отзывами авторов с диаметрально противоположными вкусами, что говорит о ее качестве.
Фил Сэвидж, главный редактор, резюмирует: "Настоящий преемник Morrowind и Oblivion. Триумф. Правильная PC RPG".
Kingdom Come: Deliverance II, вышедшая в начале 2025 года, продолжает историю Индржиха, сына кузнеца, втянутого в водоворот войн и интриг. Она получила признание за беспрецедентный уровень исторической достоверности, сложную боевую систему, нелинейное повествование и детализированный открытый мир.
