Kingdom Come: Deliverance II впервые получила рекордную скидку 67%, Royal Edition - 70%: распродажа Steam до 30 ноября

Средневековая ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II от чешской студии Warhorse Studios впервые получила рекордную скидку в цифровом магазине Steam. В рамках новой распродажи стоимость стандартного издания снижена на 67%, что стало самым значительным предложением с момента выхода игры.

Ранее максимальная скидка на Kingdom Come: Deliverance II достигала 60%, однако теперь этот показатель впервые превысил прежний рекорд. Акция также распространяется на расширенное издание Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition, которое получило ещё более внушительную скидку в размере 70%. Для него это также новый исторический максимум.

Kingdom Come: Deliverance II представляет собой масштабную ролевую игру с открытым миром, действие которой разворачивается в Богемии XV века. Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Индржиха из Скалицы, продолжить его историю и погрузиться в средневековый мир с реалистичными сражениями, нелинейными заданиями и системой развития персонажа. Расширенное издание Royal Edition дополнительно включает сезонный пропуск с тремя сюжетными дополнениями и бонусным контентом.

Аттракцион невиданной щедрости заканчивается 30 ноября.