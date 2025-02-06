Клин клином: Даниэль Вавра призвал к контррецензионному бомбингу Kingdom Come: Deliverance 2 на Metacritic

Босс студии Warhorse Даниэль Вавра продолжает проявлять чрезмерную активность в X, выкладывая множество информации и комментариев по поводу второй Kingdom Come.
Однако, помимо этого, Вавра ссылается и на отзывы о KCD 2, а не только на те, что написаны журналистами. Босс Warhorse Studios также посмеялся над крайне негативными оценками пользователей на Metacritic. Речь идет об оценках 1/10 или даже 0/10, которые он приписывает "ботам", используемым "AWW" ("Anti Woke Warriors", термин, данный им... самим Ваврой в ответ на очередной критический пост).
Не секрет, что отзывы пользователей на Metacritic могут быть, мягко говоря, специфическими и не совсем обоснованными. Также сложно считать, что оценка 1/10 (а тем более 0/10) положена любой игре, имеющей функциональную графику и геймплей (что не обязательно означает: "хорошо" или даже "плохо"). Так же как и ставить 10/10 без особого обоснования или энтузиазма, льющегося из текста.
Как бы то ни было, некоторые покупатели KCD 2, похоже, прислушались к мнению чеха, ведь с момента публикации поста Вавры на Metacritic появилось более 200 пользовательских отзывов, а их средняя оценка выросла с 7,9/10 до 8,8/10. Кстати, Вавра также недавно поддался искушению покритиковать сервис в целом. По его мнению, гораздо лучшим местом для выставления оценок является OpenCritic.
боевые петухи Вавры побежали десятки ставить
Игра само по себе очень годная.десять не жалко поставить
а что случилося? ах да, петушатню в игру засунул, подставив свой пукан повесточникам
терпи дядя, а то в гомофобы запишут и отменят
Только вот ярые антиповесточники, такие же неадекватные как и повесточники. Также во всем видят "проблему" и раздувают её
Одни называют себя SJW (Social Justice Warrior), другие называют себя AWW (Anti Woke Warriors) - что те ид*оты, что другие
Ну не они же в каждую игру пытаются пихать по квоте всех шизов
их породили СЖВ-ублюдки, сующие негров и гомогеев в каждую щель. никто до недавних пор не бомбил с редких геев в играх, а тем более цветных персонажей. играли себе в сан андреас и кайфовали
Да. Породили. Действие и противодействие. Согласен. Но от этого обе стороны не становятся более адекватными и менее раздражающими. Во всем должна быть мера
это называется баланс. если не будет ярых антивоков, то петухи окончательно захватят власть
Метакритик давным давно превратился в помойку. Это не площадка для нормальных отзывов, это место для ревью-бомбинга, где любая макака может наплодить ботов и занизить рейтинг чего угодно. Уже сколько раз предлагали им ввести привязку к купленной игре, чтобы рейтинг был объективным, но фиг там плавал. Плюс, это любимое место для woke-нутых небинарных и прочей нечисти.
Единственная норм площадка это по сути Стим, где ты оставляешь отзыв, владея игрой, а не просто потому что ты небинарное чудовище и тебе хочется высраться таким образом.
ну имя у гг конечно пи зд ц
База, только стиму и доверяю
да норм. Те, кто хотел купить игру, но не купит из-за каких-то решений разрабов как бы тоже часть оценивателей игры. Просто так их не выкинешь. Я к примеру как фанат ласт оф ас первой очень сильно жалею о покупки второй. Намного проще было бы,если просто 0 поставил и предупредил бы остальных во что превратилась франшиза.
Ну и насчет стима: очень странно щас что-то слышать об оценке, когда только прошло трое суток. Игра на сотни часов)
В Стиме время от времени, тоже накручивают. Так что идеальных площадок нет
Вторая ластуха это шедевр, скоро выйдет в Стиме и рейтинг будет оч высоким, не просто так это одна из самых популярных игр на пс5, я после прохождения грустил сутки минимум, сильнейшая история вышла, таких игр больше нету , игра для взрослых про реальный жестокий мир.
Слишком суетливый по жизни пацанёнок этот Ваврик. Много кипишует, много дергается. Должно быть наплевать кто что там в интернетах пишет.
Неуверен в себе. Игра то хорошая.
А может инфополе поддерживает максимально по любому поводу, что бы об игре узнали.
Рекламит. Бизнес, коммерция сама себя не подымет.
Ну и зачем такими заявлениями волну хейта было поднимать?
Написал бы:
Так и так, вредители ставят оценки 0/10 и 1/10. Вы ведь знаете, что эти оценки - неправда. Пожалуйста, зайдите на МетаКритик и оцените игру на ту оценку, которую Вы считаете достойной. Спасибо!
И был бы как еще один Киану Ривз)
Сейчас бы реагировать на оценки Metacritic.
Чего все рвутся то? Уже часов 15 наиграл и нет даже намека на вок и повесточку.
Святое дело манипулировать тупыми существами с коллективным разумом)
Мне думается, сейчас если игра и заслуживает 9/10 или около того, то только авансом. Есть графические баги, баги с НПС и встречаются очень неприятные геймплейные казусы. Например, знаю случай - у дома знахарки нужно отбиться от головорезов. После успешного процесса начинается диалог, в котором знахарка благодарит за защиту. А потом они с дочерью в ужасе убегают и орут. Спустя время при встрече со стражей, тебя хватают и клеймят знаком убийцы. А это будет сказываться на протяжении всей игры. Вот так, непонятно, с какого хрена, с самого начала игры тебе приходится играть с клеймом преступника. Поэтому пришлось начинать компанию по новой.
проапрейдился до 3050, все тормозит, каловая оптимизация и игра муторная
Ты шо купил игрульку на хайпе, не играя в первую часть и удивляешься что она муторная? Ну ты сказочный........
Ты еще алхимию не видел)
Сомневаюсь что купил
найс конечно апгрейт чел, тебе кто посоветовал брать этот кусок железа? отзывы озон?))))))))
Я таки извиняюсь, а с чего ты апгрейдился? С 750ti? 3050 это карта для дотки и КС, но никак не для современных масштабных игр.
С нынешними криворукими калеками и пиксельное гЫвно идет в 50 ФПСов на топовых картах)