Клин клином: Даниэль Вавра призвал к контррецензионному бомбингу Kingdom Come: Deliverance 2 на Metacritic

Босс студии Warhorse Даниэль Вавра продолжает проявлять чрезмерную активность в X, выкладывая множество информации и комментариев по поводу второй Kingdom Come.

Однако, помимо этого, Вавра ссылается и на отзывы о KCD 2, а не только на те, что написаны журналистами. Босс Warhorse Studios также посмеялся над крайне негативными оценками пользователей на Metacritic. Речь идет об оценках 1/10 или даже 0/10, которые он приписывает "ботам", используемым "AWW" ("Anti Woke Warriors", термин, данный им... самим Ваврой в ответ на очередной критический пост).

Не секрет, что отзывы пользователей на Metacritic могут быть, мягко говоря, специфическими и не совсем обоснованными. Также сложно считать, что оценка 1/10 (а тем более 0/10) положена любой игре, имеющей функциональную графику и геймплей (что не обязательно означает: "хорошо" или даже "плохо"). Так же как и ставить 10/10 без особого обоснования или энтузиазма, льющегося из текста.

Как бы то ни было, некоторые покупатели KCD 2, похоже, прислушались к мнению чеха, ведь с момента публикации поста Вавры на Metacritic появилось более 200 пользовательских отзывов, а их средняя оценка выросла с 7,9/10 до 8,8/10. Кстати, Вавра также недавно поддался искушению покритиковать сервис в целом. По его мнению, гораздо лучшим местом для выставления оценок является OpenCritic.