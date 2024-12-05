ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.6 367 оценок

Консольная версия KCD 2 получит режимы "Качество" и "Производительность", а также будет улучшена для PS5 Pro

Gruz_
Новости

Вчеера разработчики Kingdom Come: Deliverance 2 сообщили, что игра ушла на «золото», и теперь, достигнув этого рубежа, студия готовится раскрыть новые подробности об экшен-РПГ, тем самым приближая релиз, который состоится через пару месяцев.

Кроме того, в своем Twitter разработчики сообщили, что сегодня во время проведения PC Gaming 2024 Showcase будут показаны новый сюжетный трейлер игры. Также можно ожидать подробностей о системных требованиях игры для ПК и о целевых показателях производительности и разрешения на консолях.

Что касается последнего, то некоторые свединия уже прозвучали. Подтверждено, что Kingdom Come: Deliverance 2 получит режимы «Производительность» и «Качество» на PS5 и Xbox Series X, а также улучшенную версию для PS5 Pro.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 4 февраля 2025 года для PS5, Xbox Series X/S и PC.

5
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
askazanov

Лишь бы на ПК всё нормально работало!)

2
211186

Ждем

1
Комментарий удален
DanteNefelimSparda

Gzutz сейчас ещё подойдёт

1
Dark1994

Мммм качественные 30фпс)

-1
-zotik-

Лишь она работала в режиме качества без багов)

-1
DorianFox

Играть на PS5 - себя не уважать)

-3