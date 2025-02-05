"Квесты не должны быть эксклюзивом" - геймеры критикуют Kingdom Come: Deliverance 2 за практику в стиле Ubisoft

Бонусные миссии, доступные в рамках предварительного заказа игры, все чаще вызывают определенные опасения у игроков. Даже всеми хорошо принятая Kingdom Come: Deliverance 2, дебютировавшая вчера, подверглась резкой критике.
По мнению некоторых игроков, практика предложения различных игровых дополнений, в том числе специальных квестов, в рамках предварительных заказов должна подвергаться критике не только в случае со стороны Ubisoft. В настоящее время это очень распространенное явление, и многие геймеры, не решающиеся доверять создателям той или иной игры, оформляя предварительный заказ, таким образом теряют доступ к, конечно же, «вырезанному» контенту.
Это вызвало бурную дискуссию на Reddit, в которой подверглась критике дебютирующая вчера RPG чешской студии Warhorse — Kingdom Come: Deliverance 2. Как заметил пользователь vaikunth1991, приключения Индро в рамках предзаказа на стандартную версию предлагали бонусную миссию «The Lion's Gerb of Arms», завершив которую игроки могли получить доспехи рыцаря Брунцвика.
Несмотря на то, что, как отмечают некоторые интернет-пользователи, KCD2 изначально является полностью играбельной без каких-либо особых технических проблем, использование подобной практики в случае однопользовательских игр следует считать плохой идеей. Тем более, что Warhorse также предлагает Expansion Pass, который в основном ассоциируется с многопользовательскими играми или проектами Ubisoft.
С другой стороны, есть и такие мнения, что было бы неплохо поддержать студию, которая вам нравится, и игру, первая часть которой особенно ценится, например, оформив предварительный заказ или купив более дорогое издание. Как написал один пользователь: «Их игра — это буквально труд любви. Они заслуживают вознаграждения».
Еще одним аргументом в пользу разработчиков является тот факт, что в дальнейшем Kingdom Come 2 так или иначе будет идти с многочисленными скидками и рано или поздно выйдут ее издания, содержащие «бонусы» за предзаказ (так было и с KCD 1, предзаказ которой также гарантировал доступ к дополнительному заданию). В конечном итоге вышеупомянутый квест будет доступен любому желающему.
уже выложили пиратку со всеми дополнениями
отлично! приятной игры)
Рано еще пока качаю, если будет не хуже первой то и вторую тоже куплю. Предпочитаю такие игры сперва проверить а не заморачиваться с возвратом.
Это для шакалов, норм людям не интересно
что именно?игра?пиратка?
Эти так называемые "геймеры" похоже не видели, что происходит в японских играх за предзаказ. Помню пару лет назад когда вышла Tales of Arise, там мне навалили всяких бонусов прокачки от чего я уже в самом начале игры стала перекачена (да я знаю, что их можно не использовать, но как тут устоять то, если дают).
Ужасная практика. Нельзя пихать квесты в предзаказ, это чистый лохотрон, покупатель не может знать до релиза качество игры, при этом разработчик ему говорит , а вот не купишь заранее, а мы тебе кусок игры вырежем, это ужас , такое естественно нужно осуждать
так квест ни на что не влияет
это же не концовку вырезать
да и чаще всего предзаказ чисто шкурки
квест это маленькая награда, что я заплатил за игру раньше чем большая часть геймеров и все
О боже, отжали 15 минут игры из 100 часового проекта, нужно срочно отменить разработчика и разорваться на ошметки.
Так и в первой части такой было. Странные притензии.
Но не путём дискриминации людей, не имеющих средств для переплаты за продукт. Пусть публикуют ссылки для "донатов" на сайте и в игре - и благодарите их сколько не жалко. А делить людей на сорта и ограничивать контент не достаточно щедрым(непроизвольно вызывая чувство неполноценности) - дурной тон.
насчет сортов
так всегда было и будет
вон даже до чего дошли
расширенный доступ сделали
хочешь поиграть чуть раньше всех остальных чем все остальные - почувствуй себя элитой - заплати в 1.5 раза больше за ту же игру!)
и откуда возникает переплата то?
предзаказ 100р
на релизе 100р
цена одна и та же
наполнение чуть отличается(квест/шкурки)
Частное не отменяет общего. Я осуждаю сам принцип такого вымогательства. Даже если в данном конкретном случае цены были одинаковы, остальные в основном делают оверпрайс пре-делюкс-голден-сешиал эдишен /$ПРЕ ОРДЕР НАУ$\.
Если пока я пишу картину меня спонсируют, то мне что же, стоит закрывать кусочек полотна для всех и раскрывать его только моим благодетелям?:)
А когда один чел покупает Бентли, а другой гранту - это тоже дискриминация?? А может стоит начать нормально зарабатывать и не ныть, что другие люди богаче
кстати в защиту юби, они по моему самые первые кто за предзаказ дал целое длс
это как ведьмак 3 за предзаказ бы давали кровь и вино)
но не от щедрости они конечно дали это длс, ох не от щедрости, а от отчаяния)
Но Кровь и вино считай как полноценная игра. Да и вышла она позже, а не вырезали из самой игры.
ничего не вижу плохого в наличие доп квеста за предзаказ
маленькая мотивация делать предзаказы
кстати кто нибудь регался?
и что это за доп награды? в главном меню
Я больше чем уверена, что скоро будет мод который активирует доступ к этому квесту.
а я думал его вырезали
ну пофиг на сам квест
у меня по лицухе он есть
не знаешь вот насчет регистраци?
такая же хероборина в ведьмак 3 там два набора можно получить в лаунчере
аа ну пох тогда
Мотивация покупать после релиза в таком случае пропадает ведь ты получаешь уже не полноценную игру