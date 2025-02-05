"Квесты не должны быть эксклюзивом" - геймеры критикуют Kingdom Come: Deliverance 2 за практику в стиле Ubisoft

Бонусные миссии, доступные в рамках предварительного заказа игры, все чаще вызывают определенные опасения у игроков. Даже всеми хорошо принятая Kingdom Come: Deliverance 2, дебютировавшая вчера, подверглась резкой критике.

По мнению некоторых игроков, практика предложения различных игровых дополнений, в том числе специальных квестов, в рамках предварительных заказов должна подвергаться критике не только в случае со стороны Ubisoft. В настоящее время это очень распространенное явление, и многие геймеры, не решающиеся доверять создателям той или иной игры, оформляя предварительный заказ, таким образом теряют доступ к, конечно же, «вырезанному» контенту.

Это вызвало бурную дискуссию на Reddit, в которой подверглась критике дебютирующая вчера RPG чешской студии Warhorse — Kingdom Come: Deliverance 2. Как заметил пользователь vaikunth1991, приключения Индро в рамках предзаказа на стандартную версию предлагали бонусную миссию «The Lion's Gerb of Arms», завершив которую игроки могли получить доспехи рыцаря Брунцвика.

Несмотря на то, что, как отмечают некоторые интернет-пользователи, KCD2 изначально является полностью играбельной без каких-либо особых технических проблем, использование подобной практики в случае однопользовательских игр следует считать плохой идеей. Тем более, что Warhorse также предлагает Expansion Pass, который в основном ассоциируется с многопользовательскими играми или проектами Ubisoft.

С другой стороны, есть и такие мнения, что было бы неплохо поддержать студию, которая вам нравится, и игру, первая часть которой особенно ценится, например, оформив предварительный заказ или купив более дорогое издание. Как написал один пользователь: «Их игра — это буквально труд любви. Они заслуживают вознаграждения».

Еще одним аргументом в пользу разработчиков является тот факт, что в дальнейшем Kingdom Come 2 так или иначе будет идти с многочисленными скидками и рано или поздно выйдут ее издания, содержащие «бонусы» за предзаказ (так было и с KCD 1, предзаказ которой также гарантировал доступ к дополнительному заданию). В конечном итоге вышеупомянутый квест будет доступен любому желающему.