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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 539 оценок

Любители женщин не останутся разочарованными: Warhorse показали ухаживания Генри за дамами в Kingdom Come: Deliverance 2

AceTheKing
Новости

Перед приближающимся релизом Kingdom Come: Deliverance 2, студия Warhorse выпустила новый ролик посвященный игре, в котором разработчики показали систему ухаживаний, а так же местных дам, за которыми сможет приударить Генри и пригласить их на танец.

Кроме того, сегодня в 18:00 по московскому времени в магазинах Steam и Epic Games Store откроется возможность предзагрузки игры. На Xbox Series X/S и PS5 предзагрузка уже доступна.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится завтра на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

19
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Большая Флейта
9
вупсич пупсич

Трах трах секс я чувствую запах секса ккд2 приди порядок наведи

2
FireLion1993 вупсич пупсич
0
Karam46

А что с Терезой то? Её просто заигнорят?

8
TILL0910
6
zudmitt

Если б они еще симпатишными были...

3
Большая Флейта

В средневековье же все были красотками и королевами красоты, да?

4
InattentiveGottfried Большая Флейта

Согласно Мартину - большинство да. Все ждут уровень Серсеи Ланнистер, Эшары Дейн, или Вель.

2
zudmitt Большая Флейта

Симпатичная, не значит королева красоты.

5
Большая Флейта InattentiveGottfried
Согласно Мартину - большинство да

Рад за Мартина и его фантазии

1
PuHAC

mods will fix it!

0
Сергей Бачинец

Мимика героя мне нравится, лицо на случай "не дала" ) Девки радуют: простые, здоровые, деревенские, на первом же скрине - кровь с молоком. Утонченной красотой чешки и сейчас не отличаются, а тогда тем более - что от женщины было надо? чтобы крепкая была, могла работать и в поле, и по хозяйству, да детей десяток рожала здоровых. Любители нереальных аниме-тянок - мимо. Но где же, в самом деле, Тереза?

3
Gelyr

Симпатичные девушки, норм выглядит, конечно не как супер модели из 2025, но и сетинг средневековье

1
AlexFoRestor

Что-то всё деревянное какое-то

0
dxskk

чувствую будет весело

0
Шмоня Натанзон

....Когда тебе негр невзначай после пьянки присунет) Один раз не пЫдас.

-4
Zodyak Шмоня Натанзон

Интересный у тебя жизненный опыт..

1
Шмоня Натанзон Zodyak

В игре...негр 1 шт, есть, гомосятина есть. Так почему такого не может быть? А может ты настолько отсталый что не знаешь народных поговорок?)

-2
dxskk Zodyak

чел немного жизнью поделился, бывает)

1
Sprintin

воу воу, типа любую понравившуюся?

0
Dementor

А для любителей просто снять будет что-то?)

0
Stalker608

надеюсь, что Тереза тоже будет, прикольный перс был.

0
DMANGHOST

Йоханку увидим? Не в постели, а вообще😀

0
saa0891

По роликам сразу было видно что они завезли классных женщин в отличии от большинства разрабов которые делают повесточных уродов от которых сразу блевать тянет.

Эта игра кстати мне очень напоминает Ведьмака 3 только тут не магии ну и боёвка куда более серьёзная и проработанная.

0
Юрий Пенкин

ужас, лицевая анимация и персонажи просто днище, танец пляшущих буратин, вавра так и остался на уровне первой мафии, Veilguard просто уничтожает эту поделку

-2
вупсич пупсич

Надеюсь они будут кровь с молоком, сиськи жопы

Мой чивапсо готов обрадовать их чезбарго

-4
Max Rolens

Ты хоть понял, что за бред написал ?

2
Шмоня Натанзон

Про зоофилов Вавра не забыл? Я слышал в средневековье бабы с конями любили развлекаться. Все по секретным документам, как он любит.

-7
AndralStormborn

Ух, какие же бабы страшные!

Такую во сне увидишь - подушкой не отмахаешься

-10
Victor Dukoff

Ну а чего ты хотел от средневековья? Женской косметики и салонов красоты?

Вот подожди, когда выйдет третья часть, там по таймлайну вообще начнутся Гуситские войны с несколькими Крестовыми походами католиков на чешских еретиков. Тогда даже подобных женских персонажей будешь вспоминать с чувством ностальгии.

0
Sprintin

обычные бабы средневековья

1
AndralStormborn Victor Dukoff

Чушь это все, от диванных историков. Во все времена нормальные женщины за собой старались следить, в той или иной мере и старались выглядеть симпатичными.

0