Любители женщин не останутся разочарованными: Warhorse показали ухаживания Генри за дамами в Kingdom Come: Deliverance 2

Перед приближающимся релизом Kingdom Come: Deliverance 2, студия Warhorse выпустила новый ролик посвященный игре, в котором разработчики показали систему ухаживаний, а так же местных дам, за которыми сможет приударить Генри и пригласить их на танец.

Кроме того, сегодня в 18:00 по московскому времени в магазинах Steam и Epic Games Store откроется возможность предзагрузки игры. На Xbox Series X/S и PS5 предзагрузка уже доступна.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится завтра на PC, PS5 и Xbox Series X/S.