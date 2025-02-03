Любители женщин не останутся разочарованными: Warhorse показали ухаживания Генри за дамами в Kingdom Come: Deliverance 2

Перед приближающимся релизом Kingdom Come: Deliverance 2, студия Warhorse выпустила новый ролик посвященный игре, в котором разработчики показали систему ухаживаний, а так же местных дам, за которыми сможет приударить Генри и пригласить их на танец.
Кроме того, сегодня в 18:00 по московскому времени в магазинах Steam и Epic Games Store откроется возможность предзагрузки игры. На Xbox Series X/S и PS5 предзагрузка уже доступна.
Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится завтра на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Трах трах секс я чувствую запах секса ккд2 приди порядок наведи
А что с Терезой то? Её просто заигнорят?
Если б они еще симпатишными были...
В средневековье же все были красотками и королевами красоты, да?
Согласно Мартину - большинство да. Все ждут уровень Серсеи Ланнистер, Эшары Дейн, или Вель.
Симпатичная, не значит королева красоты.
Рад за Мартина и его фантазии
mods will fix it!
Мимика героя мне нравится, лицо на случай "не дала" ) Девки радуют: простые, здоровые, деревенские, на первом же скрине - кровь с молоком. Утонченной красотой чешки и сейчас не отличаются, а тогда тем более - что от женщины было надо? чтобы крепкая была, могла работать и в поле, и по хозяйству, да детей десяток рожала здоровых. Любители нереальных аниме-тянок - мимо. Но где же, в самом деле, Тереза?
Симпатичные девушки, норм выглядит, конечно не как супер модели из 2025, но и сетинг средневековье
Что-то всё деревянное какое-то
чувствую будет весело
....Когда тебе негр невзначай после пьянки присунет) Один раз не пЫдас.
Интересный у тебя жизненный опыт..
В игре...негр 1 шт, есть, гомосятина есть. Так почему такого не может быть? А может ты настолько отсталый что не знаешь народных поговорок?)
чел немного жизнью поделился, бывает)
воу воу, типа любую понравившуюся?
А для любителей просто снять будет что-то?)
надеюсь, что Тереза тоже будет, прикольный перс был.
Йоханку увидим? Не в постели, а вообще😀
По роликам сразу было видно что они завезли классных женщин в отличии от большинства разрабов которые делают повесточных уродов от которых сразу блевать тянет.
Эта игра кстати мне очень напоминает Ведьмака 3 только тут не магии ну и боёвка куда более серьёзная и проработанная.
ужас, лицевая анимация и персонажи просто днище, танец пляшущих буратин, вавра так и остался на уровне первой мафии, Veilguard просто уничтожает эту поделку
Надеюсь они будут кровь с молоком, сиськи жопы
Мой чивапсо готов обрадовать их чезбарго
Ты хоть понял, что за бред написал ?
Про зоофилов Вавра не забыл? Я слышал в средневековье бабы с конями любили развлекаться. Все по секретным документам, как он любит.
Ух, какие же бабы страшные!
Такую во сне увидишь - подушкой не отмахаешься
Ну а чего ты хотел от средневековья? Женской косметики и салонов красоты?
Вот подожди, когда выйдет третья часть, там по таймлайну вообще начнутся Гуситские войны с несколькими Крестовыми походами католиков на чешских еретиков. Тогда даже подобных женских персонажей будешь вспоминать с чувством ностальгии.
обычные бабы средневековья
Чушь это все, от диванных историков. Во все времена нормальные женщины за собой старались следить, в той или иной мере и старались выглядеть симпатичными.