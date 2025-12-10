М.Видео провела опрос: Kingdom Come Deliverance 2 - открытие года, Assassin's Creed Shadows - главное разочарование

Торговая сеть М.Видео подвела итоги 2025 года среди игровой аудитории. В исследовании приняли участие около 3 тысяч пользователей, при этом большинство опрошенных - молодые люди в возрасте до 25 лет.

Согласно результатам опроса, 84% участников активно следят за новыми релизами, а 44,3% играют ежедневно. Самой популярной платформой остаётся PC, тогда как на смартфонах предпочитают играть 22,7% респондентов.

Игрой-открытием 2025 года 27,2% опрошенных назвали Kingdom Come: Deliverance 2. Следом расположились Battlefield 6 (24,7%) и Clair Obscur: Expedition 33 (23,6%). В категории главных разочарований года лидируют Assassin’s Creed Shadows (19,1%), EA Sports FC 26 (15,5%) и Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (14,2%).

Самыми ожидаемыми играми пользователи назвали Grand Theft Auto 6 (47,4%), The Witcher 4 (37,3%) и неанонсированную Half-Life 3 (29,8%). Среди подтверждённых релизов 2026 года наибольший интерес вызвала Resident Evil Requiem, получившая 18,8% голосов.