М.Видео провела опрос: Kingdom Come Deliverance 2 - открытие года, Assassin's Creed Shadows - главное разочарование

Торговая сеть М.Видео подвела итоги 2025 года среди игровой аудитории. В исследовании приняли участие около 3 тысяч пользователей, при этом большинство опрошенных - молодые люди в возрасте до 25 лет.
Согласно результатам опроса, 84% участников активно следят за новыми релизами, а 44,3% играют ежедневно. Самой популярной платформой остаётся PC, тогда как на смартфонах предпочитают играть 22,7% респондентов.
Игрой-открытием 2025 года 27,2% опрошенных назвали Kingdom Come: Deliverance 2. Следом расположились Battlefield 6 (24,7%) и Clair Obscur: Expedition 33 (23,6%). В категории главных разочарований года лидируют Assassin’s Creed Shadows (19,1%), EA Sports FC 26 (15,5%) и Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 (14,2%).
Самыми ожидаемыми играми пользователи назвали Grand Theft Auto 6 (47,4%), The Witcher 4 (37,3%) и неанонсированную Half-Life 3 (29,8%). Среди подтверждённых релизов 2026 года наибольший интерес вызвала Resident Evil Requiem, получившая 18,8% голосов.
Ну ещё бы. Ассасины - для зумеров, Киндом кам - для реальных мужиков.
А М.Видео для пенсионеров?
Зумерки вообще сейчас в одиночки не играют, их места обитания: Валорант, Варзона, CS, Dota и т.д.
Хз, я уже лет пять в их сторону не смотрю. Сейчас вот только на пост про опрос от них наткнулся )
всё правильно, М.Видео - главное разочарование.
Какаду
Да кого вообще интересует м.видео, всегда а*уевал с тех кто там закупается