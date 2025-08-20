Manor Lords отдыхает: второе дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 превратит RPG в градостроительный симулятор

Студия Warhorse на выставке Gamescom представила свежие подробности второго сюжетного дополнения для своей исторической ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2. Расширение под названием Legacy of the Forge («Наследие кузницы») добавит в игру неожиданные, но глубокие механики градостроительства и управления.

В новом DLC Индржих из Скалицы вернется в родные края, чтобы взять на себя управление старой кузницей в Куттенберге. Игрокам предстоит не просто ковать мечи, а буквально с нуля восстанавливать сгоревшее дотла предприятие, возвращая ему былую славу. Помимо самой кузницы, можно будет отстроить и обустроить личные покои Индржиха.

Разработчики обещают невероятный простор для творчества: для кастомизации интерьеров и экстерьеров будет доступно «более одного миллиона» комбинаций. При этом, в верности традициям Kingdom Come, выборы игрока будут иметь последствия. То, как вы решите обустроить кузницу, напрямую повлияет на другие аспекты игрового процесса.

Помимо строительства, дополнение также углубит историю главного героя. Игроки узнают больше о семье Индржиха, в том числе о том, что его отец когда-то был мастером-кузнецом.

Дополнение Legacy of the Forge для Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет уже совсем скоро — 9 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.