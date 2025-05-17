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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.2 5 316 оценок

Мэр чешского города Кутна-Гора подарил премьер-министру Чехии коллекционное издание Kingdom Come: Deliverance 2

Solstice Solstice

В средневековой RPG от Warhorse Studios город носит название Куттенберг. Команда политика поздравила его аплодисментами, отметили разработчики студии.

Мы невероятно гордимся тем, что наша игра представлена на таком уровне, и благодарны за поддержку и признание, которое она получает в чешском обществе.

Ранее для Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили первое сюжетное дополнение под названием Brushes with Death.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Агент Матрицы

Ой, да ладно! Все они такие гордые чехи друг перед другом. Историчные и патриотичные, аж слов нет. Весь этот выпендреж, мол, Чехия стронг! А чуть что, они дружно начнут лизать немецкие сапоги и служить нацистам. Кутна-гору переименуют в Куттенберг, а игру переименуют в Kuckold Cum Deutschlovers 2. Впрочем, им не впервой...

19
HellowRainbow

Это про любую европейскую страну верно

PatronizingUnferth

пишет чел страна которого продвигает фашизм в массы и нападает на соседнюю страну.

8
greyg95 PatronizingUnferth

Да да, хох..ы совсем ох..ели

1
Real Slim Shady

Зачем, лучше бы Смуту подарил

9
HellowRainbow

Смута стронг

1
Light of Tfuth HellowRainbow

Смешная шутка

1
mongol312

нихасе коллекционка. Там походу полный стартовый комплект - одежда, оружие, сухпаек, инструменты и сбруя для лошади))

5
0x0101
2
jax baron

ээ пссс кингодм кам 2 не хочешь - паходу с такими словами

ДаДжи

а он то здесь причем,он что разработчик что ли

sa1958

Наверное внуку плойка понадобилась, а игра в нагрузку пошла.

Mitya Architect

лучше бы нормальный патч на таверны, до сих пор выгоняют из таверны