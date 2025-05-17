Мэр чешского города Кутна-Гора подарил премьер-министру Чехии коллекционное издание Kingdom Come: Deliverance 2

В средневековой RPG от Warhorse Studios город носит название Куттенберг. Команда политика поздравила его аплодисментами, отметили разработчики студии.
Мы невероятно гордимся тем, что наша игра представлена на таком уровне, и благодарны за поддержку и признание, которое она получает в чешском обществе.
Ранее для Kingdom Come: Deliverance 2 выпустили первое сюжетное дополнение под названием Brushes with Death.
Ой, да ладно! Все они такие гордые чехи друг перед другом. Историчные и патриотичные, аж слов нет. Весь этот выпендреж, мол, Чехия стронг! А чуть что, они дружно начнут лизать немецкие сапоги и служить нацистам. Кутна-гору переименуют в Куттенберг, а игру переименуют в Kuckold Cum Deutschlovers 2. Впрочем, им не впервой...
Это про любую европейскую страну верно
пишет чел страна которого продвигает фашизм в массы и нападает на соседнюю страну.
Да да, хох..ы совсем ох..ели
Зачем, лучше бы Смуту подарил
Смута стронг
Смешная шутка
нихасе коллекционка. Там походу полный стартовый комплект - одежда, оружие, сухпаек, инструменты и сбруя для лошади))
ээ пссс кингодм кам 2 не хочешь - паходу с такими словами
а он то здесь причем,он что разработчик что ли
Наверное внуку плойка понадобилась, а игра в нагрузку пошла.
лучше бы нормальный патч на таверны, до сих пор выгоняют из таверны