Моддеры создают мультиплеер для Kingdom Come: Deliverance 2 - с PvP и RP-серверами в духе GTA

Пока студия Warhorse Studios не анонсировала сетевой режим для Kingdom Come: Deliverance 2, инициативу в свои руки взяло сообщество. Группа моддеров работает над неофициальным мультиплеером — и у проекта уже есть ранняя играбельная версия.

Автор идеи, польский энтузиаст по имени Michal, сначала представил лишь простую демонстрацию сетевой синхронизации. Однако за последнюю неделю мод заметно продвинулся: вместо статичной 3D-модели в сборке появился полноценный управляемый персонаж. Он может носить настоящую броню и оружие, корректно отбрасывает тени и двигается с более плавными анимациями.

Проект получил страницу на GitHub, где желающие могут скачать тестовую версию и поэкспериментировать с ней. Кроме того, к разработке подключились более опытные программисты — в Discord-сообществе формируется команда, помогающая автору развивать мод.

Планы у энтузиастов амбициозные. В дорожной карте значится PvP, включая поединки между игроками, а также поддержка мини-игры в кости в онлайне. Отдельно обсуждаются RP-серверы в стиле GTA, где пользователи смогут отыгрывать роли в средневековом мире Богемии.

Проект находится на самой ранней стадии, но темпы прогресса впечатляют. Если работа продолжится такими же темпами, фанаты могут получить совершенно новый способ исследовать мир Kingdom Come — уже не в одиночку, а вместе с друзьями.