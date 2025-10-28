Mysteria Ecclesiae станет самым серьезным сюжетным DLC для KCD2, утверждает Warhorse

Чешская студия Warhorse продолжает активно развивать Kingdom Come: Deliverance 2. После уже выпущенных Brushes with Death и Legacy of the Forge в ноябре игроков ждет третье крупное дополнение — Mysteria Ecclesiae.

По словам разработчиков, сюжет Mysteria Ecclesiae расскажет о смертельной чуме, которую PR-менеджер Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг полушутя, полусерьезно называет средневековым COVID. При этом главному герою игры предстоит исследовать новую локацию и столкнуться с темами алхимии, медицины и представлениями о природе болезней в XVI веке. По мере развития событий нам предстоит раскрыть факты, которые приведут к серьезной интриге с драгоценными артефактами.

Во время проведения PGA пиарщика Warhorse спросили, как он оценивает масштаб Mysteria Ecclesiae по сравнению с DLC для The Witcher 3, а именно Hearts of Stone и Blood and Wine. По его словам, это гораздо более масштабные проекты, хотя, на его взгляд, до сих пор не было дополнения для KCD, которое бы уделяло столько внимания сложности сюжета и квестов, а монастырь — это, по сути, мини-мир со своей собственной историей внутри более крупного открытого мира.

Расширение можно будет начать после прибытия в Кутна-Гору, и важную роль в нем будет играть механика создания различных зелий, хотя, если верить слухам, переживать о том, что алхимических способностей окажется недостаточно, не стоит. Все необходимое для прохождения Mysteria Ecclasiae будет доступно в рамках дополнения.

Релиз Mysteria Ecclesiae состоится 11 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.