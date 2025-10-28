Mysteria Ecclesiae станет самым серьезным сюжетным DLC для KCD2, утверждает Warhorse

Чешская студия Warhorse продолжает активно развивать Kingdom Come: Deliverance 2. После уже выпущенных Brushes with Death и Legacy of the Forge в ноябре игроков ждет третье крупное дополнение — Mysteria Ecclesiae.
По словам разработчиков, сюжет Mysteria Ecclesiae расскажет о смертельной чуме, которую PR-менеджер Warhorse Studios Тобиас Штольц-Цвиллинг полушутя, полусерьезно называет средневековым COVID. При этом главному герою игры предстоит исследовать новую локацию и столкнуться с темами алхимии, медицины и представлениями о природе болезней в XVI веке. По мере развития событий нам предстоит раскрыть факты, которые приведут к серьезной интриге с драгоценными артефактами.
Во время проведения PGA пиарщика Warhorse спросили, как он оценивает масштаб Mysteria Ecclesiae по сравнению с DLC для The Witcher 3, а именно Hearts of Stone и Blood and Wine. По его словам, это гораздо более масштабные проекты, хотя, на его взгляд, до сих пор не было дополнения для KCD, которое бы уделяло столько внимания сложности сюжета и квестов, а монастырь — это, по сути, мини-мир со своей собственной историей внутри более крупного открытого мира.
Расширение можно будет начать после прибытия в Кутна-Гору, и важную роль в нем будет играть механика создания различных зелий, хотя, если верить слухам, переживать о том, что алхимических способностей окажется недостаточно, не стоит. Все необходимое для прохождения Mysteria Ecclasiae будет доступно в рамках дополнения.
Релиз Mysteria Ecclesiae состоится 11 ноября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
В предыдущем ДЛС задушили ковкой всякого барахла, здесь зельеварение еще и в замкнутой локации. Слизерину 100 баллов!
Из всех механик и возможностей игры выбрали самые скучные. При этом в первой части тоже было задание в монастыре, ничего нового придумать не могут. Плюс только один, не пришлось долго ждать, пройду, закрою гештальт и удалю нафиг, а то места кучу занимает.
Да, мне тоже вспомнился один из квестов в первой части, тоже что-то связанное то ли с чумой, то ли с отравлением. Но мне ещё тогда показалось, что в том квесте куда больше потенциала, разрабам как будто не дали раскрыть его как следует в первой части, а тут развязали руки.
Ну, "на вкус и цвет...". Мне лично оба ДЛЦ зашли. На выполнении кузнечных заданий состояние для Индро сколотил (хотя, конечно, с продажи амуниции поверженных врагов, выручка больше). А от зелий конкретная польза есть. На баффах от высокоуровневых зелий еженедельный турнир очень легко проходится даже без особых фехтовальных умений (знай себе, парируй да бей в ответ, пока у врага стамина не закончится). Так что, ещё разок окунуться в средневековый быт, да ещё и бесплатно, - с превеликим удовольствием. Игра - шедевр!
Пффф... очередное филлерное дополнение, которое никак не дополняет основную историю либо и вовсе даже не продолжает её. Вертел на одном месте такие DLC.