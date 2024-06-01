На масштаб Kingdom Come Deliverance 2 повлияли ограничения XSS; будет работать в разрешении 4K при 30 к/с на PS5 и XSX

На масштаб Kingdom Come: Deliverance 2 повлияли аппаратные ограничения Xbox Series S, поскольку разработчики могли создать игру только на 25% больше, чем ее предшественница.
Как сообщает чешский сайт Zing.cz, во время текущего мероприятия Game Access в Брно, Чешская Республика, продюсер Мартин Клима подтвердил, что технические ограничения Xbox Series S, а именно 10 ГБ оперативной памяти, повлияли на масштаб Kingdom Come Deliverance 2. Поскольку самая слабая консоль текущего поколения имеет всего на 25% больше оперативной памяти, Warhorse Studios решила сделать игру только на 25% больше, чем ее предшественница. Это не первый раз, когда мы слышим, как консоль Microsoft повлияла на разработку многоплатформенных игр, но это все равно разочаровывает.
Во время мероприятия продюсер Kingdom Come Deliverance 2 также сообщил, что на PlayStation 5 и Xbox Series X игра будет работать в разрешении 4K и 30 кадрах в секунду, хотя не было указано, будет ли это нативное разрешение 4K или масштабированное. На Xbox Series S игра будет работать в разрешении 1440p и режиме 30 FPS. Отсутствие нескольких режимов отображения говорит о том, что игра будет интенсивно использовать процессор, что и ожидается от ролевой игры с открытым миром.
Хотя работа Kingdom Come Deliverance 2 на консолях всего в 30 FPS разочаровывает, производительность должна быть как минимум стабильной. Игра, по-видимому, уже стабильно работает на скорости выше 30 FPS, так что на этом раннем этапе оптимизация определенно опережает первую часть серии, которая не очень гладко работала на консолях. На ПК разработчики подтвердили, что NVIDIA DLSS уже обеспечивает до 80 FPS при разрешении 4K с очень высокими настройками графики (на процессоре AMD Ryzen 7950X3D и графическом процессоре RTX 4080 Super).
Kingdom Come Deliverance 2 выходит в этом году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Очередной пример как консоли режут игры. Они их резали 20 лет назад и сейчас.
Огромный потенциал игр на пк рушится о концепцию консоли/приставки 40 летней давности.
Зачем обманываешь, нехороший! Тут давеча эксперт сказал правду, как оно есть на самом деле, а ты тут со своими мнением неправильным!
Ой, забыл имя подтереть. Да и хрен с ним.
Глупо думать, что делая игры для более мощных устройств, разработчики добивались бы какого-то невероятного прогресса. Скорее всего была бы просто хуже оптимизация. На оптимизацию нужно время, а это деньги, издатели бы просто экономили бы на этом. А так хоть эта устаревшая консоль их заставляет. Кроме того, какое там среднее железо на ПК сейчас? В любом случае выгоднее делать игру под большую аудиторию.
С одной стороны консоли режут потенциал, с другой даже с урезанным потенциалом разрабы не могут в 4 из 5 игр завезти оптимизацию на релизе. У любого потенциала должен быть предел. Буквально год назад разрабы атомик харт говорили о том, что не в последую очередь хорошая оптимизация это продукт работы с ограниченным ресурсом производительности.
Правда конечно где-то посередине, но представим, что для условно стабильных 30 кадров в 1080p требовалось что-то мощнее xboxss, люди бы взвыли. А если бы этим порогом стало что-то мощнее xboxsx и ps5, то больше 50% игроков буду играть на минималках, а то и вовсе не смогут запустить игру. И это не беря в расчет нынешние дела с оптимизацией. Такое никакие настройки, даже с 10 пресетами качества на каждый параметр, не исправят.
Этот потенциал разбился о 10 гб памяти(
Никто никого не режет,стабильная отмазка.
А на ПК будет генерация кадров.
что за чушь? рдр 2 ни как это не помешало, а консоль там ещё слабее пс 4, абсолютная чушь, эти рукожопы и первый кингдом до ума не довели, оптимизация на рекомендуемом компе там посредственная
Есть множество игр с открытым миром у которых огромная карта, там разработчики видимо как-то смогли влезть даже в старые стандартные 8 Гб оперативной памяти, а этим мало оказалось. Похоже просто кривизна рук главный ограничивающий фактор.
оправдание как дырка есть у всех
опять из-за ориентации на ЛГБТ аудиторию не получилось сделать нормально
Пилили бы чисто под ПК - влезло бы всё что надо.
Не на ЛГБТ, а на фемок, инфа сотка
Ну как всегда, динамический 4к где в основном будет 1080п. Они всегда так говорят а потом консольщики утверждают что у них 4к когда сами в 1080п играют
Щас 90% пегача, у которых правда-правда 4090, начнут нос воротить
Самое забавное из за какой консоли. Бокс сейчас в целом отстает от любой из платформ, а порой довольно серьёзно и ради этой консоли идти на такие жертвы...
Мда, а помню выход третей готики, да было глючно и тд но какая картинка, карта огромная без всяких подзагрузок, было круто и именно благодаря тому что это был пк эксклюзив
а консоли то...)