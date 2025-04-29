Над KC: Deliverance 2 работала куча консультантов, чтобы никого не оскорбить, так как Даниэль Вавра боялся увольнения

Сооснователь Warhorse Studios и творческий директор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра появился в подкасте под названием "Insider" на YouTube и дал интервью о разработке игры, в котором рассказал, что он очень боялся, что журналисты снова начнут его преследовать и терроризировать, искать его высказывания на Facebook, переводить его слова автопереводчиком и писать статьи о том, что он "ультраправый Трампист, который против разнообразия т.д." Вавра опасался, что в итоге из-за этого его уволят и поэтому было решено нанять целый штат консультантов, чтобы никого случайно не оскорбить.
Вавра: Мы перепроверили всё с кучей разных консультантов, чтобы никто не возмутился, мол, мы кого-то неправильно показали. Для каждой религии, меньшинства, любой группы людей у нас были консультанты — мы отправляли им сценарий и спрашивали, нет ли там ошибок. Их советы пошли на пользу — в итоге игра стала только лучше, потому что они указали, что стоит исправить...
Kingdom Come: Deliverance 2 вышла в феврале 2025 и стала одной из самых успешных игр года: ее продажи превысили два миллиона копий меньше чем через две недели после релиза. Тем не менее, игру очень часто критиковали за повестку и то, что создатели игры "прогнулись под меньшинства".
Лицемер. А когда - то говорил: мы делаем игру так как хотим и видим. В итоге? Тьфу, правильно что первую, что вторую не покупал и даже не играл. Раньше делали игры, сейчас делают - Ой, не оскорбить бы кого.
Историческая игра, если она делается как надо, сама по себе оскорбляет многих, и плевать на недовольных. Ты либо делаешь аутентичную игру оной эпохи, либо ты делаешь глянцевую помойку, что они и сделали.
Согласен, столько крику с его стороны и понтов было, да игра получилась крутая ничего против не скажу, но то что он говорит одно потом оказывается по другому мда
Сейчас делаю повесточное дерьмо а не игры
Если чесно уже незнаю во что играть так как новые куда не посмотри то негр в Японии
То лезбухи малолетние то еще кто-то другой!
И да например таких игр как постал угарных уже не будет так как разрабы боятся кого оскорбить а постла была в целом хороша особенно когда надо было место глушака кошку на садить
короче хренов лицемер вавра в страхе решил добровольно набутылиться..)
Вавра оказался обычным ссыкуном , который ради денюшки попустился своим принципал и своим же словам . Я бы ещё смог объяснить появление негра , исторически это возможно , связь Сизизмунда с Османской империей султана Баязида , там и вправду завозили африканцев для рабского труда и со временем давали им свободу и они селились в городе, могли пойти на службу в армию. Но все мы понимаем , что и это и гомосятина впихнута ради галочки .
Чехи все такие трусливые
Скорее боялся что не заплатят, это было бы честнее. ))
Кто оплатил эту гомосячую ахинею, ЮСАИД, или кто, признавайся курва! xD)
Его пока приостановили (не закрыли), так что это походу ЕС. Там же щас многие африканские страны подают иски, мол, вы тут нас оккупировали, а теперь мы свободные, так что давайте возмещайте, а эти не хотят платить, они их до сих пор за людей не считают очевидно, ну и вот таким способом дурят людей. Очень многие реально думают, что происходящее правильно, что они не расисты, а поэтому хорошие, а кто против расисты, а поэтому плохие, как будто речь идёт именно об этом. Вот что такое "развитый мир" - "Ложь! Ложь! Ложь!".
Фу таким быть. Что же он до этого по другому пел?(р.)
Чехи они такие боятся всего !
И да если бы я был на егт месте мне бы было плевать на продажных журналюг я бы их просто н***й послал и все! А критиков темболее еще дальще бы послал!
Учитывая что в игре практически нет взаимодействий с другими этносами, и религиями - кроме чешской, его вы высказывания звучат как то нелепо. Ну окей для того чтобы прописать иноземца ему нужна была консультация, и все? // Василий Ким
В игре помимо чехов встречаются немцы, венгры, поляки, ромы-цыгане, евреи, так что чисто теоретически могли и консультироваться.
Et tu, Vavra?
Как-то мерзко это всё получается в этой реальности. Смотришь, вроде бы перед тобой человек,а по факту дерьмо. Тьфу.