Над KC: Deliverance 2 работала куча консультантов, чтобы никого не оскорбить, так как Даниэль Вавра боялся увольнения

Сооснователь Warhorse Studios и творческий директор Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра появился в подкасте под названием "Insider" на YouTube и дал интервью о разработке игры, в котором рассказал, что он очень боялся, что журналисты снова начнут его преследовать и терроризировать, искать его высказывания на Facebook, переводить его слова автопереводчиком и писать статьи о том, что он "ультраправый Трампист, который против разнообразия т.д." Вавра опасался, что в итоге из-за этого его уволят и поэтому было решено нанять целый штат консультантов, чтобы никого случайно не оскорбить.

Вавра: Мы перепроверили всё с кучей разных консультантов, чтобы никто не возмутился, мол, мы кого-то неправильно показали. Для каждой религии, меньшинства, любой группы людей у нас были консультанты — мы отправляли им сценарий и спрашивали, нет ли там ошибок. Их советы пошли на пользу — в итоге игра стала только лучше, потому что они указали, что стоит исправить...

Kingdom Come: Deliverance 2 вышла в феврале 2025 и стала одной из самых успешных игр года: ее продажи превысили два миллиона копий меньше чем через две недели после релиза. Тем не менее, игру очень часто критиковали за повестку и то, что создатели игры "прогнулись под меньшинства".