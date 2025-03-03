Написание огромного сценария Kingdom Come: Deliverance 2 заняло 6-7 лет

Kingdom Come Deliverance 2 зарекомендовала себя как один из самых значительных релизов в жанре однопользовательских реалистичных RPG за последние десятилетия. С точки зрения игрового процесса и визуальных улучшений эта игра превзошла даже свою предшественницу.
Однако все это погружение — не просто результат улучшенной пошаговой игровой механики; сценарий игры также сыграл заметную роль в том, чтобы выделить RPG среди моря крупных AAA-релизов.
Теперь Тобиас Штольц-Цвиллинг, глобальный менеджер по связям с общественностью в Warhorse Studios, подтвердил, сколько лет потребовалось для завершения сценария Kingdom Come Deliverance 2. Сценарий игры охватывает более 2,2 миллиона слов и является самым большим в игровой индустрии.
В интервью Tech4Gamers Штольц-Цвиллинг пояснил, что команде потребовалось от 6 до 7 лет, чтобы завершить огромный сценарий. Он также добавил, что написание никогда не заканчивается, и всегда есть «идеи и дела», которые нужно развивать во время написания сценария. Неудивительно, что в Kingdom Come Deliverance 2 так много всего нужно сделать.
«6-7 лет… Написание никогда не заканчивается. Всегда есть идеи и дела, которые нужно сделать».
Если говорить в целом, то только Baldur’s Gate 3 может сравниться с ней по объему со сценарием в 2 миллиона слов.
Главный герой, актер озвучивания Индржиха, Том Маккей, ранее также сообщал, что провел в кабинке более 500 часов. Согласно сообщению на форуме game dev, этот промежуток времени равен более 150 часам внутриигровых диалогов.
"промежуток времени равен более 150 часам внутриигровых диалогов." - один текст читают по 3-4 раза. Часть вообще вырезается. Поэтому не надо думать, что Индро в игре 150 часов говорит
2-3 недели
Пойдет я мод прставил бесконечные сохранения // Грей Поиск
Да там и так они есть на каждой деревне // Seryoga Victorovich
Кингдом Соме Деливервнсе два // Сергей Бегленко
Персонажи проваливаются в текстуры провал года а не игра
Я хоть игру прошёл, и она мне даже понравилась - звучит просто ахахаха. 7 лет на написание сценария - верю-верю. Семь лет - это буквально промежуток между первой и второй частями, и не стоит забывать что у первой части были длс.
Вот то что в игре очень много озвучки - тут пожалуй да, сложно поспорить. Я перед началом докачивал пакет с чешской озвучкой - а он семь гигов весил. Чисто озвучка.
Хвалятся кол-вом текста, который там абсолютно не нужен, ну когда больше нечем, то да.
Во во )))
Такое могут ляпнуть, только игроки по типу доты, соулсов и прочих пустышек, для которых игры с глубоким сюжетом, сложно удержать в голове и следить за повествованием.
Категорически с вами согласен
конечно, особенно доп квесты, такое повествование что дальше некуда
И что не так с доп квестами? Интересные истории с идеальной продолжительностью. Терки между деревнями, попойки, расследования, все очень интересно и затягивает.
Или тебе нужны квесты из ассасонов, подай, принеси, убей?