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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 520 оценок

Написание огромного сценария Kingdom Come: Deliverance 2 заняло 6-7 лет

monk70
Новости

Kingdom Come Deliverance 2 зарекомендовала себя как один из самых значительных релизов в жанре однопользовательских реалистичных RPG за последние десятилетия. С точки зрения игрового процесса и визуальных улучшений эта игра превзошла даже свою предшественницу.

Однако все это погружение — не просто результат улучшенной пошаговой игровой механики; сценарий игры также сыграл заметную роль в том, чтобы выделить RPG среди моря крупных AAA-релизов.

Теперь Тобиас Штольц-Цвиллинг, глобальный менеджер по связям с общественностью в Warhorse Studios, подтвердил, сколько лет потребовалось для завершения сценария Kingdom Come Deliverance 2. Сценарий игры охватывает более 2,2 миллиона слов и является самым большим в игровой индустрии.

В интервью Tech4Gamers Штольц-Цвиллинг пояснил, что команде потребовалось от 6 до 7 лет, чтобы завершить огромный сценарий. Он также добавил, что написание никогда не заканчивается, и всегда есть «идеи и дела», которые нужно развивать во время написания сценария. Неудивительно, что в Kingdom Come Deliverance 2 так много всего нужно сделать.

«6-7 лет… Написание никогда не заканчивается. Всегда есть идеи и дела, которые нужно сделать».

Если говорить в целом, то только Baldur’s Gate 3 может сравниться с ней по объему со сценарием в 2 миллиона слов.

Главный герой, актер озвучивания Индржиха, Том Маккей, ранее также сообщал, что провел в кабинке более 500 часов. Согласно сообщению на форуме game dev, этот промежуток времени равен более 150 часам внутриигровых диалогов.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Лев Макридичев

"промежуток времени равен более 150 часам внутриигровых диалогов." - один текст читают по 3-4 раза. Часть вообще вырезается. Поэтому не надо думать, что Индро в игре 150 часов говорит

2
WarCraf4er

2-3 недели

1
Пользователь ВКонтакте

Пойдет я мод прставил бесконечные сохранения // Грей Поиск

0
Пользователь ВКонтакте

Да там и так они есть на каждой деревне // Seryoga Victorovich

1
Пользователь ВКонтакте

Кингдом Соме Деливервнсе два // Сергей Бегленко

0
ХЕЙТЕРМИРА

Персонажи проваливаются в текстуры провал года а не игра

0
MrGrave

Я хоть игру прошёл, и она мне даже понравилась - звучит просто ахахаха. 7 лет на написание сценария - верю-верю. Семь лет - это буквально промежуток между первой и второй частями, и не стоит забывать что у первой части были длс.
Вот то что в игре очень много озвучки - тут пожалуй да, сложно поспорить. Я перед началом докачивал пакет с чешской озвучкой - а он семь гигов весил. Чисто озвучка.

-1
Partenavia

Хвалятся кол-вом текста, который там абсолютно не нужен, ну когда больше нечем, то да.

-6
askazanov

Во во )))

-3
Bupycop

Такое могут ляпнуть, только игроки по типу доты, соулсов и прочих пустышек, для которых игры с глубоким сюжетом, сложно удержать в голове и следить за повествованием.

5
BlaikOrka Bupycop

Категорически с вами согласен

4
Partenavia Bupycop

конечно, особенно доп квесты, такое повествование что дальше некуда

-3
Bupycop Partenavia

И что не так с доп квестами? Интересные истории с идеальной продолжительностью. Терки между деревнями, попойки, расследования, все очень интересно и затягивает.
Или тебе нужны квесты из ассасонов, подай, принеси, убей?

0