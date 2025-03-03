Написание огромного сценария Kingdom Come: Deliverance 2 заняло 6-7 лет

Kingdom Come Deliverance 2 зарекомендовала себя как один из самых значительных релизов в жанре однопользовательских реалистичных RPG за последние десятилетия. С точки зрения игрового процесса и визуальных улучшений эта игра превзошла даже свою предшественницу.

Однако все это погружение — не просто результат улучшенной пошаговой игровой механики; сценарий игры также сыграл заметную роль в том, чтобы выделить RPG среди моря крупных AAA-релизов.

Теперь Тобиас Штольц-Цвиллинг, глобальный менеджер по связям с общественностью в Warhorse Studios, подтвердил, сколько лет потребовалось для завершения сценария Kingdom Come Deliverance 2. Сценарий игры охватывает более 2,2 миллиона слов и является самым большим в игровой индустрии.

В интервью Tech4Gamers Штольц-Цвиллинг пояснил, что команде потребовалось от 6 до 7 лет, чтобы завершить огромный сценарий. Он также добавил, что написание никогда не заканчивается, и всегда есть «идеи и дела», которые нужно развивать во время написания сценария. Неудивительно, что в Kingdom Come Deliverance 2 так много всего нужно сделать.

«6-7 лет… Написание никогда не заканчивается. Всегда есть идеи и дела, которые нужно сделать».

Если говорить в целом, то только Baldur’s Gate 3 может сравниться с ней по объему со сценарием в 2 миллиона слов.

Главный герой, актер озвучивания Индржиха, Том Маккей, ранее также сообщал, что провел в кабинке более 500 часов. Согласно сообщению на форуме game dev, этот промежуток времени равен более 150 часам внутриигровых диалогов.