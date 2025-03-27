"Настоящий пацифист": геймер полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2, вырубив 472 врага и сделав 0 убийств

Не только фанаты игр серии Souls могут удивлять нестандартными прохождениями. Недавно поклонник Kingdom Come: Deliverance 2 доказал, что даже в суровом мире средневековой Чехии можно совершить невозможное. Один из игроков завершил всю игру без единого убийства, продемонстрировав, что даже в эпоху войн и жестоких дуэлей можно придерживаться принципов пацифизма.

Геймер с ником hamfinity поделился своим достижением на форуме Reddit. Он полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2 в стиле "пацифиста", используя только ненасильственный способы нейтрализации противников. По его словам, еще в первой части игры он попробовал этот способ прохождения благодаря достижению "Милосердный", требующему завершить основной сюжет без убийств. Однако в Kingdom Come: Deliverance 2 такого достижения нет, и сам геймдизайн явно не предполагает подобный стиль игры. Тем не менее, hamfinity решил повторить свой эксперимент.

В первые недели после выхода игра постоянно менялась с патчами, поэтому я решил полностью отказаться от традиционного оружия и сыграть в стиле "средневекового Бэтмена.

— отметил он.

Разработчики Warhorse Studios явно не учитывали возможность пацифистского прохождения, поэтому игроку пришлось искать нестандартные способы избегать смертельных атак. Среди наиболее экстравагантных решений:

Позволять спутникам добивать врагов, оставляя их без шанса на убийственный удар со стороны игрока.

Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.

Использовать собаку Мутта, которая сама расправлялась с противниками, избавляя игрока от необходимости убивать.

Несмотря на сложности, hamfinity считает, что такой стиль игры идеально вписывается в характер Индро — главного героя, который пытается сохранить честь и человечность, даже когда мир вокруг принуждает его к насилию.

Этот необычный эксперимент еще раз показывает, насколько гибкой и многогранной может быть Kingdom Come: Deliverance 2 даже без официальной поддержки альтернативных стилей прохождения.