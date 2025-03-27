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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 4 617 оценок

"Настоящий пацифист": геймер полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2, вырубив 472 врага и сделав 0 убийств

Gutsz Gutsz

Не только фанаты игр серии Souls могут удивлять нестандартными прохождениями. Недавно поклонник Kingdom Come: Deliverance 2 доказал, что даже в суровом мире средневековой Чехии можно совершить невозможное. Один из игроков завершил всю игру без единого убийства, продемонстрировав, что даже в эпоху войн и жестоких дуэлей можно придерживаться принципов пацифизма.

Геймер с ником hamfinity поделился своим достижением на форуме Reddit. Он полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2 в стиле "пацифиста", используя только ненасильственный способы нейтрализации противников. По его словам, еще в первой части игры он попробовал этот способ прохождения благодаря достижению "Милосердный", требующему завершить основной сюжет без убийств. Однако в Kingdom Come: Deliverance 2 такого достижения нет, и сам геймдизайн явно не предполагает подобный стиль игры. Тем не менее, hamfinity решил повторить свой эксперимент.

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В первые недели после выхода игра постоянно менялась с патчами, поэтому я решил полностью отказаться от традиционного оружия и сыграть в стиле "средневекового Бэтмена.

— отметил он.

Разработчики Warhorse Studios явно не учитывали возможность пацифистского прохождения, поэтому игроку пришлось искать нестандартные способы избегать смертельных атак. Среди наиболее экстравагантных решений:

  • Позволять спутникам добивать врагов, оставляя их без шанса на убийственный удар со стороны игрока.
  • Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.
  • Использовать собаку Мутта, которая сама расправлялась с противниками, избавляя игрока от необходимости убивать.

Несмотря на сложности, hamfinity считает, что такой стиль игры идеально вписывается в характер Индро — главного героя, который пытается сохранить честь и человечность, даже когда мир вокруг принуждает его к насилию.

Этот необычный эксперимент еще раз показывает, насколько гибкой и многогранной может быть Kingdom Come: Deliverance 2 даже без официальной поддержки альтернативных стилей прохождения.

16
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
barabear
Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.

так это буквально считается убийством

46
slim108

Ты его убил! - Нет, его убила пуля. Я только нажал на курок...

33
-zotik-

Убиство животных не засчитыется если ты приказал собаке грохнуть оленя)

1
perseus163

"Ах, гравитация, бессердечная ты сука" (с)

6
211186

Ну с какой стороны посмотреть)))) помню было дело в РФ, кавказец ударил типа и тот упал и ударился о бордюр головой и отъехал потом в больнице. Так его не посадили, доказав, что тип умер от соприкосновения головы о бордюр, а не от удара в бороду. Вот так-то

0
StimulatingKian 211186

Закон что дышло. Помню, много говорили об этом несколько лет назад

0
Dark Corsair

Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.

Ну тогда можно было просто представить что стрелы убивают людей, а не человек державший лук и стрелявший из него) Так что по мне не считается, последний интересный случай игрового пацифиста как по мне был в WoW где человек играющий за таурена травника прокачался до максимального уровня добычей руды и сбором трав, без единого убийства любого живого существа, вот уж кто-то вошел в роль полностью)

18
Евгений Сверский

Типа падение Иштвана это тоже не он, а гравитация?

6
HerzokSCP

"он выпил много, на кубке подскользнулся и вылетил в окно, он такой неловкий." "Значит ты теперь отомстил?" "Да"

0
KabbalisticJerry
Позволять спутникам добивать врагов, оставляя их без шанса на убийственный удар со стороны игрока.
Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.
Использовать собаку Мутта, которая сама расправлялась с противниками, избавляя игрока от необходимости убивать.

Несмотря на сложности, hamfinity считает, что такой стиль игры идеально вписывается в характер Индро — главного героя, который пытается сохранить честь и человечность, даже когда мир вокруг принуждает его к насилию.

Ну если использовать такую логику, то какой-нибудь Гитлер был прям человечным человеком с высокими моральными принципами. Утрирую конечно, но такие моралисты всегда вызывали вопросы и опасения.

3
211186

Бл надоела это вылазяющая реклама на ПГ, совсем оборзели уже

2
Deival

AdGuard в помощь

2
erkins007

Тут есть реклама?

2
sa1958

Поставь блок.

0
Пользователь ВКонтакте

...разрыва. // Игорь Сергеев

1
-zotik-

Если уж в первой можно было так сделать то почему во второй невозможно было бы?)) Хотя спасибо хоть за это ачивку добавили

1
Andrey Wealson

Примитивно, тупо и неинтересно.

Натравить собаку на противника, как же это гуманно. А сам наверное стоял и наслаждался процессом.

Позволяя спутникам добивать врагов отсиживаясь при этом в кустах. Какой интересный процесс игры.

Сбрасывать спящих противников с высоты - где здесь человечность? Да и честью тут и близко не пахнет, это обычная трусость. Честь, это когда ты обнажаешь клинок и сражаешься лицом к лицу со своим врагом, а не вот это вот всё.

Всегда знал, что моралисты отличаются особой жестокостью.

1
AndralStormborn

Согласен

0
sa1958

Ну так не интересно.

1
Jarvis666

Так он их скидывал с высоты и затравливал спутниками. Без убийств это только на кулаках ведь, нет?

Кстати, вспомнился Rise of the Ronin, по моему единственный souls-like, где кулаки не смертельны и стоят наравне с холодным оружие. То есть можно вообще не пользоваться мечами и катанами и так же легко вырубать всех подряд, даже боссов и легко пройти без убийств всю игру.

0
otmorozzzov

Дэээ жаль что по итогу ты становишься просто тупо ультимативной машиной которая все знает, все умеет, все жрет. Выбор в начале что ты секретарь упрощает только прокачку учености которую на первых парах сложнее всего раскачать. Роли плея к сожалению нет, только всеумеющий Индро и больше никак

0
DrAgon_steel

Ачивку, ачивку-то дали?!

0
Seifer1986

Почему у спутников нет статистики по убийствам?

И должна быть ачивка "организатор убийств".

0
Daniil11993
Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.

Человек паук и Бэтмен тоже не убивают людей :).

0
ILPBF

дык не похрен ли)))

0
Light of Tfuth
"Настоящий пацифист": геймер полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2, вырубив 472 врага и сделав 0 убийств

Когда собаке делать нечего, она лижет яйца

-2