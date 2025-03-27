"Настоящий пацифист": геймер полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2, вырубив 472 врага и сделав 0 убийств

Не только фанаты игр серии Souls могут удивлять нестандартными прохождениями. Недавно поклонник Kingdom Come: Deliverance 2 доказал, что даже в суровом мире средневековой Чехии можно совершить невозможное. Один из игроков завершил всю игру без единого убийства, продемонстрировав, что даже в эпоху войн и жестоких дуэлей можно придерживаться принципов пацифизма.
Геймер с ником hamfinity поделился своим достижением на форуме Reddit. Он полностью прошел Kingdom Come: Deliverance 2 в стиле "пацифиста", используя только ненасильственный способы нейтрализации противников. По его словам, еще в первой части игры он попробовал этот способ прохождения благодаря достижению "Милосердный", требующему завершить основной сюжет без убийств. Однако в Kingdom Come: Deliverance 2 такого достижения нет, и сам геймдизайн явно не предполагает подобный стиль игры. Тем не менее, hamfinity решил повторить свой эксперимент.
В первые недели после выхода игра постоянно менялась с патчами, поэтому я решил полностью отказаться от традиционного оружия и сыграть в стиле "средневекового Бэтмена.
— отметил он.
Разработчики Warhorse Studios явно не учитывали возможность пацифистского прохождения, поэтому игроку пришлось искать нестандартные способы избегать смертельных атак. Среди наиболее экстравагантных решений:
- Позволять спутникам добивать врагов, оставляя их без шанса на убийственный удар со стороны игрока.
- Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.
- Использовать собаку Мутта, которая сама расправлялась с противниками, избавляя игрока от необходимости убивать.
Несмотря на сложности, hamfinity считает, что такой стиль игры идеально вписывается в характер Индро — главного героя, который пытается сохранить честь и человечность, даже когда мир вокруг принуждает его к насилию.
Этот необычный эксперимент еще раз показывает, насколько гибкой и многогранной может быть Kingdom Come: Deliverance 2 даже без официальной поддержки альтернативных стилей прохождения.
так это буквально считается убийством
Ты его убил! - Нет, его убила пуля. Я только нажал на курок...
Убиство животных не засчитыется если ты приказал собаке грохнуть оленя)
"Ах, гравитация, бессердечная ты сука" (с)
Ну с какой стороны посмотреть)))) помню было дело в РФ, кавказец ударил типа и тот упал и ударился о бордюр головой и отъехал потом в больнице. Так его не посадили, доказав, что тип умер от соприкосновения головы о бордюр, а не от удара в бороду. Вот так-то
Закон что дышло. Помню, много говорили об этом несколько лет назад
Сбрасывать бессознательных противников с высоты, позволяя гравитации завершить дело.
Ну тогда можно было просто представить что стрелы убивают людей, а не человек державший лук и стрелявший из него) Так что по мне не считается, последний интересный случай игрового пацифиста как по мне был в WoW где человек играющий за таурена травника прокачался до максимального уровня добычей руды и сбором трав, без единого убийства любого живого существа, вот уж кто-то вошел в роль полностью)
Типа падение Иштвана это тоже не он, а гравитация?
"он выпил много, на кубке подскользнулся и вылетил в окно, он такой неловкий." "Значит ты теперь отомстил?" "Да"
Ну если использовать такую логику, то какой-нибудь Гитлер был прям человечным человеком с высокими моральными принципами. Утрирую конечно, но такие моралисты всегда вызывали вопросы и опасения.
Бл надоела это вылазяющая реклама на ПГ, совсем оборзели уже
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Тут есть реклама?
Поставь блок.
...разрыва. // Игорь Сергеев
Если уж в первой можно было так сделать то почему во второй невозможно было бы?)) Хотя спасибо хоть за это ачивку добавили
Примитивно, тупо и неинтересно.
Натравить собаку на противника, как же это гуманно. А сам наверное стоял и наслаждался процессом.
Позволяя спутникам добивать врагов отсиживаясь при этом в кустах. Какой интересный процесс игры.
Сбрасывать спящих противников с высоты - где здесь человечность? Да и честью тут и близко не пахнет, это обычная трусость. Честь, это когда ты обнажаешь клинок и сражаешься лицом к лицу со своим врагом, а не вот это вот всё.
Всегда знал, что моралисты отличаются особой жестокостью.
Согласен
Ну так не интересно.
Так он их скидывал с высоты и затравливал спутниками. Без убийств это только на кулаках ведь, нет?
Кстати, вспомнился Rise of the Ronin, по моему единственный souls-like, где кулаки не смертельны и стоят наравне с холодным оружие. То есть можно вообще не пользоваться мечами и катанами и так же легко вырубать всех подряд, даже боссов и легко пройти без убийств всю игру.
Дэээ жаль что по итогу ты становишься просто тупо ультимативной машиной которая все знает, все умеет, все жрет. Выбор в начале что ты секретарь упрощает только прокачку учености которую на первых парах сложнее всего раскачать. Роли плея к сожалению нет, только всеумеющий Индро и больше никак
Ачивку, ачивку-то дали?!
Почему у спутников нет статистики по убийствам?
И должна быть ачивка "организатор убийств".
Человек паук и Бэтмен тоже не убивают людей :).
дык не похрен ли)))
Когда собаке делать нечего, она лижет яйца