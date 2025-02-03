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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.4 544 оценки

Настоящий шедевр! Kingdom Come: Deliverance 2 получила высокие оценки от критиков

butcher69
Новости

Уже завтра, 4 февраля, состоится релиз долгожданной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2, а сегодня многочисленные издания и блогеры опубликовали свои обзоры и оценки.

На момент написания статьи средняя оценка Kingdom Come: Deliverance 2 составляет 89 баллов на Metacritic и 91 баллов на OpenCritic. Журналисты высоко оценили Kingdom Come: Deliverance II, отметив детализированный средневековый мир, кинематографичность и эпичную историю. Особое восхищение вызвали побочные квесты, которые, по мнению критиков, не уступают основному сюжету и делают игру еще более увлекательной.

Многие уже называют Deliverance II одной из лучших ролевых игр в открытом мире, способной поднять жанр на новый уровень. Разработчики сохранили хардкорный подход к геймплею, сочетая историческую достоверность с напряженными сражениями и элементами выживания.

Вот что пишут критики:

Warhorse Studios создали триумфальное продолжение, которое во всех отношениях улучшает и расширяет классический оригинал. Kingdom Come: Deliverance 2 - это игра потрясающего масштаба, глубины и сложности, позволяющая вам стать дипломатом с гладкой речью, хитрым ремесленником, коварным головорезом, рыцарем в сияющих доспехах или любой комбинацией вышеперечисленного. Какие бы аспекты игры вам ни нравились, здесь найдется что-то для вас, и я могу с уверенностью сказать, что Kingdom Come: Deliverance 2 - это средневековый шедевр. Hey Poor Player
Kingdom Come: Deliverance II - это настоящий шедевр, которому удалось сделать невозможное: улучшить своего предшественника во всех аспектах, сохранив при этом его суть. Несмотря на сложное начальное обучение, игра предлагает уникальный и полезный опыт, который вознаграждает терпение и преданность незабываемыми моментами. Кинематографическое повествование, высококачественные побочные задания и часы развлечений - вот основные стимулы, которые помогут Генри в одном из лучших приключений года. Areajugones
Kingdom Come: Deliverance II предлагает фантастическую средневековую ролевую игру с динамичным миром, полным развлечений и побочных заданий. Главный квест, хотя и имеет несколько затянутых моментов, хорошо развивает первую игру и углубляет развитие персонажей с помощью неожиданных поворотов. В игре заметно улучшены графика, производительность и система, что в целом делает ее более плавной и глубокой. Поклонники Средневековья и ролевых игр получат массу удовольствия, особенно от усовершенствованной механики боя. Gameliner
Несмотря на то, что Kingdom Come Deliverance 2 предлагает мрачную средневековую RPG-песочницу с многослойным динамичным открытым миром, насыщенным деталями, она страдает от тех же проблем, что и оригинал. VideoGamer
25
45
Комментарии: 45
Ваш комментарий
Skameri942

Да ну, как такое может быть??? Там же целый один чернокожий персонаж!!! Повесточка так и прёт!!

5
Сергей Бачинец

Ну, по крайней мере, видео обзорщиков начинаются оптимистично )

6
Arno_Dorrian Сергей Бачинец

Нужен мод который убирает этот лист

0
Alex Row

месяц ленты в новостях о Kingdom Come 2 официально открыт

4
Лидер 666 Racist

УРА, потом еще ГТА6 вообще прям порвет интернет

0
-zotik-

Мб и не шедевр, но верится что будет отличная игра

1
Sneaky Pete

Жаль на любителя жанра

1
Комментарий удален
Комментарий удален
A E My life is a game

да я знаю. всегда смешно такое наблюдать

0
Котян Сутоевич My life is a game

Да, тут у них тут прав больше, к сожалению, прям как у современных баб.
А ещё на них жалобу бесполезно отправлять, тебе самому потом значок нарушителя прилетит).

0
My life is a game Котян Сутоевич

я крч в поддержку спросил "почему у них привилегии, на каком основании?"
меня заигнорили, видимо аргументов 0)

2
BewitchingBaron My life is a game
вообще это несправедливо конечно, тип кто раньше нашел и выложил новость, тот и должен остаться

просто пегач за толерантность и приближенные к админке петухи в почете, даже если опоздали с выкладыванием новости.

4
Song-Bird

а им всем давали фулл издание, что столько часов провели? вроде ж как что-то типа пролога было доступно...

0
Лидер 666 Racist

врятли они бы на прологе накатали бы под 200к, так что да, фул издание, но без патча первого дня. говорят патч решает куча багов и улучшает оптимизон, но это скорее для приставок, а для пк хз

1
Azrael Erelim

Я видел как один из них показывал что закрыл все достижения на 100%, а в них входят как минимум те что за полное прохождение сюжета

0
211186

Я нисколько не сомневался!!! Первая четкая была, перепрошел недавно с удовольствием. Что немаловажно, оставили русские сабы, не пошли на поводу у долбанной политоты

0
Nightcall2016

в Stalker 2 тоже есть русские сабы, так что, норм.

0
Alex-1785

В первой части меня на несколько часов хватило, снес и забыл, если вторая такая же, то даже не знаю стоит ли ее устанавливать.

0
ThoughtfulGerardo

боевка тупее тупого...

0
K0t Felix

Игра гойда!

-2
ADrus

Хм... Посмотрю обзоры сначала. В 1 части боевика очень на любителя

-2
My life is a game

в 2 части упростили

0
LeoMacReady My life is a game

как это читать "в второй"? Я не могу это выговорить

0
My life is a game LeoMacReady

да мысли быстрее, чем пишу)
во второй, да, так правильно,ты прав

0
Kenn1y

Если с момента первой части боевка не поменялась, то сильно на любителя.

-2
Лидер 666 Racist

стала на 10% легче, в целом все тоже самое, нужно очень хорошо натренироваться, что бы особенно сразу с 3-4 противниками вести бой.

0
-zotik-

Читал что вместо 5 или 6 стало 3 вроде

0
Real Slim Shady

Критики это худший источник, на который можно опираться, ниже только слова вроде - "Поверь мне брат"

-3
UralGames83Ru

Шедевр еще не вышедшей игры, которую они не успели еще пройти, но оценили на 8.5 баллов, что то не понятное с критиками творится. Ну да ладно, желаю фанатам данного шедевра, приятной и интересной игры. А я другой шедевр буду ждать. 😉😁

-3
LongDarkCat

Им за месяц дали доступ. По 100+ часов, обзоры уже есть.

0
1barac9U7ada7

Если игру ломанут на раннем или релизе вангую нытьё школоты опять авх2, опять 500 не тянет)

-5
My life is a game

так её 100% ломанут после релиза
защиты то нет

2
1barac9U7ada7 My life is a game

ну значит верный постер для вечно ноющих)

-1
My life is a game

отлично! это мы покупаем и предзагрузку делаем!

-8
вупсич пупсич

А предзагрузка так и не старовала я ненавижу эту игру, я делаю рефанд

меня прогрели как гоя

-8
Господин Никто

не бзди, стартовала

0
My life is a game

перезапусти стим
все пошло уже
в соседней теме уже люди пишут
не делай рефанд из за херни

зачем тебе эта пиратка?гемора с ней не оберешься потом

-1
вупсич пупсич My life is a game

А всё появилось, надо было из доты выйти.

-10
My life is a game вупсич пупсич

дота враг)

0
NatanieLzZ

Каждый раз одно и тоже. Неужели так сложно запомнить, что для старта предзагрузки нужно перезапустить стим

0