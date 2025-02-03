Настоящий шедевр! Kingdom Come: Deliverance 2 получила высокие оценки от критиков

Уже завтра, 4 февраля, состоится релиз долгожданной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2, а сегодня многочисленные издания и блогеры опубликовали свои обзоры и оценки.

На момент написания статьи средняя оценка Kingdom Come: Deliverance 2 составляет 89 баллов на Metacritic и 91 баллов на OpenCritic. Журналисты высоко оценили Kingdom Come: Deliverance II, отметив детализированный средневековый мир, кинематографичность и эпичную историю. Особое восхищение вызвали побочные квесты, которые, по мнению критиков, не уступают основному сюжету и делают игру еще более увлекательной.

Многие уже называют Deliverance II одной из лучших ролевых игр в открытом мире, способной поднять жанр на новый уровень. Разработчики сохранили хардкорный подход к геймплею, сочетая историческую достоверность с напряженными сражениями и элементами выживания.

Вот что пишут критики:

Warhorse Studios создали триумфальное продолжение, которое во всех отношениях улучшает и расширяет классический оригинал. Kingdom Come: Deliverance 2 - это игра потрясающего масштаба, глубины и сложности, позволяющая вам стать дипломатом с гладкой речью, хитрым ремесленником, коварным головорезом, рыцарем в сияющих доспехах или любой комбинацией вышеперечисленного. Какие бы аспекты игры вам ни нравились, здесь найдется что-то для вас, и я могу с уверенностью сказать, что Kingdom Come: Deliverance 2 - это средневековый шедевр. Hey Poor Player

Kingdom Come: Deliverance II - это настоящий шедевр, которому удалось сделать невозможное: улучшить своего предшественника во всех аспектах, сохранив при этом его суть. Несмотря на сложное начальное обучение, игра предлагает уникальный и полезный опыт, который вознаграждает терпение и преданность незабываемыми моментами. Кинематографическое повествование, высококачественные побочные задания и часы развлечений - вот основные стимулы, которые помогут Генри в одном из лучших приключений года. Areajugones

Kingdom Come: Deliverance II предлагает фантастическую средневековую ролевую игру с динамичным миром, полным развлечений и побочных заданий. Главный квест, хотя и имеет несколько затянутых моментов, хорошо развивает первую игру и углубляет развитие персонажей с помощью неожиданных поворотов. В игре заметно улучшены графика, производительность и система, что в целом делает ее более плавной и глубокой. Поклонники Средневековья и ролевых игр получат массу удовольствия, особенно от усовершенствованной механики боя. Gameliner

Несмотря на то, что Kingdom Come Deliverance 2 предлагает мрачную средневековую RPG-песочницу с многослойным динамичным открытым миром, насыщенным деталями, она страдает от тех же проблем, что и оригинал. VideoGamer