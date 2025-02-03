Настоящий шедевр! Kingdom Come: Deliverance 2 получила высокие оценки от критиков

Уже завтра, 4 февраля, состоится релиз долгожданной ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2, а сегодня многочисленные издания и блогеры опубликовали свои обзоры и оценки.
На момент написания статьи средняя оценка Kingdom Come: Deliverance 2 составляет 89 баллов на Metacritic и 91 баллов на OpenCritic. Журналисты высоко оценили Kingdom Come: Deliverance II, отметив детализированный средневековый мир, кинематографичность и эпичную историю. Особое восхищение вызвали побочные квесты, которые, по мнению критиков, не уступают основному сюжету и делают игру еще более увлекательной.
Многие уже называют Deliverance II одной из лучших ролевых игр в открытом мире, способной поднять жанр на новый уровень. Разработчики сохранили хардкорный подход к геймплею, сочетая историческую достоверность с напряженными сражениями и элементами выживания.
Вот что пишут критики:
Warhorse Studios создали триумфальное продолжение, которое во всех отношениях улучшает и расширяет классический оригинал. Kingdom Come: Deliverance 2 - это игра потрясающего масштаба, глубины и сложности, позволяющая вам стать дипломатом с гладкой речью, хитрым ремесленником, коварным головорезом, рыцарем в сияющих доспехах или любой комбинацией вышеперечисленного. Какие бы аспекты игры вам ни нравились, здесь найдется что-то для вас, и я могу с уверенностью сказать, что Kingdom Come: Deliverance 2 - это средневековый шедевр. Hey Poor Player
Kingdom Come: Deliverance II - это настоящий шедевр, которому удалось сделать невозможное: улучшить своего предшественника во всех аспектах, сохранив при этом его суть. Несмотря на сложное начальное обучение, игра предлагает уникальный и полезный опыт, который вознаграждает терпение и преданность незабываемыми моментами. Кинематографическое повествование, высококачественные побочные задания и часы развлечений - вот основные стимулы, которые помогут Генри в одном из лучших приключений года. Areajugones
Kingdom Come: Deliverance II предлагает фантастическую средневековую ролевую игру с динамичным миром, полным развлечений и побочных заданий. Главный квест, хотя и имеет несколько затянутых моментов, хорошо развивает первую игру и углубляет развитие персонажей с помощью неожиданных поворотов. В игре заметно улучшены графика, производительность и система, что в целом делает ее более плавной и глубокой. Поклонники Средневековья и ролевых игр получат массу удовольствия, особенно от усовершенствованной механики боя. Gameliner
Несмотря на то, что Kingdom Come Deliverance 2 предлагает мрачную средневековую RPG-песочницу с многослойным динамичным открытым миром, насыщенным деталями, она страдает от тех же проблем, что и оригинал. VideoGamer
Да ну, как такое может быть??? Там же целый один чернокожий персонаж!!! Повесточка так и прёт!!
Ну, по крайней мере, видео обзорщиков начинаются оптимистично )
Нужен мод который убирает этот лист
месяц ленты в новостях о Kingdom Come 2 официально открыт
УРА, потом еще ГТА6 вообще прям порвет интернет
Мб и не шедевр, но верится что будет отличная игра
Жаль на любителя жанра
да я знаю. всегда смешно такое наблюдать
Да, тут у них тут прав больше, к сожалению, прям как у современных баб.
А ещё на них жалобу бесполезно отправлять, тебе самому потом значок нарушителя прилетит).
я крч в поддержку спросил "почему у них привилегии, на каком основании?"
меня заигнорили, видимо аргументов 0)
просто пегач за толерантность и приближенные к админке петухи в почете, даже если опоздали с выкладыванием новости.
а им всем давали фулл издание, что столько часов провели? вроде ж как что-то типа пролога было доступно...
врятли они бы на прологе накатали бы под 200к, так что да, фул издание, но без патча первого дня. говорят патч решает куча багов и улучшает оптимизон, но это скорее для приставок, а для пк хз
Я видел как один из них показывал что закрыл все достижения на 100%, а в них входят как минимум те что за полное прохождение сюжета
Я нисколько не сомневался!!! Первая четкая была, перепрошел недавно с удовольствием. Что немаловажно, оставили русские сабы, не пошли на поводу у долбанной политоты
в Stalker 2 тоже есть русские сабы, так что, норм.
В первой части меня на несколько часов хватило, снес и забыл, если вторая такая же, то даже не знаю стоит ли ее устанавливать.
боевка тупее тупого...
Игра гойда!
Хм... Посмотрю обзоры сначала. В 1 части боевика очень на любителя
в 2 части упростили
как это читать "в второй"? Я не могу это выговорить
да мысли быстрее, чем пишу)
во второй, да, так правильно,ты прав
Если с момента первой части боевка не поменялась, то сильно на любителя.
стала на 10% легче, в целом все тоже самое, нужно очень хорошо натренироваться, что бы особенно сразу с 3-4 противниками вести бой.
Читал что вместо 5 или 6 стало 3 вроде
Критики это худший источник, на который можно опираться, ниже только слова вроде - "Поверь мне брат"
Шедевр еще не вышедшей игры, которую они не успели еще пройти, но оценили на 8.5 баллов, что то не понятное с критиками творится. Ну да ладно, желаю фанатам данного шедевра, приятной и интересной игры. А я другой шедевр буду ждать. 😉😁
Им за месяц дали доступ. По 100+ часов, обзоры уже есть.
Если игру ломанут на раннем или релизе вангую нытьё школоты опять авх2, опять 500 не тянет)
так её 100% ломанут после релиза
защиты то нет
ну значит верный постер для вечно ноющих)
отлично! это мы покупаем и предзагрузку делаем!
А предзагрузка так и не старовала я ненавижу эту игру, я делаю рефанд
меня прогрели как гоя
не бзди, стартовала
перезапусти стим
все пошло уже
в соседней теме уже люди пишут
не делай рефанд из за херни
зачем тебе эта пиратка?гемора с ней не оберешься потом
А всё появилось, надо было из доты выйти.
дота враг)
Каждый раз одно и тоже. Неужели так сложно запомнить, что для старта предзагрузки нужно перезапустить стим