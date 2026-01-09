"Настоящим игрокам плевать": сооснователь Warhorse высказался о скандалах вокруг повестки в Kingdom Come: Deliverance 2

Серия Kingdom Come: Deliverance давно привыкла к скандалам. Первую часть ругали прогрессивные критики за недостаточную репрезентацию, а вторая часть сумела разозлить противоположный лагерь - из-за наличия нетрадиционного романа и чернокожего персонажа. Сооснователь Warhorse Studios и исполнительный продюсер Kingdom Come: Deliverance 2 Мартин Клима в интервью PC Gamer дал максимально прямой ответ на вопрос: повлияли ли эти споры на продажи, прием или настроение разработчиков?
По словам Климы, однозначного ответа нет. С одной стороны, скандалы принесли дополнительную рекламу. С другой стороны они вредят, потому что хочется говорить о самой игре, а не объяснять сложные и запутанные доводы. Но личное мнение Климы довольно однозначное: весь этот шум, по сути, ничего не изменил.
Мое личное мнение - вся эта шумиха имела значение лишь для горстки заядлых интернет-активистов. Они практически не пересекаются с обычной игровой аудиторией. Настоящим игрокам плевать на все это, и большинство из них, скорее всего, даже не слышали об этих псевдо-скандалах.
Что касается самих разработчиков, то влияние на них было минимальным.
Если и было, то в небольшой степени… Мы все чувствовали, что эти атаки были очень несправедливыми и нечестными - и для первой игры, и для второй.
По словам Климы, такие ситуации даже немного сплотили команду, создав ощущение "осажденной крепости".
Студия Warhorse ранее уже заявляла, что устала от вовлеченности в "культурные войны" и просто хочет "делать крутые видеоигры". Судя по всему, стратегия сосредоточиться на качестве игрового процесса и историческом повествовании, игнорируя идеологический шум, оказалась верной: Kingdom Come: Deliverance 2 не только стала коммерчески успешной, но и была удостоена звания "Игры года" от PCGamer, PlayGround и других изданий.
