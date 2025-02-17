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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 478 оценок

Неожиданно: Kingdom Come: Deliverance 2 стартовала с четвертого места в японском топе продаж

AceTheKing
Новости

Издание Famitsu поделилось свежим топом продаж видеоигр в Японии за период с 3 по 9 февраля. Несмотря на то, что в японском чарте традиционно доминируют игры японских компаний, некоторые сюрпризы все-таки имеются.

Западной Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse удалось пробиться в японский топ-продаж, расположившись на четвертом месте с 6484 проданных копий. Помимо неё, из западных игр в чарте так же присутствует Minecraft и кооперативное приключение It Takes Two - вероятно интерес к ней вырос на фоне скорого релиза Split Fiction от студии Hazelight.

Топ-10 продаж:

  1. Super Mario Party Jamboree – 17 355
  2. Donkey Kong Country Returns HD – 16 254
  3. Mario Kart 8 Deluxe – 10 263
  4. Kingdom Come: Deliverance 2 – 6484
  5. Black Myth: Wukong – 5636
  6. Animal Crossing: New Horizons – 5244
  7. Minecraft – 4817
  8. Dynasty Warriors Origins – 4723
  9. Nintendo Switch Sports – 3620
  10. It Takes Two – 3557

Несмотря на доминацию японских игр, Kingdom Come: Deliverance 2 доказывает, что японские игроки готовы играть и в качественные западные проекты.

12
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
PanKotovsky

Странный конечно у японцев топ игр...

11
Kentarou

не странный
они обожают игры от нинтендо. еще с 80х до сих пор в топах постоянно.
То что ККД 2 в топе это вообще ахҮй

6
Kreliann

У них в топе игры, где в приоритете геймплей

0
Aizen Kaps

Ничего удивительного если посмотреть статистику продаж консолей. Спойлер, Switch в Японии купили в 5 раз больше, чем PS5 и Xbox S/X вместе взятые. После такого неудивительно, что уже лет 5, а то и больше весь топ-100 состоит в основном из игр на Nintendo.

1
Алексий Бяконт

''...японские игроки готовы играть и в качественные западные проекты."

Скажу больше, японские игроки готовы играть даже в качественные китайские проекты!

6
maximus388

Какой забавный заголовок. Неожиданно что: хорошо, плохо или то что вообще стартовала?
Четвертое место на релизе всего с 6К проданных копий, где рядом со схожими результатами обезьяна, вышедшая полгода назад, оставляет варианты для предположений.

Помнится, Ведьмак 3 на страте в данной локации раз в десять больше набирал, Киберпанк вообще больше 100К копий.

4
вупсич пупсич

Скажу больше, японцы готовы играть в игры!

3
Azimut zvuk

Тейк ту до сих пор в топе прикольно!

1
211186

Посмотрим как атсасин стартанет

0
Kreliann

На уровне дна. Они в Японии никогда хорошо не продавались, а такое издевательство над своей культурой местному покупателю точно интереса к франшизе не добавит.

2
Олег Дудин

Игра хорошая, почему бы не попасть в топ?

0
as1c

Игра топовая, так почему бы и нет, да и аналогов у этой игры нет.

0
Kentarou

Кстати есть фул локализация на японский язык. Очень качественно озвучено. Попробовал играть, будто играешь в аниме про средневековую эпоху. Прикольно, думаю во втором прохождении буду на японском проходить. Первое с чешским.

0
Рикочико

Даже японцы хотят увидеть сцену с Птачеком. 🥰

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

Скажу больше, японцы так скоро доберутся до Смуты!

-3
lesorub88

Это зрада а где сталкер 2 ???

-5