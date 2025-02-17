Неожиданно: Kingdom Come: Deliverance 2 стартовала с четвертого места в японском топе продаж

Издание Famitsu поделилось свежим топом продаж видеоигр в Японии за период с 3 по 9 февраля. Несмотря на то, что в японском чарте традиционно доминируют игры японских компаний, некоторые сюрпризы все-таки имеются.
Западной Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse удалось пробиться в японский топ-продаж, расположившись на четвертом месте с 6484 проданных копий. Помимо неё, из западных игр в чарте так же присутствует Minecraft и кооперативное приключение It Takes Two - вероятно интерес к ней вырос на фоне скорого релиза Split Fiction от студии Hazelight.
Топ-10 продаж:
- Super Mario Party Jamboree – 17 355
- Donkey Kong Country Returns HD – 16 254
- Mario Kart 8 Deluxe – 10 263
- Kingdom Come: Deliverance 2 – 6484
- Black Myth: Wukong – 5636
- Animal Crossing: New Horizons – 5244
- Minecraft – 4817
- Dynasty Warriors Origins – 4723
- Nintendo Switch Sports – 3620
- It Takes Two – 3557
Несмотря на доминацию японских игр, Kingdom Come: Deliverance 2 доказывает, что японские игроки готовы играть и в качественные западные проекты.
Странный конечно у японцев топ игр...
не странный
они обожают игры от нинтендо. еще с 80х до сих пор в топах постоянно.
То что ККД 2 в топе это вообще ахҮй
У них в топе игры, где в приоритете геймплей
Ничего удивительного если посмотреть статистику продаж консолей. Спойлер, Switch в Японии купили в 5 раз больше, чем PS5 и Xbox S/X вместе взятые. После такого неудивительно, что уже лет 5, а то и больше весь топ-100 состоит в основном из игр на Nintendo.
''...японские игроки готовы играть и в качественные западные проекты."
Скажу больше, японские игроки готовы играть даже в качественные китайские проекты!
Какой забавный заголовок. Неожиданно что: хорошо, плохо или то что вообще стартовала?
Четвертое место на релизе всего с 6К проданных копий, где рядом со схожими результатами обезьяна, вышедшая полгода назад, оставляет варианты для предположений.
Помнится, Ведьмак 3 на страте в данной локации раз в десять больше набирал, Киберпанк вообще больше 100К копий.
Скажу больше, японцы готовы играть в игры!
Тейк ту до сих пор в топе прикольно!
Посмотрим как атсасин стартанет
На уровне дна. Они в Японии никогда хорошо не продавались, а такое издевательство над своей культурой местному покупателю точно интереса к франшизе не добавит.
Игра хорошая, почему бы не попасть в топ?
Игра топовая, так почему бы и нет, да и аналогов у этой игры нет.
Кстати есть фул локализация на японский язык. Очень качественно озвучено. Попробовал играть, будто играешь в аниме про средневековую эпоху. Прикольно, думаю во втором прохождении буду на японском проходить. Первое с чешским.
Даже японцы хотят увидеть сцену с Птачеком. 🥰
Скажу больше, японцы так скоро доберутся до Смуты!
Это зрада а где сталкер 2 ???