Неожиданно: Kingdom Come: Deliverance 2 стартовала с четвертого места в японском топе продаж

Издание Famitsu поделилось свежим топом продаж видеоигр в Японии за период с 3 по 9 февраля. Несмотря на то, что в японском чарте традиционно доминируют игры японских компаний, некоторые сюрпризы все-таки имеются.

Западной Kingdom Come: Deliverance 2 от чешской студии Warhorse удалось пробиться в японский топ-продаж, расположившись на четвертом месте с 6484 проданных копий. Помимо неё, из западных игр в чарте так же присутствует Minecraft и кооперативное приключение It Takes Two - вероятно интерес к ней вырос на фоне скорого релиза Split Fiction от студии Hazelight.

Топ-10 продаж:

Super Mario Party Jamboree – 17 355 Donkey Kong Country Returns HD – 16 254 Mario Kart 8 Deluxe – 10 263 Kingdom Come: Deliverance 2 – 6484 Black Myth: Wukong – 5636 Animal Crossing: New Horizons – 5244 Minecraft – 4817 Dynasty Warriors Origins – 4723 Nintendo Switch Sports – 3620 It Takes Two – 3557

Несмотря на доминацию японских игр, Kingdom Come: Deliverance 2 доказывает, что японские игроки готовы играть и в качественные западные проекты.