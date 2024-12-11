Новое видео Kingdom Come: Deliverance 2 посвящено боевой системе

За последние несколько недель мы узнали много подробностей о Kingdom Come: Deliverance 2, но Warhorse Studios, видимо, посчитали, что ещё многое предстоит показать фанатам. Поэтому, как и было объявлено ранее, разработчики выпустили ещё одно видео, демонстрирующую средневековую RPG. Что немаловажно, оно существенно отличается от предыдущих.

В почти 16-минутном видео основное внимание уделяется акёрам, которые играют роли Индржиха и Яна— Тому Маккею и Люку Дейлу. Отправляясь в поход по региону Троски, который будет показан в KCD 2, актёры сталкиваются с человеком с арбалетом. Незнакомец отводит героев в лагерь, где подвергает их изнурительным тренировкам. Во время тренировок на экране появляются многочисленные фрагменты, демонстрирующие дуэли в игре.

Как и в первой игре, играя за Индро, игрокам придётся столкнуться не только с нападающими, вооружёнными оружием ближнего боя, но и с дальнобойными. Людям, которых тошнит от вида крови, следует быть осторожными, потому что в Kingdom Come: Deliverance 2 кровь будет литься ручьями.

Kingdom Come: Deliverance 2 дебютирует 4 февраля 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.