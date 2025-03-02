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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9.1 3 428 оценок

Новый мод для Kingdom Come: Deliverance 2 улучшает глобальное освещение

monk70
Новости

Моддер nimbul выпустил новый мод для Kingdom Come: Deliverance 2, который пытается улучшить её глобальное освещение. По умолчанию Kingdom Come: Deliverance 2 использует SVOGI от CRYENGINE. И с этим модом вы можете вывести её на новый уровень.

Если говорить более подробно, этот мод улучшает определенные аспекты глобального освещения. Например, некоторые области кажутся слишком темными, когда они должны быть более освещены. Таким образом, используя этот мод, вы улучшите эти области. Кроме того, мод направлен на увеличение количества света, отражающегося от окружающих материалов, позволяя им отражать больше цветного света. Кроме того, он пытается минимизировать утечку света.

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Вы можете скачать мод по этой ссылке.

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