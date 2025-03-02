Новый мод для Kingdom Come: Deliverance 2 улучшает глобальное освещение

Моддер nimbul выпустил новый мод для Kingdom Come: Deliverance 2, который пытается улучшить её глобальное освещение. По умолчанию Kingdom Come: Deliverance 2 использует SVOGI от CRYENGINE. И с этим модом вы можете вывести её на новый уровень.

Если говорить более подробно, этот мод улучшает определенные аспекты глобального освещения. Например, некоторые области кажутся слишком темными, когда они должны быть более освещены. Таким образом, используя этот мод, вы улучшите эти области. Кроме того, мод направлен на увеличение количества света, отражающегося от окружающих материалов, позволяя им отражать больше цветного света. Кроме того, он пытается минимизировать утечку света.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.