Новый мод для Kingdom Come: Deliverance 2 включает асинхронные вычисления, повышая производительность

Моддер ChemBoy1 выпустил мод для Kingdom Come: Deliverance 2, который включает асинхронные вычисления. Включив асинхронные вычисления, вы получите лучшую производительность в этой игре без каких-либо недостатков.

Асинхронные вычисления в основном позволяют конвейеру рендеринга выполнять задачи асинхронно, а не синхронно. Это может помочь графическому процессору завершить рендеринг кадров за более короткое время, тем самым повысив частоту кадров.

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Чтобы установить его, вам нужно будет создать папку «Mods» внутри основной папки Kingdom Come: Deliverance 2. После этого извлеките zip-файл в папку «Mods».