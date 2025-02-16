Новый мод для Kingdom Come: Deliverance 2 включает асинхронные вычисления, повышая производительность

Моддер ChemBoy1 выпустил мод для Kingdom Come: Deliverance 2, который включает асинхронные вычисления. Включив асинхронные вычисления, вы получите лучшую производительность в этой игре без каких-либо недостатков.
Асинхронные вычисления в основном позволяют конвейеру рендеринга выполнять задачи асинхронно, а не синхронно. Это может помочь графическому процессору завершить рендеринг кадров за более короткое время, тем самым повысив частоту кадров.
Вы можете скачать мод по этой ссылке. Чтобы установить его, вам нужно будет создать папку «Mods» внутри основной папки Kingdom Come: Deliverance 2. После этого извлеките zip-файл в папку «Mods».
На nexusmods и сам автор, и в комментариях к моду писали, что на слабых машинах производительность может падать с этим модом. Но, видимо, это не считается недостатком.
А на средних компах уже бессмысленно это ставить. Оптимизация слишком шикарная. Хотя мб кто хочет на ультра повысить графику.
Слабые машины не должны быть ориентиром.
но они могут быть условием
Хммм... Пожалуй, да, ты прав.
Ну как шикарная, в игре просто графона
разница 2 фпс))))и может это погрешность....полный бред
15-20 на моём конфиге.
папка как называеться ??просто mods или надо прописывать по другому?типа =mods ?
Просто mods
Фпс вообще никак не поменялся
Железо 7500f, gtx 1080.
Сказал чел с 1080)))
Скажи "спасибо", что ваще игра запустилась на твоём корче
70+ на высоких в 1080р
Спасибо разрабам за адекватность
3070ti 13600kf фпс улетел, что я даже отключил длсс
серьезно?
на моей слабой карте на средних летает на ура
5700x3D rtx4070 - результат нулевой, ну может 1-2 фпс
Ну 2 ФПС тоже хорошо
На RX 6600 XT прям отлично работает, по больше бы таких игр
было 131, стало 145.
В папку mods кидать папку enableasynccompute или файлы внутри неё?
Папку с файлами
папку. все моды кидаются папками для этой игры
На 3060 есть смысл ставить?
4070 super было 100 кадров, стало 110
чё теперь мод это новость? вот это новость
никаких изменений со старушкой 1070 ,ну разве что память на 100 мб меньше кушает с вкл. бустом. fsr стоит на качество.
https://imgsli.com/MzQ5ODc2/2/5
Чо бля*ь, хотите сказать они были неактивны в релизе?
Это залет уровня скайрима, они тоже релизнули в то время игру с включенной отладкой и отключенными оптимизациями процессора.
Сделали бы мод, который убирает щедро разбросанное гимно со всей богемии.
Хотел собаку покормить. Достал из инвентаря кусок солонины, специально для Барбоса купил. Но не заметил, что стою на гимне. Так этот кусок прям туда и упал. А тупая собака мясо вместе с этим гимном и съела.
Оно конечно реализм. И про гимно и про четвероногих гимноедов. Но нафик нужен такой реализм.
Игра сделана на движке 10 летней давности, если игры выпускаемые Крайтеком были оптимизированы, то любой кто брался за этот движок усирался с производительностью, даже картинка= РИМ вышел 10 лет назад, он смотрится и сейчас достойно(а местами лучше) этого К.C. Но всегда-ж можно сказать, что железо хреновое -_- , а может просто руки у кое кого не из того места...
И кстати- раньше не было вот этих ваших DLSS, FSR , Генераторки и прочего дерьма, все тянуло и работало в натив разрешении, а тут на тебе... мыло-мыло-мыло-мыло...
если можешь осилить большой объем текста, почитай как было раньше:
https://dtf.ru/hard/2940589-optimizacii-netu-razbiraemsya-byla-li-optimizaciya-ranshe-i-pochemu-dlss-eto-top-i-spasenie
Нахер мне читать как было раньше , если я и так это знаю , ты это тиктокерным зумерам доказывай.
Это ты про уменьшение разрешения ведущее к большему мылу чем апскейлы? Уменьшение настроек? Багованные неоптимизированные игры были всегда.
Ну я так и думал, что не осилишь. Читать - это же надо мозг включать, проще ныть и не вникать🤣
Что у тебя не тянет в нативе кстати и на какой видяхе то хоть, расскажешь?
Ты вообще (и N минусячих дуриков) видимо саму суть не вкурил того что я написал а высрал простыню, какую-то простыню которая НЕ имеет никакого дела к сказанному... типа ты умного включил.
пусть лучше выпустят мод который убирает всё гейство в игре аж противно вроде серьёзная игра а это гейство достало жду мода индро будет гетеро
Он и так будет гетеро, если ты своими шаловливыми ручонками не направить его по кривой дорожке.
тогда почему в прологе он лезет к пану птачеку?
в каком месте?
Смотри сколько геев друг к другу лезут, ужас