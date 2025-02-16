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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
9 2 394 оценки

Новый мод для Kingdom Come: Deliverance 2 включает асинхронные вычисления, повышая производительность

monk70
Новости

Моддер ChemBoy1 выпустил мод для Kingdom Come: Deliverance 2, который включает асинхронные вычисления. Включив асинхронные вычисления, вы получите лучшую производительность в этой игре без каких-либо недостатков.

Асинхронные вычисления в основном позволяют конвейеру рендеринга выполнять задачи асинхронно, а не синхронно. Это может помочь графическому процессору завершить рендеринг кадров за более короткое время, тем самым повысив частоту кадров.

Kingdom Come: Deliverance 2 "Повышение FPS - Асинхронные вычисления"

Вы можете скачать мод по этой ссылке. Чтобы установить его, вам нужно будет создать папку «Mods» внутри основной папки Kingdom Come: Deliverance 2. После этого извлеките zip-файл в папку «Mods».

76
64
Комментарии: 64
Ваш комментарий
clarkkent
Включив асинхронные вычисления, вы получите лучшую производительность в этой игре без каких-либо недостатков.

На nexusmods и сам автор, и в комментариях к моду писали, что на слабых машинах производительность может падать с этим модом. Но, видимо, это не считается недостатком.

33
вупсич пупсич

А на средних компах уже бессмысленно это ставить. Оптимизация слишком шикарная. Хотя мб кто хочет на ультра повысить графику.

4
Wing42

Слабые машины не должны быть ориентиром.

-32
homakabrams Wing42

но они могут быть условием

10
Wing42 homakabrams

Хммм... Пожалуй, да, ты прав.

4
John92Shepard вупсич пупсич

Ну как шикарная, в игре просто графона

-1
Grognac

разница 2 фпс))))и может это погрешность....полный бред

9
symp1ex

15-20 на моём конфиге.

1
Grognac symp1ex

папка как называеться ??просто mods или надо прописывать по другому?типа =mods ?

1
symp1ex Grognac

Просто mods

0
UNclear wHo

Фпс вообще никак не поменялся

Железо 7500f, gtx 1080.

4
Cimeries666

Сказал чел с 1080)))

-9
AlexZver

Скажи "спасибо", что ваще игра запустилась на твоём корче

-12
UNclear wHo AlexZver

70+ на высоких в 1080р

Спасибо разрабам за адекватность

5
trueseva

3070ti 13600kf фпс улетел, что я даже отключил длсс

-1
Ha4uTaJIo trueseva

серьезно?

0
антон фекалисимо

на моей слабой карте на средних летает на ура

1
MovableAlbin

5700x3D rtx4070 - результат нулевой, ну может 1-2 фпс

1
jax baron

Ну 2 ФПС тоже хорошо

1
Zuur_Dabak

На RX 6600 XT прям отлично работает, по больше бы таких игр

1
CROSS_718

было 131, стало 145.

0
pckot01

В папку mods кидать папку enableasynccompute или файлы внутри неё?

0
MovableAlbin

Папку с файлами

1
Elewaar

папку. все моды кидаются папками для этой игры

1
Xasan_06

На 3060 есть смысл ставить?

0
raib3rg

4070 super было 100 кадров, стало 110

0
1barac9U7ada7

чё теперь мод это новость? вот это новость

-1
PigiSigi

никаких изменений со старушкой 1070 ,ну разве что память на 100 мб меньше кушает с вкл. бустом. fsr стоит на качество.

Спойлер

https://imgsli.com/MzQ5ODc2/2/5

-1
Jerrido112

Чо бля*ь, хотите сказать они были неактивны в релизе?

Это залет уровня скайрима, они тоже релизнули в то время игру с включенной отладкой и отключенными оптимизациями процессора.

-3
fr54gh

Сделали бы мод, который убирает щедро разбросанное гимно со всей богемии.

Хотел собаку покормить. Достал из инвентаря кусок солонины, специально для Барбоса купил. Но не заметил, что стою на гимне. Так этот кусок прям туда и упал. А тупая собака мясо вместе с этим гимном и съела.

Оно конечно реализм. И про гимно и про четвероногих гимноедов. Но нафик нужен такой реализм.

-4
Kokoprime1991

Игра сделана на движке 10 летней давности, если игры выпускаемые Крайтеком были оптимизированы, то любой кто брался за этот движок усирался с производительностью, даже картинка= РИМ вышел 10 лет назад, он смотрится и сейчас достойно(а местами лучше) этого К.C. Но всегда-ж можно сказать, что железо хреновое -_- , а может просто руки у кое кого не из того места...

И кстати- раньше не было вот этих ваших DLSS, FSR , Генераторки и прочего дерьма, все тянуло и работало в натив разрешении, а тут на тебе... мыло-мыло-мыло-мыло...

-16
Pahant0Ss
И кстати- раньше не было вот этих ваших DLSS, FSR , Генераторки и прочего дерьма, все тянуло и работало в натив разрешении, а тут на тебе... мыло-мыло-мыло-мыло...

если можешь осилить большой объем текста, почитай как было раньше:

https://dtf.ru/hard/2940589-optimizacii-netu-razbiraemsya-byla-li-optimizaciya-ranshe-i-pochemu-dlss-eto-top-i-spasenie

5
Kokoprime1991 Pahant0Ss

Нахер мне читать как было раньше , если я и так это знаю , ты это тиктокерным зумерам доказывай.

-4
Grentari

Это ты про уменьшение разрешения ведущее к большему мылу чем апскейлы? Уменьшение настроек? Багованные неоптимизированные игры были всегда.

1
Pahant0Ss Kokoprime1991

Ну я так и думал, что не осилишь. Читать - это же надо мозг включать, проще ныть и не вникать🤣

Что у тебя не тянет в нативе кстати и на какой видяхе то хоть, расскажешь?

3
Kokoprime1991 Pahant0Ss

Ты вообще (и N минусячих дуриков) видимо саму суть не вкурил того что я написал а высрал простыню, какую-то простыню которая НЕ имеет никакого дела к сказанному... типа ты умного включил.

0
антон фекалисимо

пусть лучше выпустят мод который убирает всё гейство в игре аж противно вроде серьёзная игра а это гейство достало жду мода индро будет гетеро

-50
Hanzо

Он и так будет гетеро, если ты своими шаловливыми ручонками не направить его по кривой дорожке.

26
антон фекалисимо Hanzо

тогда почему в прологе он лезет к пану птачеку?

-24
ogtruepac антон фекалисимо

в каком месте?

6
антон фекалисимо ogtruepac
-39
qrbu антон фекалисимо

Смотри сколько геев друг к другу лезут, ужас

32