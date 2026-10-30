Новый мод добавляет поддержку DLSS 4.5 с технологией Multi-Frame Generation в Kingdom Come: Deliverance 2

Некоторые игроки были сильно разочарованы, когда Kingdom Come: Deliverance 2 вышла с поддержкой NVIDIA DLSS Super Resolution, но без функции генерации кадров. Не понятно, почему разработчики решили её не добавлять. Да, игра отлично работает на ПК, но наличие генерации кадров было бы приятным дополнением. И вот, спустя более года, один из моддеров добавил в игру поддержку NVIDIA DLSS 4.5 с технологией Multi-Frame Generation.

Если вдаваться в подробности, этот мод внедряет в игру полноценную поддержку генерации кадров DLSS. Кроме того, он обновляет версию DLSS и добавляет поддержку NVIDIA Reflex на уровне движка. Как уже упоминалось, присутствует и поддержка Multi-Frame Generation. Более того, мод корректно работает с элементами интерфейса и HDR.

Стоит также отметить, что владельцы видеокарт NVIDIA могут менять пресеты, не перезапуская игру. Выбранный пресет сохраняется даже при переключении режимов качества DLSS. Если же отключить принудительную настройку (установить значение «Off»), игра вернётся к собственному алгоритму выбора модели (CNN или Transformer).

Особенно здорово, что для этого мода предусмотрено внутриигровое меню. Игроки могут зайти в настройки графики и отрегулировать все упомянутые параметры. Это реализовано очень грамотно — создаётся ощущение, будто это официальная функция от самих разработчиков.

Скачать мод можно с нашего сайта по ссылке выше.