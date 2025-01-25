Новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 демонстрирует множества занятий, которые мы сможем попробовать по ходу сюжета

В новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2, выпущенном Warhorse Studios, показано, чем можно заняться в сельской местности во время средневекового приключения, в котором мы снова сможем играть за Генри.

Главный герой игры сможет попробовать свои силы в стрельбе из лука и арбалета, тренируя меткость с различными типами мишеней и сотрудничая с фермерами для выполнения многочисленных мероприятий, тем самым внося вклад в развитие территории.

Однако недостатка во второстепенных миссиях, связанных с этими местами, не будет: Генри будет охотиться на диких животных, представляющих угрозу для ферм, или расследовать загадочные события, требующие его вмешательства.

Трейлер дает представление о том, чем мы сможем заняться во время кампании Kingdom Come: Deliverance 2, которая обещает быть особенно насыщенной и многогранной.