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Kingdom Come: Deliverance 2 04.02.2025
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Средневековье
8.3 493 оценки

Новый трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 демонстрирует множества занятий, которые мы сможем попробовать по ходу сюжета

Serious Ash
Новости

В новом трейлере Kingdom Come: Deliverance 2, выпущенном Warhorse Studios, показано, чем можно заняться в сельской местности во время средневекового приключения, в котором мы снова сможем играть за Генри.

Главный герой игры сможет попробовать свои силы в стрельбе из лука и арбалета, тренируя меткость с различными типами мишеней и сотрудничая с фермерами для выполнения многочисленных мероприятий, тем самым внося вклад в развитие территории.

Однако недостатка во второстепенных миссиях, связанных с этими местами, не будет: Генри будет охотиться на диких животных, представляющих угрозу для ферм, или расследовать загадочные события, требующие его вмешательства.

Трейлер дает представление о том, чем мы сможем заняться во время кампании Kingdom Come: Deliverance 2, которая обещает быть особенно насыщенной и многогранной.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Simple Jack

А еще Генри вместе с негром-аристократом займутся гончарным делом

0
Котян Сутоевич
тем самым внося вклад в развитие территории

В игре был заявлен параметр благосостояния и плодородность регионов/поселений, влияющих на игру, или ты отсебятину ляпнул/перевёл?)

-2